Đại hội XIV của Đảng: Giai đoạn phát triển mới, chín muồi của Việt Nam

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Paris, cựu Nghị sỹ Pháp, bà Stéphanie DO, nhận định Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV (Đại hội XIV) của Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ khẳng định sự kế thừa chiến lược nhất quán, mà còn đánh dấu bước chuyển mình sang giai đoạn phát triển mới và chín muồi hơn của Việt Nam.

Theo bà Stéphanie DO, những định hướng lớn được Đại hội xác lập thể hiện rõ quyết tâm củng cố các thành tựu đã đạt được trong các lĩnh vực kinh tế, công nghệ cũng như kinh tế xanh, qua đó đưa sự phát triển của Việt Nam đi theo quỹ đạo bền vững, đổi mới và tự chủ, phục vụ cho lợi ích và hạnh phúc của nhân dân.

Cựu Nghị sỹ Pháp nhấn mạnh Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam cho thấy tham vọng rõ ràng của Việt Nam trong việc vươn lên trở thành một chủ thể chiến lược hàng đầu, được thừa nhận trong nhóm các cường quốc mới nổi, không chỉ ở khu vực mà còn trên bình diện quốc tế. Tham vọng này, theo bà, dựa trên sự huy động sức mạnh tổng hợp, tinh thần đoàn kết và trách nhiệm chung của toàn dân tộc Việt Nam, cả trong nước lẫn cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, cùng đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng một Việt Nam hùng cường, thống nhất và có ảnh hưởng, phù hợp với những cân bằng lớn của thế giới đương đại.

Theo đánh giá của bà Stéphanie DO, người hiện giữ chức Chủ tịch đảng “Cùng nhau vì nước Pháp của chúng ta,” Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam đã phát đi một thông điệp quan trọng: Việt Nam không còn chỉ hài lòng với mục tiêu tăng trưởng nhanh, mà còn đang hướng tới một mô hình tăng trưởng có chất lượng cao hơn, bao trùm hơn và hướng về tương lai.

Nhìn lại chặng đường phát triển của Việt Nam trong nhiều thập niên qua, cựu Nghị sỹ Quốc hội Pháp đánh giá những thành tựu đạt được là hết sức nổi bật. Bà cho biết bản thân đã có điều kiện trực tiếp chứng kiến những đổi thay đó thông qua nhiều chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam, trong đó có chuyến thăm chính thức gần đây nhất vào tháng 5/2025, khi bà tháp tùng Tổng thống Emmanuel Macron. Bên cạnh đó là các cuộc trao đổi thường xuyên của bà với giới doanh nghiệp, các nhà khoa học và các cơ quan, tổ chức của Việt Nam.

Theo bà Stéphanie DO, Việt Nam đã thành công trong việc kết hợp hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế bền bỉ, giảm nghèo ở quy mô lớn, cải thiện đáng kể mức sống của người dân và duy trì ổn định xã hội - những yếu tố không dễ đạt được trong bối cảnh quốc tế nhiều biến động.

Thành công này bắt nguồn từ một tầm nhìn chính trị dài hạn, dựa trên các lựa chọn chiến lược mang tính nền tảng trong các lĩnh vực giáo dục, hạ tầng, công nghệ mới, kinh tế xanh và phát huy giá trị của nguồn nhân lực, đồng thời gắn liền với năng lực thích ứng liên tục trước những chuyển dịch toàn cầu. Theo bà, Việt Nam ngày nay là một quốc gia tự tin vào tương lai, được nâng đỡ bởi một xã hội năng động, kiên cường và gắn bó chặt chẽ với sự nghiệp xây dựng chủ quyền, thịnh vượng và uy tín quốc tế.

Đề cập tới những định hướng lớn được Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam xác định như phát triển nhanh và bền vững, hiện đại hóa thể chế, đổi mới khoa học-công nghệ, chuyển đổi số và tăng trưởng xanh, bà Stéphanie DO cho rằng đây là những “đòn bẩy mạnh mẽ” giúp nâng cao sức cạnh tranh của Việt Nam.

Những lựa chọn chiến lược này tạo điều kiện để Việt Nam nâng cao vị thế trong chuỗi giá trị, thu hút các dòng đầu tư có hàm lượng giá trị gia tăng cao, đồng thời hội nhập sâu và vững chắc hơn vào các chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu.

