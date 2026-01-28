Khai mạc Triển lãm ảnh Mừng Đảng, Mừng Xuân và thành công Đại hội XIV của Đảng

Chiều 28/1, Lễ khai mạc Triển lãm ảnh “Mừng Đảng, Mừng Xuân và Chào mừng thành công Đại hội lần thứ XIV của Đảng” đã diễn ra tại Nhà triển lãm 29, Hàng Bài, Hà Nội.

Sự kiện do Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm (Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch) tổ chức, chào mừng thành công của Đại hội Đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIV và năm mới Bính Ngọ 2026.

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh nhấn mạnh: Triển lãm trưng bày 100 bức ảnh của các nhà nhiếp ảnh Việt Nam, được sáng tác trong thời gian gần đây, phản ánh sinh động vẻ đẹp của thiên nhiên, đất nước, con người Việt Nam; các lễ hội truyền thống, di sản văn hóa tiêu biểu; đặc biệt là những hình ảnh về một Việt Nam đổi mới, phát triển, vươn mình mạnh mẽ trong vận hội mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng, góp phần lan tỏa sâu sắc tinh thần và khát vọng của toàn dân tộc xây dựng “một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.”

Theo bà Lâm Thị Phương Thanh, với thế mạnh trong việc ghi lại những khoảnh khắc đặc biệt đáng nhớ, cùng tâm huyết nghề nghiệp, trách nhiệm công dân, đặc biệt là với tình yêu quê hương, đất nước sâu đậm, các nghệ sĩ nhiếp ảnh đã kịp thời lưu giữ nhiều dấu ấn quan trọng của đất nước trong thời gian vừa qua.

Những hình ảnh các sự kiện lớn như Kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/2025), Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9/2025, đặc biệt là Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đã được thể hiện qua những khuôn hình đẹp, giàu cảm xúc, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng công chúng.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh khẳng định, 2025 là một năm có nhiều dấu mốc nổi bật của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đóng góp thiết thực vào thành tựu chung của đất nước.

Nhiều sự kiện, hoạt động có quy mô, tầm vóc lớn đã được tổ chức thành công, tiêu biểu như: Triển lãm Thành tựu đất nước với chủ đề "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc", được tổ chức với quy mô lớn nhất từ trước đến nay, khẳng định vị thế, tiềm lực và hình ảnh Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới.

Di sản văn hóa Việt Nam tiếp tục khẳng định uy tín, kinh nghiệm, tầm vóc trên trường quốc tế, khi trong năm có tới bốn di sản tiêu biểu ở các loại hình lần đầu tiên được UNESCO vinh danh.

Chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật kỷ niệm các sự kiện trọng đại trong năm tạo hiệu ứng xã hội tích cực; năm bùng nổ và khá thành công của đại nhạc hội, nhạc Việt tạo được những dấu ấn thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của công nghiệp văn hóa…

Bên cạnh đó, 2025 cũng là năm thể thao Việt Nam gặt hái nhiều thành công tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 33 với sự nỗ lực, quyết tâm và chiến thắng của các tuyển thủ Việt Nam.

Du lịch Việt Nam tăng trưởng ấn tượng nhất thế giới theo đánh giá của Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc, lần đầu tiên vượt mốc trên 20 triệu lượt khách quốc tế, hơn 130 triệu lượt khách nội địa, tiếp tục khẳng định là điểm đến hấp dẫn hàng đầu thế giới và nhiều hoạt động, sự kiện nổi bật khác…

Bà Lâm Thị Phương Thanh nhấn mạnh: Những thành tựu đó được phản ánh sinh động qua các tác phẩm trưng bày tại triển lãm “Mừng Đảng, Mừng Xuân và Chào mừng thành công Đại hội lần thứ XIV của Đảng,” góp phần khẳng định vai trò, vị trí của văn hóa, thể thao và du lịch trong sự nghiệp phát triển bền vững đất nước, đồng thời củng cố niềm tin vững chắc của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và tương lai tươi sáng của dân tộc Việt Nam.

Triển lãm mở cửa đón khách tham quan đến hết ngày 26/2/2026./.

