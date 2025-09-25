Pháp: Tân Thủ tướng Sebastien Lecornu đối mặt gánh nặng nợ công

Ngày 25/9, Cơ quan Thống kê quốc gia (INSEE) của Pháp công bố số liệu cho thấy nợ công của nước này đã tăng lên mức 3.400 tỷ euro (4.000 tỷ USD), gây áp lực lên tân Thủ tướng Sebastien Lecornu khi ông phải đối mặt với các cuộc biểu tình và bất ổn chính trị.

Theo INSEE, Thủ tướng Lecornu, cựu Bộ trưởng Quốc phòng, đang đối mặt với khoản nợ lên tới 115,6% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Pháp, tính đến quý 2/2025.

Khoản nợ này tiếp tục tăng so với mức 3.300 tỷ euro (tương đương 113,9% GDP) tính đến tháng 3/2025.

Đến nay, ông Lecornu vẫn chưa thành lập chính phủ mới trong khi cần phải trình đề xuất ngân sách lên quốc hội vào giữa tháng 10.

Ông Lecornu được Tổng thống Emmanuel Macron bổ nhiệm giữ chức Thủ tướng vào đầu tháng này để kế nhiệm ông Francois Bayrou, người đã không vượt qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại Hạ viện liên quan đến nỗ lực cắt giảm chi tiêu công chỉ sau 9 tháng tại vị.

Ông Lecornu, Thủ tướng thứ 5 của Pháp chỉ trong vòng chưa đầy 2 năm trở lại đây, tuyên bố sẽ đưa nước này vượt qua cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay.

Ông đã nỗ lực xoa dịu người biểu tình bằng cam kết bãi bỏ các đặc quyền trọn đời dành cho các cựu thủ tướng cũng như kế hoạch của ông Bayrou hủy bỏ hai kỳ nghỉ lễ.

Khi còn đương chức, ông Bayrou đã đề xuất một loạt biện pháp mà ông cho là sẽ giúp nước Pháp tiết kiệm được 44 tỷ euro để kiềm chế nợ công đang ở mức cao của nước này.

Tuần trước, hàng trăm nghìn người đã biểu tình trên khắp nước Pháp để phản đối các kế hoạch thắt lưng buộc bụng của chính phủ. Các nghiệp đoàn cũng đang lên kế hoạch cho các cuộc biểu tình mới vào ngày 2/10./.

