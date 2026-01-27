Ninh Bình: Giữ gìn văn hóa dân tộc thông qua phát triển nghề trống Đọi Tam

Trải qua thăng trầm lịch sử, những người thợ Đọi Tam vẫn bền bỉ giữ nghề, coi việc làm trống không chỉ là kế sinh nhai mà còn là niềm tự hào, là sứ mệnh gìn giữ hồn cốt quê hương.

Theo người dân, nghề làm trống ở Đọi Tam ở xã Tiên Sơn, tỉnh Ninh Bình có lịch sử trên 1.000 năm. Cụ tổ nghề Nguyễn Đức Năng được tôn Trạng Sấm bởi tiếng trống vang như sấm.



Điểm đặc biệt của trống Đọi Tam nằm ở kỹ thuật chế tác tinh xảo và quy trình hoàn toàn thủ công. Từ khâu chọn gỗ mít già, phơi sấy tự nhiên, cho đến việc bịt da trâu, da bò và căng trống đều đòi hỏi kinh nghiệm, sự khéo léo và cảm âm tinh tế của người thợ.



Hiện nay làng nghề Trống Đọi Tam có hơn 50 xưởng sản xuất với hơn 600 người làm nghề, giải quyết việc làm thường xuyên cho 500 lao động với thu nhập trung bình từ 100-200 triệu đồng/người/năm.



Ngoài mặt hàng chủ đạo là trống, các nghệ nhân, thợ giỏi của làng nghề Đọi Tam còn mạnh dạn tiếp cận công nghệ để sản xuất thùng ngâm rượu, bồn tắm, bồn ngâm chân… được nhiều khách hàng ưa chuộng. Hàng năm mỗi xưởng sản xuất tại làng Đọi Tam đưa ra thị trường khoảng từ 300-500 sản phẩm các loại.



Hiện làng nghề trống Đọi Tam có 4 nghệ nhân và 31 thợ giỏi. Điều đáng mừng nhất là đội ngũ trẻ của làng trống Đọi Tam chiếm tới 2/3 số người làm nghề trống Đọi Tam.



Giữ gìn và phát triển nghề trống Đọi Tam chính là giữ gìn một phần ký ức văn hóa của dân tộc. Tiếng trống ấy không chỉ vang trong lễ hội, đình chùa, trường học mà còn vang trong niềm tự hào về truyền thống lao động sáng tạo của người Việt. Khi mỗi người biết trân trọng, chung tay bảo vệ và lan tỏa giá trị của làng nghề, trống Đọi Tam sẽ còn tiếp tục ngân vang, bền bỉ cùng thời gian và lịch sử/.