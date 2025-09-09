Pháp: Thủ tướng Francois Bayrou không vượt qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm

Ngày 8/9, cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại Quốc hội Pháp đã cho kết quả không nằm ngoài dự đoán.

Với 364 phiếu chống và 194 phiếu thuận, Quốc hội Pháp đã chấm dứt nhiệm kỳ chưa đầy 9 tháng của Thủ tướng Francois Bayrou, mở ra cuộc khủng hoảng chính trị mới buộc Tổng thống Emmanuel Macron phải tìm kiếm Thủ tướng thứ tư chỉ trong vòng 12 tháng.

Thất bại của ông Bayrou báo hiệu nguy cơ bế tắc lập pháp kéo dài tại nền kinh tế lớn thứ hai Liên minh châu Âu (EU), vốn đang đối mặt với thâm hụt ngân sách và các thách thức quốc tế như xung đột ở Ukraine và Gaza hay sự thay đổi ưu tiên chính sách của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Theo Hiến pháp, chính quyền của ông Bayrou sẽ phải nộp đơn từ chức lên Tổng thống Macron.

Trước cuộc bỏ phiếu, ông Bayrou đã phát biểu trước Hạ viện, kêu gọi nghị sỹ bỏ phiếu theo "lương tri cá nhân," đồng thời cảnh báo Pháp đang bị “nhấn chìm” bởi núi nợ công hơn 3.300 tỷ euro, tương đương 114% GDP.

Ông chỉ trích phe đối lập “có thể lật đổ chính phủ, nhưng không thể xóa bỏ hiện thực” là chi tiêu tiếp tục tăng và gánh nặng nợ ngày càng lớn.

Ông Bayrou nhấn mạnh rằng thắt lưng buộc bụng là việc cần thiết để duy trì vị thế của Pháp, song các nhóm đối lập trong Quốc hội đã liên kết để cùng bỏ phiếu chống./.

Thủ tướng Pháp tiếp xúc với đảng phái chính trị, tìm cách ngăn chính phủ sụp đổ Phe đối lập tuyên bố sẽ bỏ phiếu lật đổ chính phủ thiểu số trong phiên bỏ phiếu ngày 8/9 - sự kiện mà ông Bayrou bất ngờ công bố hồi tuần trước nhằm thúc đẩy kế hoạch siết chặt ngân sách năm 2026.