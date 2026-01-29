Ngành Thuế Việt Nam năm 2025: Khẳng định vị thế với sự bứt phá toàn diện

Năm 2025 ghi dấu một chặng đường đầy nỗ lực và chuyển mình mạnh mẽ của ngành Thuế Việt Nam trong việc sắp xếp tổ chức bộ máy tinh, gọn, hiệu năng, hiệu lực và hiệu quả. Đây không chỉ là một năm của những con số tăng trưởng ấn tượng mà còn là năm của tiến trình hiện đại hóa, chuyển đổi số nhằm phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày một tốt hơn.

Giữa bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều biến động phức tạp, ngành Thuế tiếp tục kiên định với mục tiêu cải cách, minh bạch và công bằng. Những kết quả đạt được trong năm 2025 đã góp phần quan trọng vào việc bảo đảm nguồn thu ngân sách Nhà nước và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội bền vững, tạo tiền đề vững chắc cho toàn ngành bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

10 sự kiện và dấu ấn nổi bật của ngành trong năm 2025 thể hiện một tinh thần đổi mới, sáng tạo và quyết tâm xây dựng một nền tài chính công hiện đại, chuyên nghiệp của ngành Thuế Việt Nam trong năm qua.

Sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy

Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước và chỉ đạo sát sao từ Bộ Tài chính, năm 2025, ngành Thuế đã triển khai sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy theo một lộ trình thống nhất, bảo đảm tính chặt chẽ, đồng bộ và phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Quá trình sắp xếp được thực hiện thận trọng nhằm giảm đầu mối trung gian, phân định rõ chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền của từng cấp, từng đơn vị. Đến nay, cơ cấu tổ chức của Cục Thuế đã được kiện toàn tinh gọn gồm: 12 Ban, đơn vị tại Trung ương, 34 Cục Thuế tỉnh, thành phố (với 340 phòng) và 350 Chi cục Thuế cơ sở.

Điểm nhấn quan trọng trong đợt cải cách là tổ chức lại mô hình quản lý, chuyển dịch mạnh mẽ từ “quản lý theo chức năng” sang “quản lý theo đối tượng”. Sự thay đổi này đảm bảo công tác quản lý được thực hiện xuyên suốt, toàn diện theo từng nhóm đối tượng cụ thể, gắn chặt trách nhiệm quản lý với trách nhiệm phục vụ người nộp thuế. Mô hình mới không chỉ dừng lại ở thay đổi sơ đồ tổ chức mà còn được vận hành đồng bộ trên nền tảng chuyển đổi số, khai thác dữ liệu lớn và từng bước ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào quản lý, phân tích rủi ro, hỗ trợ ra quyết định chính xác và kịp thời.

Cơ cấu tổ chức của Cục Thuế đã được kiện toàn tinh gọn gồm: 12 Ban, đơn vị tại Trung ương, 34 Cục Thuế tỉnh, thành phố (với 340 phòng) và 350 Chi cục Thuế cơ sở. (Ảnh: Vietnam+)

Thu ngân sách vượt mốc 2,3 triệu tỷ đồng

Năm 2025 đánh dấu một cột mốc lịch sử khi tổng thu ngân sách Nhà nước do ngành Thuế quản lý đạt con số ấn tượng 2.321.552 tỷ đồng. Đây là lần đầu tiên số thu vượt mốc 2,3 triệu tỷ đồng, đạt 135% dự toán Quốc hội giao và tăng 32,5% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này đến từ sự nỗ lực bền bỉ của cơ quan Thuế các cấp trong việc nuôi dưỡng nguồn thu và đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp.

Ngay từ đầu năm, ngành Thuế đã triển khai hiệu quả các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và người dân, giúp họ sớm khắc phục khó khăn sau thiên tai và biến động kinh tế thế giới. Bên cạnh đó, ngành cũng kiểm soát chặt chẽ công tác khai thuế, nộp thuế, đẩy mạnh thu hồi nợ thuế và đặc biệt là khai thác hiệu quả các nguồn thu tiềm năng từ thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số xuyên biên giới. Sự quyết liệt này đã góp phần đảm bảo nguồn lực tài chính vững chắc để Nhà nước thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế và an sinh xã hội bền vững.

Hoàn thiện hành lang pháp lý về quản lý thuế

Năm 2025 được coi là bước ngoặt trong cải cách thể chế của ngành Thuế. Thực hiện Nghị quyết số 66-NQ/TW của Bộ Chính trị, ngành đã hoàn thành một khối lượng văn bản quy phạm pháp luật rất lớn. Điểm sáng là việc Quốc hội khóa XV đã chính thức thông qua Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15 tại Kỳ họp thứ 10 với tỷ lệ tán thành rất cao, tạo nền tảng pháp lý minh bạch và hiện đại cho giai đoạn mới.

