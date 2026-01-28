Thủ tướng: Hội nghị APEC 2027 nâng tầm vai trò quốc tế của Việt Nam trong kỷ nguyên mới

Chiều 28/1, tại Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp lần thứ hai của Ủy ban Quốc gia APEC 2027 để rà soát việc chuẩn bị cho Tuần lễ cấp cao APEC 2027 thời gian qua, thống nhất nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Cùng dự có Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia APEC 2027; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương và tỉnh An Giang; lãnh đạo một số doanh nghiệp liên quan.

Tại cuộc họp, Ủy ban Quốc gia APEC 2027 đánh giá, các công tác chuẩn bị cho Năm APEC 2027 đã và đang được Ủy ban, các bộ, ngành, địa phương triển khai chủ động, đồng bộ và khẩn trương, đạt được kết quả bước đầu quan trọng; đảm bảo đúng tiến độ, đảm bảo hiệu quả, chất lượng. Đến nay bộ máy tổ chức của Ủy ban đã được hoàn thiện và đi vào hoạt động nền nếp, gồm 5 Tiểu ban: Nội dung, Vật chất - Hậu cần, An ninh-Y tế, Tuyên truyền-Văn hóa, Lễ tân và Ban Thư ký APEC 2027.

Ủy ban và các Tiểu ban đã tổ chức các hội thảo trong nước và quốc tế để chuẩn bị nội dung cho Tuần lễ Cấp cao APEC 2027; xây dựng dự thảo lịch các hoạt động của Tuần lễ Cấp cao APEC bao gồm hoạt động cấp cao, cấp Bộ trưởng, quan chức cấp cao; lên ý tưởng cho các ấn phẩm tuyên truyền, xây dựng bộ nhận diện; đang xây dựng, hoàn thành kế hoạch đảm bảo an ninh, trật tự trong các hoạt động của Năm APEC 2027.

Đặc biệt, tại Đặc khu Phú Quốc, các dự án, công trình phục vụ Hội nghị APEC đang được tập trung triển khai. Đến nay, 21/21 dự án đã hoàn thành việc lựa chọn nhà đầu tư và nhà thầu thi công, trong đó 7 dự án đạt và vượt tiến độ đề ra như Dự án đầu tư mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, Dự án xây dựng Trung tâm tổ chức hội nghị APEC và các công trình chức năng...

Cùng với tập trung rà soát toàn diện tiến độ triển khai công tác chuẩn bị, làm rõ những kết quả đã đạt được, những khó khăn, vướng mắc, các đại biểu cũng đề xuất những nội dung lớn cần xin ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, thảo luận về kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Các thành viên của Ủy ban và lãnh đạo ngành, địa phương cho rằng, nhiệm vụ đặt ra cho năm 2026 là hoàn thành tất cả khâu chuẩn bị từ nội dung, cơ sở vật chất, hậu cần, nhân lực, kế hoạch lễ tân, an ninh, y tế... sẵn sàng triển khai trong năm 2027. Trước mắt, các bên liên quan cần hoàn thành Đề án tổng thể về Năm APEC 2027 và các đề án triển khai từng nhóm công tác để trình các cấp có thẩm quyền theo đúng lộ trình đề ra.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nêu rõ, Tuần lễ Cấp cao APEC 2027 tại Phú Quốc là sự kiện đối ngoại cấp cao, có ý nghĩa đặc biệt, là cơ hội tốt để quảng bá hình ảnh Việt Nam hội nhập, đổi mới, thân thiện và năng động ra thế giới. Sự kiện tạo đòn bẩy phát triển mạnh mẽ Phú Quốc, An Giang, thúc đẩy đầu tư, du lịch, thương mại và hạ tầng toàn vùng Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước. Việc tổ chức thành công Hội nghị APEC 2027 tại Phú Quốc không chỉ là niềm tự hào của An Giang mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc nâng tầm vai trò quốc tế của Việt Nam trong kỷ nguyên hội nhập sâu rộng và cạnh tranh toàn cầu.

Đánh giá việc ra đời và đi vào hoạt động nền nếp của 5 Tiểu ban thuộc Ủy ban Quốc gia APEC 2027, Thủ tướng yêu cầu Ủy ban, các Tiểu ban hoạt động với tinh thần chủ động, tích cực, hiệu quả; quán triệt mục tiêu tổ chức Hội nghị ấn tượng, đúng tầm, an toàn, hiệu quả và tối ưu hóa cơ hội. Ủy ban Quốc gia cần xây dựng kế hoạch, có lộ trình thực hiện, rà soát thường xuyên, kiểm tra, đôn đốc đánh giá kết quả, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc hàng quý; kiện toàn Ủy ban phù hợp với tình hình thực tế hiện nay. Các bên liên quan xây dựng Đề án tổng thể báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt để các Tiểu ban làm cơ sở triển khai công việc cụ thể.

