Đại sứ quán Lào tại Thái Lan chúc mừng thành công Đại hội XIV của Đảng

Sáng 28/1, đoàn đại biểu Đại sứ quán Lào do Đại sứ Sisavath Inphachanh dẫn đầu đã tới Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan thăm và chúc mừng nhân dịp Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV (Đại hội XIV) của Đảng Cộng sản Việt Nam thành công rất tốt đẹp.

Đại sứ Sisavath Inphachanh bày tỏ vinh dự và vui mừng được đến thăm Đại sứ quán nhân dịp Việt Nam vừa tổ chức rất thành công Đại hội XIV và chuẩn bị đón Tết Bính Ngọ, nhấn mạnh Đại hội đã vạch ra đường hướng chính sách cũng như quyết tâm phát triển rất cao của Việt Nam trong thời gian tới.

Đại sứ Sisavath Inphachanh khẳng định Đảng, Nhà nước và Nhân dân Lào luôn luôn đánh giá cao và coi trọng mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Nhà nước và Nhân dân hai nước.

Đại sứ cho biết Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đã sang thăm chính thức tới Việt Nam ngay sau khi Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam kết thúc và đã có các cuộc gặp gỡ với Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các nhà lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Quốc hội Việt Nam, thể hiện tinh thần hữu nghị truyền thống cũng như sự đoàn kết đặc biệt và hết sức coi trọng mối quan hệ toàn diện Việt-Lào.

Nhân dịp này, Đại sứ Sisavath Inphachanh cũng bày tỏ vui mừng trước mối quan hệ thân thiết gắn bó giữa hai Đại sứ quán hai nước tại Thái Lan, gửi tới Đại sứ Phạm Việt Hùng, các cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam cùng gia đình lời chúc cho mối quan hệ đặc biệt giữa Việt Nam và Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Thay mặt Đại sứ quán Việt Nam, Đại sứ Phạm Việt Hùng cảm ơn tình cảm chân thành, quý báu cùng những lời chúc tốt đẹp của Đại sứ Sisavath Inphachanh nhân dịp Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam vừa kết thúc thành công và nhân dịp Tết nguyên đán sắp tới.

Đại sứ Phạm Việt Hùng hoàn toàn đồng tình với các bạn Lào về mối quan hệ hữu nghị đoàn kết đặc biệt giữa hai nước, chia sẻ với Đại sứ Sisavath Inphachanh và đoàn về những điểm mới tâm đắc được đề ra tại Đại hội XIV, thể hiện sự chủ động, tích cực hơn nữa của Việt Nam trong việc tham gia kiến tạo hòa bình thế giới và cùng phát triển thịnh vượng.

Đại sứ Phạm Việt Hùng khẳng định sau khi Việt Nam và Lào đã tổ chức thành công Đại hội Đảng của mỗi nước, việc chia sẻ, đoàn kết, thống nhất và cùng hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới có vai trò, ý nghĩa hết sức quan trọng để thực hiện thành công các nghị quyết mà Đại hội Đảng mỗi nước đề ra.

Đại sứ bày tỏ tin tưởng và mong muốn hai cơ quan đại diện Việt Nam và Lào tại Thái Lan luôn duy trì mối quan hệ giao lưu hữu nghị thân thiết và hợp tác chặt chẽ để cùng thực hiện thành công thắng lợi những nhiệm vụ đã được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó./.

