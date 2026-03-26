Anh ngừng nhận tài trợ chính trị bằng tiền kỹ thuật số

Chính phủ Anh ngày 25/3 thông báo bắt đầu siết chặt các quy định về quyên góp chính trị, trong đó dừng toàn bộ các khoản đóng góp bằng tiền kỹ thuật số, nhằm ngăn chặn sự can thiệp từ nước ngoài vào các cuộc bầu cử và tăng cường tính minh bạch trong hệ thống dân chủ.



Phát biểu trước Quốc hội, Thủ tướng Keir Starmer cho biết quyết định này được đưa ra sau một báo cáo đánh giá độc lập cảnh báo về “những mối đe dọa nghiêm trọng từ nguồn tài chính bất hợp pháp.” Ông khẳng định chính phủ sẽ “hành động dứt khoát để bảo vệ nền dân chủ,” trong đó có việc áp dụng lệnh tạm dừng các khoản đóng góp chính trị thông qua tiền kỹ thuật số.



Bên cạnh đó, chính phủ cũng áp trần 100.000 bảng Anh (tương đương 133.600 USD) đối với các khoản quyên góp từ công dân Anh sống ở nước ngoài nhưng vẫn có tên trong danh sách cử tri. Các biện pháp mới có hiệu lực ngay lập tức.



Tuy nhiên, quyết định trên đã vấp phải phản ứng từ đảng cánh hữu dân túy Reform UK (Cải cách Vương quốc Anh), lực lượng từng chấp nhận các khoản tài trợ bằng tiền kỹ thuật số. Các nghị sỹ của đảng này đã rời khỏi phòng họp Quốc hội để phản đối ngay sau thông báo.



Dữ liệu từ Ủy ban Bầu cử Anh cho thấy Reform UK cuối năm ngoái đã nhận khoản quyên góp 3 triệu bảng từ nhà đầu tư tiền kỹ thuật số Christopher Harborne, hiện sống tại Thái Lan, nâng tổng số tiền nhà đầu tư này đóng góp cho Reform UK lên 12 triệu bảng (hơn 16 triệu USD) trong vòng 6 tháng.



Theo luật hiện hành, các khoản quyên góp từ nước ngoài đã bị hạn chế, song việc kiểm soát dòng tiền kỹ thuật số vẫn còn nhiều kẽ hở. Ủy ban Bầu cử Anh hiện không thể thống kê đầy đủ các khoản tiền đổ vào hệ thống chính trị bằng tiền điện tử, do các khoản đóng góp từ 500 bảng Anh (tương đương 670 USD) trở xuống không bắt buộc phải khai báo.



Luật bầu cử của Anh quy định hạn chế các hoạt động tài trợ từ bên ngoài cho các đảng phái chính trị của nước này.



Động thái mới của London phản ánh xu hướng ngày càng mạnh mẽ của các quốc gia trong việc kiểm soát nguồn tài chính chính trị, đặc biệt trong bối cảnh công nghệ tài chính phát triển nhanh và tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với an ninh dân chủ./.