Về chủ đề, thông điệp của hội nghị, Thủ tướng đề nghị chủ đề phải phù hợp, truyền tải thông điệp, thể hiện vai trò, tầm quan trọng của đất nước; phản ánh vấn đề chung và riêng, gắn lợi ích của Việt Nam với APEC, lợi ích của ASEAN với các khu vực khác. Cùng với chủ đề của hội nghị cấp cao, có các chủ đề cho các hội nghị đa phương với các nước APEC, hội nghị Uỷ ban với các nước APEC, mục tiêu là phải ấn tượng, đúng tầm, an toàn, hiệu quả, tối ưu hoá.

Theo Thủ tướng, cùng với Hội nghị cấp cao APEC, phải có các hội nghị cấp Bộ trưởng, Thứ trưởng, quan chức cấp cao phù hợp theo các chủ đề khác nhau, với thành tố về đoàn kết, phát triển bền vững, các vấn đề mang tính thời sự như chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, khoa học công nghệ, cơ sở dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, an ninh an toàn, củng cố chủ nghĩa đa phương, văn hoá; hội nghị, diễn đàn dành cho doanh nghiệp.

Thủ tướng nhấn mạnh, hội nghị phải đi từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp, từ nhỏ đến lớn. Địa điểm tổ chức các hội nghị cần được bố trí tại những nơi có di sản văn hóa, góp phần quảng bá văn hóa Việt Nam với bạn bè quốc tế; gắn việc tổ chức hội nghị, với việc ăn nghỉ, tham quan, mua sắm của đại biểu.

Thời gian tổ chức hội nghị phải kết hợp hài hòa giữa hội nghị cấp cao ASEAN với hội nghị APEC và hội nghị quốc tế quan trọng khác, tạo điều kiện thuận lợi cho các thành viên tham gia. Việc chuẩn bị và sử dụng kinh phí hiệu quả, gắn với kêu gọi, vận động nhà tài trợ; bố trí lực lượng, phương tiện tinh, gọn, khoa học, đảm bảo chu đáo, an ninh, an toàn...

Về cơ sở hạ tầng, Thủ tướng chỉ rõ, phải đầu tư với tầm nhìn 100 năm, không chỉ phục vụ APEC mà góp phần phát triển đất nước trong đó có An Giang và Phú Quốc, nâng cao tiềm lực, vị thế, uy tín đất nước.

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo xây dựng logo, bộ nhận diện, website đảm bảo dễ nhận diện, hấp dẫn, lôi cuốn, vừa mang tính dân tộc vừa mang tính thời đại, vừa truyền thống vừa mang tính hiện, website dễ tìm, dễ sử dụng, hấp dẫn...

Nhất trí với các ý kiến của các thành viên Ủy ban Quốc gia APEC 2027, Thủ tướng yêu cầu trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, các bộ, ngành, địa phương chủ động chuẩn bị, đề xuất với Ủy ban Quốc gia APEC 2027 khẩn trương hoàn thành Đề án tổng thể về Năm APEC 2027 đảm bảo tính bao quát, sắc sảo, đi kèm theo các phụ lục tham khảo; hoàn thành trong tháng 3/2026 để báo cáo, xin ý kiến cấp có thẩm quyền.

Chỉ rõ phải đề cao trí tuệ, tiết kiệm thời gian, quyết đoán đúng lúc, Thủ tướng đặt yêu cầu chuẩn bị tổ chức Hội nghị APEC 2027 với tầm nhìn xa, trông rộng, nghĩ sâu, làm lớn; tận dụng tối đa cơ hội tổ chức hội nghị để quảng bá hình ảnh một Việt Nam tự tin, tự cường, tự chủ, độc lập, hoà bình, văn minh, văn hiến, hiếu khách, chu đáo, chân thành.

Các bộ, ngành, địa phương phải phối hợp chặt chẽ, với “quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, làm việc nào dứt việc đó”; “phân công rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ kết quả, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền”; huy động và tối ưu tất cả các nguồn lực để năm 2026 tăng tốc triển khai nhiệm vụ chuẩn bị cho năm 2027 bứt phá về đích ngoạn mục./.

