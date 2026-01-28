Tiếp tục chung sức, đồng lòng đưa Cao Bằng tiến lên vững chắc

Trong không khí kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 85 năm Ngày Bác Hồ về nước, hướng tới 65 năm Ngày Bác trở lại thăm Cao Bằng, chiều 28/1, tại Sân vận động tỉnh Cao Bằng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã gặp mặt, nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng.

Chính tại nơi này, mùa Xuân năm 1961, Bác Hồ đã nói chuyện với đồng bào, cán bộ, chiến sĩ các dân tộc trong tỉnh, gửi gắm niềm tin, căn dặn trách nhiệm và trao cho Cao Bằng một sứ mệnh rất lớn trong sự nghiệp xây dựng đất nước.

Tổng Bí thư khẳng định, Đảng và Nhà nước mãi mãi ghi sâu công lao, tình nghĩa, sự hy sinh thầm lặng mà vô cùng lớn lao của đồng bào các dân tộc Cao Bằng đối với Đảng, với Bác Hồ, với cách mạng Việt Nam. Đó là tài sản tinh thần vô giá, là nền móng của “thế trận lòng dân”, là nguồn sức mạnh giúp chúng ta đi qua mọi thử thách./.