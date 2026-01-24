Mùa Xuân ấm áp nơi giảng đường: Hội xuân Cao đẳng Bách khoa Sài Gòn gắn kết yêu thương và trao gửi nghĩa tình

Hội Xuân với chủ đề “BKC – Tết sum vầy” tổ chức tại Trường Cao đẳng Bách khoa Sài Gòn đã mang đến không gian văn hóa đậm đà bản sắc như gói bánh tét, trang trí mâm ngũ quả và các trò chơi dân gian.

Hội Xuân truyền thống với chủ đề “BKC – Tết sum vầy” tổ chức ngày 24/1 tại Trường Cao đẳng Bách khoa Sài Gòn đã mang đến không gian văn hóa đậm đà bản sắc qua các hoạt động như gói bánh tét, trang trí mâm ngũ quả và các trò chơi dân gian.

Điểm nhấn ý nghĩa là việc trao tặng vé xe và quà Tết cho sinh viên học giỏi có hoàn cảnh khó khăn. Hoạt động này không chỉ giúp các em về quê sum họp mà còn thể hiện tình cảm ấm áp, sự sẻ chia của mái trường. Hội Xuân đã thành công trong việc gắn kết tình thầy trò, nuôi dưỡng truyền thống nhân văn và khởi đầu một năm mới tràn đầy hạnh phúc./.