Dấu mốc phát triển mới của Việt Nam qua góc nhìn truyền thông Campuchia

Ngày 28/1, truyền thông Campuchia đăng tải một số bài viết giới thiệu kết quả Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV (Đại hội XIV) của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhấn mạnh thành công của Đại hội đánh dấu một cột mốc phát triển mới của đất nước láng giềng, khẳng định Việt Nam đang tự tin tiến vào kỷ nguyên phát triển mới với tinh thần tự chủ chiến lược, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Trong bài viết có tiêu đề “Việt Nam vững bước theo con đường xã hội chủ nghĩa," tờ Kampuchea Thmey Daily cho biết Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam đã kết thúc thành công rực rỡ, được xem là kỳ Đại hội của “Đoàn kết-Dân chủ-Kỷ cương-Đột phá-Phát triển” với tinh thần tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin, vững bước tiến vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của đất nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc theo con đường xã hội chủ nghĩa.

Bài viết cho biết Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam đã bầu ra Ban Chấp hành Trung ương gồm 200 Ủy viên, đảm bảo các tiêu chuẩn về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực lãnh đạo, tư duy đổi mới, đại diện cho trí tuệ, ý chí và khát vọng phát triển của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Việt Nam.

Cũng tại Đại hội, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV đã bầu Bộ Chính trị gồm 19 ủy viên, đồng thời bầu đồng chí Tô Lâm tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV.

Bài viết dẫn phát biểu của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm tại Đại hội XIV khẳng định Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV sẽ làm việc bằng tinh thần nêu gương cao nhất, nói đi đôi với làm, làm đến cùng, việc vì dân phải làm nhanh, làm đúng, làm tốt bằng năng lực lãnh đạo và tổ chức thực hiện. Hiệu quả phục vụ Nhân dân là thước đo năng lực lãnh đạo, uy tín và danh dự của từng Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV tiếp tục kiên trì xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, giữ gìn đoàn kết, thống nhất trong Đảng, tăng cường kỷ luật của Đảng, kỷ cương phép nước; hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực; kiên quyết phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; thực hành tiết kiệm, chống phô trương, hình thức; làm tốt công tác cán bộ, đặt đúng người, giao đúng việc, đánh giá bằng sản phẩm, đo bằng uy tín trong Nhân dân; trọng dụng người có đức, có tài, dám làm, biết làm, làm được việc; đưa ra khỏi hệ thống người cơ hội, người né trách nhiệm, nói không đi đôi với làm, kiên quyết chống “chạy chức, chạy quyền."

Theo bài viết, Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng nhận được sự quan tâm đặc biệt của nhiều chính đảng, tổ chức và bạn bè quốc tế cũng như các nhà ngoại giao, tổ chức quốc tế tại Việt Nam. Các thư, điện, thông điệp chúc mừng đánh giá tích cực, toàn diện vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và định hướng phát triển của đất nước trong giai đoạn mới; khẳng định vị thế và những đóng góp, nỗ lực ngày càng hiệu quả của Việt Nam trên trường quốc tế.

Tờ Kampuchea Thmey Daily đã dẫn Thư chúc mừng của Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni gửi Tổng Bí thư Tô Lâm, trong đó Quốc vương Norodom Sihamoni bày tỏ tin tưởng chắc chắn rằng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Tổng Bí thư Tô Lâm, đất nước Việt Nam sẽ đạt được những thành công và phát triển to lớn trên mọi lĩnh vực, giữ vững vai trò quan trọng trong khu vực và trên thế giới.

Bên cạnh đó, Quốc vương Norodom Sihamoni cũng bày tỏ hy vọng quan hệ Việt Nam-Campuchia sẽ tiếp tục phát triển, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển của hai nước.

Trang tin “DAP News” của Campuchia ngày 28/01/2026 đăng tải bài viết với tiêu đề “Việt Nam tự tin bước vào giai đoạn phát triển mới” (ảnh chụp màn hình). (Ảnh: TTXVN phát)

Trong bài viết cùng chủ đề, trang tin Deum Ampil News (DAP News) cho biết Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) Samdech Techo Hun Sen đã gửi thư nồng nhiệt chúc mừng Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm.

Trong thư chúc mừng, Samdech Techo Hun Sen nhấn mạnh việc Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV thể hiện niềm tin và sự tín nhiệm mạnh mẽ của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhân dân Việt Nam đối với năng lực, sự lãnh đạo sáng suốt của Tổng Bí thư Tô Lâm trong định hướng phát triển đất nước, đảm bảo Nhân dân được sống trong nền hòa bình lâu dài, ổn định, thịnh vượng và không ngừng phát triển, nâng cao vai trò và vị thế của Việt Nam trong khu vực và trên trường quốc tế.

Trên tinh thần đó, Chủ tịch CPP Samdech Techo Hun Sen bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo với tầm nhìn xa trông rộng của Tổng Bí thư Tô Lâm, Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ tiếp tục nhận được sự tin tưởng và ủng hộ ngày càng mạnh mẽ của Nhân dân Việt Nam, đạt được nhiều thành công to lớn hơn nữa trong việc triển khai các chủ trương và quyết sách mà Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam đã thông qua.

Đề cập tới mối quan hệ giữa hai quốc gia láng giềng, Chủ tịch CPP Samdech Techo Hun Sen bày tỏ tin tưởng chắc chắn rằng với nỗ lực chung, mối quan hệ hữu nghị giữa hai Đảng và chính phủ hai nước sẽ được tăng cường sâu rộng hơn nữa theo phương châm “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài."

Theo DAP News, Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt không chỉ là dấu mốc chính trị, mà là bước ngoặt tư duy phát triển, tạo nền tảng lý luận và thực tiễn để Việt Nam tự tin bước vào giai đoạn phát triển mới - giai đoạn chuyển đổi mô hình tăng trưởng, phát triển bền vững, hội nhập sâu rộng và khẳng định vị thế quốc gia trên trường quốc tế.

Từ góc tiếp cận đó, DAP News bày tỏ tin tưởng với những quyết sách lớn đã được thông qua tại Đại hội, sự thống nhất ý chí và hành động của toàn Đảng, sức mạnh của Nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc, có đầy đủ cơ sở để tin tưởng rằng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân Việt Nam sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV, xây dựng nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội./.