Bà Stéphanie DO, định cư tại Pháp từ nhỏ và được bầu làm đại biểu Quốc hội Pháp nhiệm kỳ 2017-2022, trở thành nghị sỹ gốc Việt đầu tiên trong lịch sử nghị viện nước này. (Ảnh: TTXVN phát)

Trong bối cảnh thế giới đang trải qua những chuyển đổi lớn về công nghệ số, năng lượng và môi trường, cựu Nghị sĩ Pháp nhận định các định hướng nói trên giúp Việt Nam khẳng định hình ảnh một đối tác tin cậy, hiện đại và hướng tới tương lai, đặc biệt đối với các quốc gia châu Âu, trong đó có Pháp.

Bàn về vai trò và vị thế quốc tế của Việt Nam trong bối cảnh thế giới nhiều biến động và bất định, bà Stéphanie DO cho rằng Việt Nam đang ngày càng được cộng đồng quốc tế ghi nhận. Theo bà, đường lối đối ngoại của Việt Nam được đánh giá cao nhờ sự cân bằng, thực tế và cam kết nhất quán đối với chủ nghĩa đa phương.

Trên cương vị của mình, bà cho biết đã trực tiếp chứng kiến và tham gia thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ chưa từng có của mối quan hệ song phương Pháp-Việt trên nhiều lĩnh vực, từ kinh tế, khoa học đến văn hóa và giáo dục - đào tạo.

Những chuyến thăm cấp cao qua lại giữa hai nước, đặc biệt là chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Emmanuel Macron vào tháng 5/2025 và chuyến thăm Pháp của Tổng Bí thư Tô Lâm, được bà Stéphanie DO coi là minh chứng rõ nét cho sự tin cậy lẫn nhau cũng như chiều sâu của mối quan hệ đối tác giữa hai quốc gia.

Nhìn về triển vọng 10-20 năm tới, cựu Nghị sỹ Pháp bày tỏ tin tưởng rằng Việt Nam sẽ trở thành một chủ thể không thể thiếu ở khu vực Đông Nam Á và là một đối tác chiến lược có uy tín trên phạm vi toàn cầu. Trên phương diện kinh tế, bà cho rằng Việt Nam có đầy đủ tiềm năng để vươn lên thành một trung tâm đổi mới sáng tạo, công nghiệp xanh và các công nghệ mới nổi của khu vực. Trên phương diện chính trị và chiến lược, đường lối đối ngoại cân bằng cùng cam kết đa phương sẽ cho phép Việt Nam đảm nhiệm vai trò cầu nối giữa các khu vực và các nền văn hóa.

Theo bà Stéphanie DO, thế hệ trẻ Việt Nam, với nền tảng giáo dục tốt, khả năng kết nối cao và khát vọng vươn lên mạnh mẽ, chính là nguồn lực quý giá và là động lực then chốt cho tương lai của đất nước. Đồng thời, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài cũng giữ vai trò không kém phần quan trọng thông qua sự gắn bó, năng lực chuyên môn và những đóng góp thiết thực cho sự phát triển và vị thế quốc tế của Việt Nam.

Bà nhấn mạnh rằng, cùng với đồng bào trong nước, kiều bào Việt Nam ở khắp nơi trên thế giới tạo thành một cộng đồng thống nhất, hướng tới tương lai, chung quyết tâm củng cố chủ quyền, sự thịnh vượng và ảnh hưởng của Việt Nam trên trường quốc tế.

Bà Stéphanie DO là nhân vật tiêu biểu của thế hệ chính khách Pháp gốc Việt trưởng thành và hội nhập sâu vào đời sống chính trị nước Pháp. Sinh năm 1979 tại Thành phố Hồ Chí Minh, bà định cư tại Pháp từ nhỏ và được bầu làm đại biểu Quốc hội Pháp nhiệm kỳ 2017-2022, đại diện cho tỉnh Seine-et-Marne, trở thành nghị sỹ gốc Việt đầu tiên trong lịch sử nghị viện nước này.

Trong thời gian hoạt động lập pháp, bà đã để lại dấu ấn đậm nét trong các vấn đề giáo dục, đổi mới, phát triển bền vững và đối ngoại. Trên cương vị Chủ tịch Nhóm nghị sỹ hữu nghị Pháp-Việt, bà đóng góp tích cực vào việc củng cố lòng tin chính trị và làm sâu sắc quan hệ hợp tác giữa hai nước./.

