Tinh hoa Việt 2025: Dấu ấn thành công của giải thưởng văn hóa nghệ thuật quốc gia

Đêm 26/01, Lễ trao giải Tinh hoa Việt 2025 đã chính thức khép lại tại Thành phố Hồ Chí Minh, để lại những dấu ấn đậm nét về một sự kiện văn hóa nghệ thuật có sức lan tỏa mạnh, không chỉ tôn vinh các giá trị sáng tạo tiêu biểu mà còn khẳng định thành công trong việc kết nối cộng đồng, đưa nghệ thuật hàn lâm đến gần hơn với công chúng.

Thành công trước hết được thể hiện ở quy mô và sự uy tín của giải thưởng. Sự kiện quy tụ đông đảo các nhà lãnh đạo, văn nghệ sĩ, trí thức và đại diện các cơ quan ban ngành. Sự hiện diện của những cá nhân có tầm ảnh hưởng như nhà thơ Mỹ Bruce Weigl, ông Yoshioka Norihiko từ Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản, cùng nhiều gương mặt nghệ sĩ, hoa hậu và doanh nhân tiêu biểu đã nâng tầm và khẳng định tính quốc gia, quốc tế của giải thưởng.

Dàn khách mời Giải thưởng Tinh hoa Việt tại thảm đỏ của chương trình. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Con số truyền thông ấn tượng là minh chứng rõ nét cho sức hút và khả năng lan tỏa của Tinh hoa Việt. Trước thềm lễ trao giải, các nội dung liên quan đã thu về hơn 400 triệu lượt xem trên tất cả các nền tảng, với hơn 500 bài báo đài đưa tin. Đặc biệt, MV chủ đề “Việt Nam Tinh hoa” nhanh chóng đạt hơn 2,1 triệu lượt xem. Điều đáng chú ý là các nội dung văn hóa mang tính hàn lâm như văn học, mỹ thuật, bảo tồn di sản cũng thu hút hàng triệu lượt xem, cho thấy sự đón nhận tích cực của công chúng dành cho các giá trị nghệ thuật sâu sắc.

Ban Giám khảo của Giải thưởng Tinh hoa Việt 2025. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Chương trình nghệ thuật trong đêm trao giải được dàn dựng công phu, là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa tinh thần dân tộc và ngôn ngữ đương đại. Từ tiết mục mở màn “Tinh Hoa Việt” mạnh mẽ với hình tượng cây tre, đến hành trình cảm xúc của “Tinh hoa điện ảnh”, hay khoảnh khắc tri ân xúc động trong “Tinh hoa thầm lặng” dành cho những người làm nghề phía sau hậu trường, tất cả đều mang thông điệp về sự tiếp nối, bản sắc và lòng tự hào dân tộc. Dàn nhạc kết hợp giao hưởng và nhạc cụ dân tộc dưới sự chỉ đạo của nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong đã góp phần tạo nên một không gian âm nhạc đa sắc, vừa trang trọng vừa gần gũi.

Ông Lê Quốc Minh ( ngoài cùng bên phải) - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tại Lễ trao giải Tinh hoa Việt 2025. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Thành công của Tinh hoa Việt 2025 không chỉ dừng lại ở một đêm trao giải lộng lẫy. Giải thưởng đã góp phần định hình một xu hướng tích cực: thúc đẩy sáng tạo trên nền tảng di sản, kết nối nghệ thuật hàn lâm với công chúng đại chúng, và tạo động lực cho sự phát triển của công nghiệp văn hóa Việt Nam. Việc trao giải Tinh hoa Cống hiến cho nhạc sĩ Phạm Tuyên là hành động đẹp, tri ân một đời cống hiến thầm lặng, củng cố tinh thần trách nhiệm của người nghệ sĩ với văn hóa dân tộc.

Ca sỹ Hoà Minzy đoạt Giải nhất Bài hát của năm với ca khúc Bắc Bling. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Có thể nói, Tinh Hoa Việt 2025 đã hoàn thành sứ mệnh của một giải thưởng văn hóa nghệ thuật có tầm nhìn. Sự kiện không chỉ dừng lại ở việc vinh danh mà còn mở ra một hệ sinh thái sáng tạo, nơi các giá trị tinh hoa được nuôi dưỡng, đối thoại và lan tỏa. Thành công này hứa hẹn mở ra một hành trình dài, góp phần đưa văn hóa nghệ thuật Việt Nam phát triển bền vững, vừa giữ vững bản sắc, vừa tự tin hội nhập./.