Đại hội XIV của Đảng: Ý chí, bản lĩnh, khát vọng trong giai đoạn phát triển mới

Diễn ra từ ngày 19 đến 23/1/2026 tại Thủ đô Hà Nội, Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam đã thành rất tốt đẹp, để lại dấu ấn đậm nét về một Đại hội “Đoàn kết-Dân chủ-Kỷ cương-Đột phá-Phát triển” với tinh thần tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin tiến mạnh vào kỷ nguyên mới, vì một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Đại hội XIV của Đảng được tổ chức vào thời điểm có ý nghĩa lịch sử, sau 40 năm thực hiện đường lối Đổi mới, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đã đạt được những thành tựu to lớn, toàn diện, không ngừng cải thiện đời sống, nâng cao hạnh phúc của nhân dân, nâng tầm uy tín, vị thế đất nước trên trường quốc tế.

Đại hội không chỉ đề ra mục tiêu, định hướng nhiệm vụ cho nhiệm kỳ 2026-2030, mà còn quyết định những vấn đề mang tầm chiến lược đối với tương lai và vận mệnh của dân tộc trong nhiều thập niên tới, nhằm tiếp tục khơi dậy mạnh mẽ khát vọng phát triển, niềm tự hào, ý chí tự cường dân tộc, khơi thông mọi nguồn lực, mọi động lực phát triển, phát huy sức mạnh nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hoàn thành thắng lợi mục tiêu xây dựng đất nước hùng cường, sánh vai với các cường quốc năm châu như tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh và ước vọng của toàn dân tộc Việt Nam.

Đại hội đã nhất trí cao thông qua các văn kiện quan trọng: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam; Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011 - 2025) và đề xuất, định hướng bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII. Trong đó, một trong những điểm mới trong tư duy xây dựng văn kiện là việc Báo cáo chính trị tích hợp đồng bộ 3 Báo cáo (Báo cáo chính trị, Báo cáo kinh tế-xã hội và Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng) tạo thành một chỉnh thể thống nhất, toàn diện, rõ trọng tâm, trọng điểm, ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ triển khai.

Văn kiện được thông qua tại Đại hội XIV thực sự là kết tinh trí tuệ, ý chí, tư duy đổi mới, khát vọng vươn lên và quyết tâm rất lớn của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân trong xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Nội dung các văn kiện có nhiều điểm mới, đột phá; tiếp thu tối đa ý kiến đóng góp xác đáng của toàn Đảng và các tầng lớp Nhân dân; thể hiện bản chất dân chủ, sự tâm huyết, cầu thị trên cơ sở tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, dựa vào dân để xây dựng Đảng.

Tự tin tiến mạnh trong kỷ nguyên mới

Các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. (Ảnh: TTXVN)

Báo cáo chính trị nêu rõ, kết quả toàn diện của nhiệm kỳ Đại hội XIII tiếp tục khẳng định vai trò lãnh đạo và uy tín của Đảng. Niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ ngày càng được bồi đắp vững chắc, tạo tiền đề quan trọng để đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, với khí thế mới, quyết tâm mới và khát vọng mới. Với những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử sau 40 năm đổi mới, có thể khẳng định rằng đường lối đổi mới của Đảng ta là hoàn toàn đúng đắn, phù hợp với thực tiễn Việt Nam và xu hướng phát triển của thời đại.

Trên cơ sở đó, Báo cáo chính trị đã đề ra mục tiêu tổng quát là: Giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phát triển nhanh, bền vững đất nước; cải thiện và nâng cao toàn diện đời sống nhân dân; tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên mới của dân tộc; thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; hiện thực hóa tầm nhìn đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao, là một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) bình quân cho giai đoạn 2026-2030 từ 10%/năm trở lên; GDP bình quân đầu người đến năm 2030 đạt khoảng 8.500 USD/năm.

Để hiện thực hóa các mục tiêu trên, Báo cáo chính trị xác định 12 định hướng lớn; 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá chiến lược. Chương trình hành động đã cụ thể hóa các nhiệm vụ có thể triển khai thực hiện ngay. Tinh thần cốt lõi được cô đọng trong 8 nội dung quan trọng, thể hiện rõ yêu cầu “Lựa chọn đúng-triển khai nhanh-làm đến nơi đến chốn-đo lường bằng kết quả.”

