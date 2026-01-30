Tăng trưởng tín dụng của MSB đạt 15,8%, tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn cải thiện rõ nét

Năm 2025, Ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB) ghi dấu ấn ở sự mở rộng quy mô và gia tăng chất lượng nguồn vốn. Tổng tài sản tăng hơn 27% với động lực chính đến từ tăng trưởng tín dụng 15,8%, đồng thời tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn (CASA) tiến sát 29%, cho thấy hiệu quả trong củng cố nền tảng tăng trưởng bền vững của ngân hàng trong bối cảnh thị trường tài chính nhiều biến động.

Tại ngày 31/12/2025, tổng tài sản hợp nhất của MSB đạt gần 408.000 tỷ đồng, tăng 27,3% so với thời điểm đầu năm. Động lực chính của sự tăng trưởng quy mô đến từ hoạt động tín dụng. Với mức tăng trưởng tín dụng được Ngân hàng Nhà nước cấp cho mảng ngân hàng là 15,8%, quy mô cho vay khách hàng của ngân hàng mẹ vượt trên 201.000 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, nhờ việc đầu tư số hóa và chiến lược mở rộng khách hàng hiệu quả, danh mục cho vay của công ty con - Tnex Finance - đạt gần 4.000 tỷ đồng đã đưa chỉ tiêu tổng cho vay khách hàng hợp nhất của MSB lên hơn 205.000 tỷ tại 31/12/2025. Danh mục cho vay của MSB có sự đóng góp trên 75,5% từ các phân khúc chiến lược như khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME).

Ở chiều huy động, tiền gửi khách hàng đạt mức gần 197.000 tỷ đồng, tăng 27,2% so với đầu năm, góp phần giúp ngân hàng duy trì nền tảng thanh khoản vững chắc để phục vụ nhu cầu kinh doanh. Sự tăng trưởng huy động phản ánh rõ nét hiệu quả của việc triển khai các sản phẩm trên kênh số như tài khoản cho cá nhân, doanh nghiệp, sinh lời với lợi suất hấp dẫn, chương trình chăm sóc khách hàng gắn bó… đáp ứng tính tiện ích và phù hợp với nhu cầu thực tế của khách hàng.

Về chỉ số an toàn hoạt động, vị thế vốn của ngân hàng vẫn được duy trì mạnh mẽ với CAR hợp nhất đạt 12,5% - mức cao của thị trường, tỷ lệ cho vay trên tiền gửi (LDR) là 62% tại 31/12/2025, đảm bảo mức trần 85% theo quy định. Tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn ở mức 26,74%, dưới giới hạn 30% của Ngân hàng Nhà nước. Chất lượng tín dụng tiếp tục được kiểm soát ở mức tốt với tỷ lệ nợ xấu hợp nhất đến cuối năm 2025 ở mức 1,82%.

Một điểm sáng đáng chú ý trong năm 2025 là sự cải thiện rõ rệt của tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn (CASA). Đến cuối năm, số dư CASA của MSB đạt gần 57.000 tỷ đồng, tăng gần 40% so với đầu năm. Nhờ đó, tỷ lệ CASA tăng từ 26,4% lên 28,9%, tiếp tục đưa MSB nằm trong nhóm các ngân hàng có tỷ lệ CASA cao nhất trong hệ thống.

Việc duy trì tỷ lệ CASA ở mức cao giúp MSB có lợi thế lớn về chi phí vốn), từ đó giảm áp lực lên biên lãi ròng (NIM) trong bối cảnh bất lợi khi lãi suất huy động trên thị trường có nhiều biến động và lãi suất cho vay được kiểm soát nhằm hỗ trợ khách hàng trong hoạt động kinh doanh. Năm 2025, NIM hợp nhất của ngân hàng đạt 3,22%.

Kết thúc năm 2025, MSB ghi nhận lợi nhuận trước thuế hợp nhất 7.058 tỷ đồng, tăng nhẹ so với kết quả đạt được năm trước sau khi trích lập gần 2.000 tỷ đồng cho chi phí phí dự phòng rủi ro tín dụng. Các chỉ tiêu sinh lời đạt ROA (tỷ số lợi nhuận ròng trên tài sản) 1,59% và ROE (tỷ số lợi nhuận ròng trên vốn chủ sở hữu) 14,04%, phản ánh hiệu quả hoạt động trong bối cảnh ngân hàng tiếp tục mở rộng quy mô và gia tăng đầu tư cho nền tảng dài hạn.

Kết thúc năm 2025, số lượng khách hàng MSB đạt gần 8 triệu khách hàng cá nhân và trên 100.000 khách hàng doanh nghiệp.

Hướng tới năm 2026, MSB kiên định ưu tiên tăng trưởng bền vững, tăng trưởng xanh dựa trên chiến lược số hóa, AI, nền tảng dữ liệu lớn, cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tiện ích nhằm đáp ứng nhu cầu và gia tăng trải nghiệm tối đa cho khách hàng./.

