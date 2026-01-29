Tăng cường hiệu quả quản lý nợ công theo các thông lệ tốt từ quốc tế

Trong khuôn khổ Chương trình quản lý nợ và rủi ro nợ Chính phủ (GDRM), Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương đã có buổi làm việc với đoàn chuyên gia từ Ngân hàng Thế giới (WB) và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), ngày 28/1 nhằm tham vấn các kinh nghiệm tốt từ quốc tế để hoàn thiện khung pháp lý về quản lý nợ công, phục vụ mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao trong giai đoạn tới.

Đây là chương trình hỗ trợ kỹ thuật do Ngân hàng Thế giới và Cục Kinh tế Liên bang Thụy Sỹ (SECO) phối hợp thực hiện, nằm trong chiến lược cải cách tổng thể hệ thống tài chính công của Việt Nam.

Theo Thứ trưởng Trần Quốc Phương, Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân ở mức trên 10%/năm trong 5 năm tới. Để hiện thực hóa con số này, nhu cầu huy động nguồn vốn cho đầu tư phát triển, đặc biệt là hạ tầng giao thông và năng lượng, là vô cùng lớn.

Thứ trưởng Trần Quốc Phương nhấn mạnh Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân ở mức trên 10%/năm trong 5 năm tới, nhu cầu huy động nguồn vốn cho đầu tư phát triển, đặc biệt là hạ tầng giao thông và năng lượng, là vô cùng lớn. (Ảnh: BTC/Vietnam+)

Thứ trưởng Bộ Tài chính cũng nhấn mạnh trong bối cảnh nhu cầu huy động vốn tăng cao, câu chuyện vay nợ, quản lý nợ dự phòng và kiểm soát rủi ro trở thành nhiệm vụ trọng yếu. Theo đó, Bộ Tài chính đánh giá cao những chia sẻ về thông lệ quốc tế từ các chuyên gia WB và IMF đồng thời sẽ nghiên cứu kỹ lưỡng các khuyến nghị này để vận dụng linh hoạt, phù hợp với thực tiễn tại Việt Nam.”

Đánh giá về thực trạng của Việt Nam, ông Lars Jessen, chuyên gia quản lý nợ cao cấp của Ngân hàng Thế giới nhận định khuôn khổ pháp lý về quản lý nợ công của Việt Nam hiện nay về cơ bản đã tiệm cận với các thông lệ tốt trên thế giới. Tuy nhiên, để đáp ứng những thách thức mới, ông Jessen cho rằng Việt Nam cần tiếp tục rà soát phạm vi nợ công, đa dạng hóa các công cụ nợ và nghiên cứu luật hóa các mục tiêu quản lý nợ cụ thể.

Bên cạnh đó, các chuyên gia quốc tế cho rằng việc sửa đổi Luật Quản lý nợ công là bước đi cần thiết để kiểm soát rủi ro tài chính một cách bền vững. Một trong những khuyến nghị quan trọng được đưa ra là nghiên cứu sửa đổi luật để cho phép phát hành tín phiếu kho bạc cho mục đích quản lý ngân quỹ, giúp tối ưu hóa nguồn lực tài chính quốc gia.

Trong khuôn khổ thảo luận chuyên sâu, đoàn chuyên gia WB và IMF đã tập trung vào một số nhóm khuyến nghị chính nhằm nâng cao năng lực quản trị nợ cho Việt Nam. Cụ thể, thể chế tiếp tục hoàn thiện theo mô hình quản lý nợ tích hợp, thống nhất để tránh chồng chéo và tăng cường trách nhiệm giải trình. Bên cạnh đó, công cụ tài chính cần cân nhắc thu hẹp các chỉ tiêu an toàn nợ nhưng phải đảm bảo tính thực chất và hiệu quả trong công tác giám sát.

Trong khi, quản trị rủi ro cần tăng cường phân tích về rủi ro thị trường, rủi ro tỷ giá và các nghĩa vụ nợ dự phòng. Đặc biệt, các địa phương nên đặc biệt chú trọng tăng cường năng lực quản lý nợ của chính quyền. Bởi, các địa phương sẽ tăng vay nợ để đầu tư hạ tầng trong thời gian tới, song nguồn nhân lực tại đây vẫn còn hạn chế về cả số lượng, chất lượng và tính ổn định.

Các chuyên gia cũng nhấn mạnh về quan hệ nhà đầu tư, cần xây dựng và thiết lập các bộ phận quan hệ nhà đầu tư chuyên nghiệp để minh bạch hóa thông tin và thu hút các dòng vốn bền vững.

Tại buổi làm việc, các chuyên gia WB, IMF cùng cam kết sẽ tiếp tục hợp tác sâu rộng với Bộ Tài chính để cùng xây dựng lộ trình sửa đổi luật quản lý nợ toàn diện, tạo hành lang pháp lý vững chắc cho việc huy động vốn đồng thời đảm bảo an ninh tài chính quốc gia trong kỷ nguyên phát triển mới./.

Kiểm soát chặt chẽ việc cấp phát, cho vay lại vốn ODA Phát biểu tại tổ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá, Luật Quản lý nợ công năm 2017 đã tạo chuyển biến tích cực trong quản lý Nhà nước về nợ công.