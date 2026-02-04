Thị trường tiền kỹ thuật số "bốc hơi" gần 500 tỷ USD chỉ trong một tuần

Theo hãng tin Bloomberg, gần 500 tỷ USD đã “bốc hơi” khỏi thị trường tiền kỹ thuật số trong chưa đầy một tuần khi làn sóng bán tháo với tâm điểm là đồng bitcoin tăng mạnh.

Dữ liệu từ CoinGecko cho thấy tổng giá trị thị trường tiền kỹ thuật số giảm 467,6 tỷ USD kể từ ngày 29/1.

Ngày 3/2, bitcoin rơi xuống mức thấp nhất kể từ khi ông Donald Trump tái đắc cử Tổng thống Mỹ vào đầu tháng 11/2024 và thành lập một chính quyền “thân thiện” hơn với tài sản số.

Bloomberg cho biết đồng tiền kỹ thuật số này từng chạm mức thấp nhất 15 tháng là 72.877 USD/BTC tại Mỹ, trước khi hồi phục nhẹ vào sáng 4/2 và giao dịch quanh mốc 76.600 USD/BTC vào lúc 6 giờ 50 phút sáng (giờ địa phương) tại London.

Dù Chính phủ Mỹ ủng hộ tiền kỹ thuật số và các tổ chức tài chính tích cực chấp nhận, nhưng bitcoin vẫn giảm khoảng 40% so với mức cao kỷ lục hồi đầu tháng 10/2025. Thị trường này đến nay vẫn chưa phục hồi sau đợt bán tháo ngày 10/10, khi 19 tỷ USD từ các khoản đầu tư bằng vốn vay bị xóa sổ.

Chuyên gia Rachael Lucas của công ty nghiên cứu thị trường BTC Markets nhận định rằng tâm lý giao dịch tại châu Á sáng nay khá dè dặt. Nhà đầu tư tiếp tục hướng đến các tài sản an toàn, dù áp lực bán đã giảm bớt so với phiên trước đó tại Mỹ.

Tuy nhiên, chuyên gia này cho rằng việc bitcoin rớt khỏi mốc 73.000 USD/BTC đã đẩy thị trường rơi vào trạng thái lo ngại sâu sắc.

Đà sụt giảm của bitcoin diễn ra sau một tuần đầy biến động trên thị trường tài chính toàn cầu, trong đó vàng và bạc ghi nhận những chuyển động mạnh. Trong khi kim loại quý tìm được lực mua vào ngày 3/2 sau các phiên giảm giá thì thị trường tiền kỹ thuật số lại thiếu dòng tiền hỗ trợ.

Căng thẳng giữa Mỹ và Iran khiến nhà đầu tư tìm đến tài sản an toàn, kéo bitcoin và chứng khoán Mỹ cùng giảm điểm. Nhà đầu tư Michael Burry cảnh báo bitcoin chỉ là tài sản đầu cơ thuần túy và không thể đóng vai trò phòng vệ như kim loại quý./.

