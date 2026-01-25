Tổng Bí thư: Các Đại sứ ưu tiên triển khai hiệu quả ngoại giao kinh tế, khoa học

Tổng Bí thư đề nghị các Đại sứ, Trưởng các cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại nước ngoài phải luôn phát huy cao nhất lợi ích quốc gia-dân tộc, quán triệt sâu sắc tinh thần tận tụy, tận tâm.

Sáng 25/1, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc làm việc với các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài về tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Tại buổi làm việc, các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài bày tỏ vui mừng được dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; chúc mừng đồng chí Tô Lâm được Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thống nhất bầu giữ cương vị Tổng Bí thư với số phiếu tuyệt đối.

Tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Tô Lâm chào mừng các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài về dự Đại hội XIV, đồng thời đánh giá cao sự tham gia tích cực, trách nhiệm trong đóng góp xây dựng văn kiện và tuyên truyền về Đại hội tại các nước sở tại.

Tổng Bí thư đề nghị các Đại sứ, Trưởng các cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại nước ngoài phải luôn phát huy cao nhất lợi ích quốc gia-dân tộc, quán triệt sâu sắc tinh thần tận tụy, tận tâm, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, đồng thời bảo đảm kỷ luật, kỷ cương, gương mẫu, nói đi đôi với làm, làm phải có kết quả, làm đến cùng./.