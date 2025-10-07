Thế giới

Tổng thống Pháp yêu cầu Thủ tướng Lecornu xây dựng kế hoạch ổn định đất nước

Tổng thống Macron đã chỉ đạo Thủ tướng Lecornu tiến hành các cuộc đàm phán cuối cùng trước tối 8/10 “để xác định nền tảng hành động và ổn định cho đất nước."

Ông Sebastien Lecornu tại Paris, Pháp. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 6/10, Điện Elysee thông báo, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã đặt ra thời hạn 2 ngày để Thủ tướng sắp mãn nhiệm Sebastien Lecornu đạt được một kế hoạch nhằm ổn định đất nước.

Thông báo cho biết Tổng thống Macron đã chỉ đạo Thủ tướng Lecornu tiến hành các cuộc đàm phán cuối cùng trước tối 8/10 “để xác định nền tảng hành động và ổn định cho đất nước."

Trong khi đó, Đài Phát thanh và Truyền hình BFMTV dẫn các nguồn tin thân cận với Tổng thống Pháp cho biết, ông Macron tuyên bố sẽ “chịu trách nhiệm” nếu nỗ lực cuối cùng của ông Lecornu trong việc thành lập chính phủ thất bại.

Trước đó cùng ngày, Thủ tướng Lecornu đã đệ đơn từ chức nhưng sau đó xác nhận sẽ tiếp tục thực hiện chỉ thị của Tổng thống Macron và tiến hành các cuộc tham vấn cuối cùng với đại diện nhiều lực lượng chính trị khác nhau./.