Mặt khác, theo Báo cáo chính trị, tư tưởng xuyên suốt trong Văn kiện và cũng là cội nguồn sức mạnh của cách mạng Việt Nam là "Dân là gốc." Nhân dân là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu, là động lực và là nguồn lực của phát triển. Mọi đường lối, chính sách phải hướng tới nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân; tôn trọng, lắng nghe và dựa vào nhân dân. Đảng phải gắn bó mật thiết với nhân dân, tận tâm phục vụ nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân về mọi quyết định của mình.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV ra mắt Đại hội. (Ảnh: TTXVN)

Niềm tin của nhân dân đối với Đảng không đến từ lời nói, mà đến từ việc làm, từ sự công tâm, liêm chính của cán bộ, từ hiệu quả của bộ máy, từ sự công bằng trong thụ hưởng, từ kết quả bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, giải quyết kịp thời, thấu đáo những bức xúc chính đáng của người dân, doanh nghiệp.

Chiều ngày 20 và ngày 21/1/2026, các đại biểu đã thảo luận tại đoàn và tham luận tại hội trường về các văn kiện của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Đã có 815 lượt ý kiến phát biểu. Không khí thảo luận sôi nổi, dân chủ, thẳng thắn, tâm huyết và trách nhiệm. Hầu hết các ý kiến thống nhất cao và đánh giá các văn kiện được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, bài bản, khoa học và đổi mới.

Với tinh thần trách nhiệm cao, trí tuệ và tâm huyết, Đại hội đã thảo luận và thông qua những chủ trương, quyết sách và các phương hướng lớn, các nhiệm vụ trọng tâm, các đột phá chiến lược để xây dựng, phát triển nhanh, bền vững đất nước và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong bối cảnh mới.

Trong đó xác định: Phát triển kinh tế-xã hội, bảo vệ môi trường là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; phát triển văn hoá, con người là nền tảng; tăng cường quốc phòng, an ninh và đẩy mạnh đối ngoại, hội nhập là trọng yếu, thường xuyên. Đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia là động lực trung tâm của phát triển.

Đại hội nhấn mạnh yêu cầu, trên cơ sở kiên định những vấn đề có tính nguyên tắc, phải bám sát thực tiễn, không ngừng đổi mới, cải cách để phát triển nhanh và bền vững đất nước. Đại hội một lần nữa khẳng định chân lý: Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam; đường lối đổi mới của Đảng là đúng đắn, sáng tạo, hợp quy luật khách quan.

Chia sẻ với báo chí trong và ngoài nước sau khi bế mạc Đại hội, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết, Đại hội XIV đặt trong bối cảnh lịch sử quan trọng, đòi hỏi tầm nhìn mới, không chỉ trong nhiệm kỳ Đại hội XIV mà còn vươn tới tầm nhìn đến 2045. Đây là nhiệm vụ mà Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV phải thực hiện, để đến năm 2031 sẽ tổng kết 100 năm đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng và xây dựng tầm nhìn đến 100 năm sau. Đồng thời đến năm 2031, khi kết thúc nhiệm kỳ Đại hội XIV cần tổng kết Cương lĩnh để nghiên cứu xây dựng Cương lĩnh mới nhằm phù hợp với bối cảnh mới.

Bảo đảm sự đoàn kết, kế thừa, ổn định

Phiên bế mạc Đại hội XIV của Đảng. (Ảnh: TTXVN)

Cùng với công tác Văn kiện, các đại biểu nhận định công tác chuẩn bị nhân sự công phu, chặt chẽ đã góp phần làm nên thành công của Đại hội lần thứ XIV. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV gồm 200 đồng chí, trong đó có 180 Ủy viên chính thức và 20 Ủy viên dự khuyết, nhưng đại diện tiêu biểu cho khoảng 5,6 triệu đảng viên, có đủ tiêu chuẩn về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực lãnh đạo, tư duy đổi mới, đại diện cho trí tuệ, ý chí và khát vọng phát triển của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân.

Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV đã bầu Bộ Chính trị gồm 19 đồng chí. Với sự thống nhất tuyệt đối, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV bầu đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã biểu quyết thông qua số lượng Ban Bí thư khóa XIV gồm 13 đồng chí, trong đó 10 đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị được phân công tham gia Ban Bí thư theo cơ cấu và 3 đồng chí được bầu tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Đảng ủy cơ quan Trung ương, tiếp tục được bầu giữ chức Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIV.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV gồm 23 đồng chí; đồng chí Trần Sỹ Thành, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII được bầu tái cử làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV.

Công tác chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV được Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, Tiểu ban Nhân sự tiến hành theo đúng các quy định của Đảng, nguyên tắc tập trung dân chủ và các quy định của pháp luật; đồng bộ, khoa học, bài bản, chặt chẽ, dân chủ, khách quan, minh bạch, phát huy dân chủ, trí tuệ; bảo đảm hài hòa, hợp lý giữa tiêu chuẩn và cơ cấu; giữa kế thừa, ổn định và đổi mới, phát triển; giữa chuyên môn đào tạo và sở trường, năng lực thực tiễn; giữa uy tín, kinh nghiệm công tác và chiều hướng phát triển; trong đó, đặc biệt đề cao phẩm chất, lấy chất lượng, hiệu quả, sản phẩm công tác, sự cống hiến của cán bộ để làm thước đo trong đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ.