Cùng với đó, ngành Thuế đã tham mưu ban hành 09 Nghị định và 04 Thông tư quan trọng. Nổi bật là Nghị định số 236/2025/NĐ-CP về thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu, giúp môi trường đầu tư Việt Nam tiệm cận chuẩn mực quốc tế. Nghị định 310/2025/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực thuế và hóa đơn điện tử đã mang lại khung pháp lý rõ ràng hơn. Đặc biệt, Nghị định số 117/2025/NĐ-CP quy định các sàn thương mại điện tử phải khai và nộp thuế thay cho người bán đã tạo ra sự công bằng trong hoạt động kinh doanh số, đáp ứng yêu cầu thực tiễn của nền kinh tế hiện đại.

Năm 2025 được coi là bước ngoặt trong cải cách thể chế của ngành Thuế. (Ảnh: Vietnam+)

Chuyển đổi số và tự động hóa quản lý

Công tác chuyển đổi số của ngành Thuế trong năm 2025 đã được ghi nhận với sự vinh danh là “Cơ quan nhà nước chuyển đổi số xuất sắc” tại giải thưởng Vietnam Digital Awards (VDA) 2025. Cụ thể, ngành đã hoàn thành nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin, chính thức sử dụng số định danh cá nhân thay cho mã số thuế đồng thời triển khai cổng trải nghiệm cho hộ kinh doanh chuyển đổi mô hình quản lý.

Một dấu ấn đặc biệt là hệ thống hoàn thuế thu nhập cá nhân tự động được triển khai từ tháng 4/2025. Tính đến cuối năm, hệ thống ghi nhận đã có hơn 900.000 người nộp thuế gửi tờ khai quyết toán, trong đó hàng trăm nghìn hồ sơ đủ điều kiện đã được xử lý hoàn thuế tự động với tỷ lệ giải quyết thành công trên 93%. Việc tích hợp trí tuệ nhân tạo thông qua ứng dụng Chatbot hỗ trợ người nộp thuế trên eTax Mobile vào tháng 12/2025 cũng cho thấy sự hiện đại, thân thiện, giúp người dân tiếp cận thông tin thuế mọi lúc, mọi nơi một cách chính xác.

Kỷ niệm 80 năm

Năm 2025 là dịp để toàn ngành nhìn lại chặng đường 80 năm vẻ vang đồng hành cùng dân tộc. Tại Lễ kỷ niệm, ngành Thuế đã vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất – phần thưởng cao quý ghi nhận những cống hiến của nhiều thế hệ cán bộ công chức. Sự trưởng thành của ngành được thể hiện rõ nét qua vai trò trụ cột của ngân sách Nhà nước, từ mức thu 5,2 nghìn tỷ đồng năm 1990 đã vươn lên con số hơn 2,3 triệu tỷ đồng năm 2025.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng ghi nhận ngành Thuế không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách mà còn là đơn vị tiên phong trong xây dựng Chính phủ số, kinh tế số. Với hệ thống quản lý điện tử, hóa đơn điện tử và cơ sở dữ liệu lớn, ngành Thuế đã khẳng định được vị thế nòng cốt trong bộ máy quản lý Nhà nước, là điểm tựa vững chắc cho doanh nghiệp và người dân trong những giai đoạn khó khăn, thông qua hàng loạt chính sách miễn, giảm, giãn thuế kịp thời.

Ngành Thuế vinh dự được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất. (Ảnh: Vietnam+)

Xóa bỏ thuế khoán

Thực hiện Nghị quyết số 68-NQ/TW, năm 2025, ngành Thuế đã tạo ra một bước đi mang tính đột phá khi triển khai lộ trình xóa bỏ thuế khoán để chuyển sang mô hình kê khai đối với hộ kinh doanh. Đây là nỗ lực nhằm hiện đại hóa công tác quản lý và thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân theo hướng minh bạch. Trên tinh thần đó, ngành Thuế đã ban hành kế hoạch “60 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai," huy động toàn bộ nguồn lực để hỗ trợ trực tiếp cho hàng triệu hộ kinh doanh.

Chiến dịch này đã tạo nên sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của người dân, giúp họ tiếp cận thông tin kịp thời và chủ động chuyển đổi. Với những kết quả mà Cơ quan Thuế đạt được, Thủ tướng Chính phủ đã ghi nhận và biểu dương đây là một bước đi đột phá, thể hiện năng lực đáp ứng nhiệm vụ của ngành trong bối cảnh cải cách toàn diện. Việc chuyển đổi này không chỉ giúp quản lý thuế hiệu quả hơn mà còn đảm bảo tính công bằng giữa các loại hình kinh tế, giúp hộ kinh doanh tiếp cận các chuẩn mực quản trị hiện đại.

