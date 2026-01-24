Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng” được tổ chức trọng thể, chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam và kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng.

Tối 23/1, tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Thủ đô Hà Nội, Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng” được tổ chức trọng thể, chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam và kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng (3/2/1930-3/2/2026).

Chương trình là điểm nhấn đặc biệt, giàu ý nghĩa chính trị-văn hóa-nghệ thuật, thể hiện niềm tin son sắt của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đối với sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, quyết tâm đoàn kết một lòng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV.

Tới dự chương trình có Tổng Bí thư Tô Lâm; các đồng chí lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đại diện các tổ chức chính trị xã hội, các cơ quan, ban, ngành và đông đảo nhân dân./.

Trang thông tin đặc biệt về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng do TTXVN xuất bản, có địa chỉ: https://daihoidang.vn là một chuyên trang quy mô lớn, cung cấp cho bạn đọc những thông tin chính thống, đầy đủ và kịp thời các hoạt động tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng với 5 loại hình thông tin (văn bản, ảnh, video, đồ họa và dữ liệu), bằng 6 ngôn ngữ Việt, Anh, Pháp, Nga, Tây Ban Nha và Trung Quốc.