Tăng cường quản lý và chống thất thu thuế

Trong bối cảnh kinh tế số bùng nổ, ngành Thuế đã thể hiện vai trò chủ động trong việc quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử. Năm 2025, tổng thu từ lĩnh vực này ước đạt 208.800 tỷ đồng, tăng trưởng tới 66,5% so với năm trước. Ngành đã triển khai đồng bộ các giải pháp từ hoàn thiện thể chế đến xây dựng các công cụ công nghệ thông tin chuyên biệt, như Cổng đăng ký cho nhà cung cấp nước ngoài và các sàn giao dịch thương mại điện tử.

Đặc biệt, công tác quản lý thuế đối với các cá nhân có doanh thu cao (như các KOL, KOC, cá nhân livestream bán hàng trên các nền tảng mạng xã hội) đã được thực hiện quyết liệt và hiệu quả. Việc phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành theo Chỉ thị 18/CT-TTg đã giúp xây dựng một hệ sinh thái dữ liệu dùng chung, giúp cơ quan Thuế kiểm soát dòng tiền và hoạt động kinh doanh xuyên biên giới một cách minh bạch, góp phần ngăn chặn thất thu thuế và tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh.

Một dấu ấn đặc biệt là hệ thống hoàn thuế thu nhập cá nhân tự động được triển khai từ tháng 4/2025. (Ảnh: Vietnam+)

Hoàn thành hợp nhất mã số thuế

Thực hiện Đề án 06 của Chính phủ, ngành Thuế đã hoàn thành một nhiệm vụ then chốt trong năm 2025: Sử dụng số định danh cá nhân làm mã số thuế. Đây là bước cải cách có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, giúp đơn giản hóa thủ tục hành chính và minh bạch hóa quản lý thuế. Đến nay, số lượng mã số thuế khớp đúng với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã đạt tỷ lệ trên 95%, tương đương gần 63 triệu mã số.

Từ ngày 01/7/2025, người nộp thuế đã có thể đăng nhập vào hệ thống thuế điện tử bằng tài khoản định danh điện tử VNeID để thực hiện các giao dịch. Với hơn 22 triệu lượt truy cập tính đến cuối năm, sự tiện lợi này đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ phía người dân. Việc thống nhất mã số này không chỉ giảm bớt giấy tờ cho người dân mà còn giúp cơ quan Thuế quản lý đối tượng chính xác hơn, tránh sự trùng lặp và thất thoát thông tin trong quá trình quản lý Nhà nước.

Đơn giản hóa thủ tục hành chính

Cải cách hành chính luôn là ưu tiên hàng đầu của ngành Thuế. Trong năm 2025, theo các Nghị quyết của Chính phủ, ngành đã rà soát và đề xuất cắt giảm 100 thủ tục hành chính, đơn giản hóa 62 thủ tục khác. Đặc biệt, từ tháng 7/2025, Cục Thuế đã triển khai khảo sát đo lường sự hài lòng của người nộp thuế bằng phương thức điện tử trực tiếp trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính.

Kết quả khảo sát tính đến cuối tháng 12/2025 cho thấy chỉ số hài lòng chung của người nộp thuế đạt tới 92,2%, vượt mục tiêu đề ra trong Chiến lược cải cách hệ thống thuế. Việc công khai đánh giá công tác giải quyết hồ sơ, hỗ trợ người nộp thuế và thái độ của công chức thuế đã tạo ra áp lực tích cực, buộc từng cán bộ phải tự hoàn thiện mình. Đây chính là “chìa khóa” để xây dựng một cơ quan Thuế thân thiện, phục vụ, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả công việc.

Đẩy mạnh hợp tác quốc tế và nâng tầm vị thế

Khép lại danh sách các sự kiện tiêu biểu là những thành tựu trong công tác đối ngoại. Trong giai đoạn 2021-2025 và đặc biệt là năm 2025, hợp tác quốc tế đã trở thành một trụ cột quan trọng trong tiến trình hiện đại hóa. Ngành Thuế Việt Nam đã chủ động ký kết và thực hiện nhiều hiệp định, điều ước quốc tế đa phương và song phương, giúp quản lý hiệu quả các tập đoàn đa quốc gia và chống trốn thuế qua biên giới.

Thông qua việc tiệm cận các thông lệ quốc tế tiên tiến, ngành Thuế đã bảo vệ quyền đánh thuế của Việt Nam đồng thời tạo ra một môi trường kinh doanh minh bạch, thu hút các nhà đầu tư nước ngoài lớn. Những kết quả này khẳng định sự trưởng thành và vị thế ngày càng cao của ngành Thuế Việt Nam tại các diễn đàn quốc tế, tạo nền tảng vững chắc để toàn ngành chủ động hội nhập sâu rộng hơn trong giai đoạn tới./.