Theo đánh giá của các đại biểu dự Đại hội, công tác nhân sự được tập trung chuẩn bị kỹ lưỡng, bảo đảm quy định của Bộ Chính trị về khung tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý. Các đồng chí trúng cử bảo đảm đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, được rèn luyện qua thực tiễn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị ngày càng cao, nhất là phải chuyển mạnh sang hành động, giải quyết có hiệu quả những hạn chế, điểm nghẽn, nút thắt, khơi thông mọi nguồn lực để phát triển đất nước.

Bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự tin tưởng và tín nhiệm của toàn thể Đại hội, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV sẽ làm việc bằng tinh thần nêu gương cao nhất, nói đi đôi với làm, làm đến cùng, việc vì dân phải làm nhanh, làm đúng, làm tốt bằng năng lực lãnh đạo và tổ chức thực hiện. Hiệu quả phục vụ Nhân dân là thước đo năng lực lãnh đạo, uy tín và danh dự của từng đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV tiếp tục kiên trì xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, giữ gìn đoàn kết, thống nhất trong Đảng, tăng cường kỷ luật của Đảng, kỷ cương phép nước; hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực; kiên quyết phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; thực hành tiết kiệm, chống phô trương, hình thức; làm tốt công tác cán bộ, đặt đúng người, giao đúng việc, đánh giá bằng sản phẩm, đo bằng uy tín trong Nhân dân; trọng dụng người có đức, có tài, dám làm, biết làm, làm được việc; đưa ra khỏi hệ thống người cơ hội, người né trách nhiệm, nói không đi đôi với làm, kiên quyết chống “chạy chức, chạy quyền.”

Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng nhận được sự quan tâm đặc biệt của nhiều chính đảng, tổ chức và bạn bè quốc tế cũng như các nhà ngoại giao, tổ chức quốc tế tại Việt Nam, thể hiện sự quan tâm sâu sắc, sự đoàn kết, tin tưởng, ủng hộ, góp phần quan trọng vào thành công của Đại hội. tính đến thời điểm bế mạc, Đại hội cũng nhận được 898 thư, điện mừng, thông điệp từ 167 chính đảng, 17 tổ chức quốc tế, 78 cá nhân, 242 tổ chức chính trị, tổ chức hữu nghị, tổ chức nhân dân và địa phương nước ngoài và 394 hội đoàn người Việt Nam ở nước ngoài. Các thư, điện, thông điệp chúc mừng đánh giá tích cực, toàn diện vai trò của lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam và định hướng phát triển của đất nước trong giai đoạn mới; khẳng định vị thế và những đóng góp, nỗ lực ngày càng hiệu quả của Việt Nam trên trường quốc tế.

Có thể khẳng định, Đại hội XIV của Đảng là đại hội của tầm nhìn chiến lược, của đổi mới tư duy, của khát vọng phát triển và niềm tin vào tương lai đất nước. Đại hội không chỉ tổng kết một nhiệm kỳ, mà mở ra một giai đoạn phát triển mới với những định hướng chiến lược dài hạn, toàn diện, sâu sắc. Những kết quả quan trọng của Đại hội thể hiện ở việc: hoàn thiện hệ thống quan điểm phát triển; xác lập mục tiêu chiến lược rõ ràng; định hình mô hình phát triển mới; đặt con người vào trung tâm của phát triển; khẳng định vai trò quyết định của xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế- xã hội với quốc phòng, an ninh và đối ngoại.

Trong phát biểu bế mạc Đại hội, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIV thể hiện niềm tin, ý chí, quyết tâm và tầm nhìn phát triển mới của đất nước ta. Thay mặt Đại hội, Tổng Bí thư kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý thức trách nhiệm công dân, khát vọng phát triển; mỗi cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân hãy bắt đầu bằng những công việc cụ thể nhất, góp phần đưa đất nước ta mỗi ngày một phát triển; nhân dân ta mỗi ngày một ấm no, hạnh phúc; Việt Nam ta mỗi ngày một lớn mạnh, sánh vai cùng các cường quốc năm châu như Bác Hồ hằng mong muốn.

Rõ ràng, Đại hội XIV của Đảng không chỉ là dấu mốc chính trị, mà là bước ngoặt tư duy phát triển, tạo nền tảng lý luận và thực tiễn để Việt Nam tự tin bước vào giai đoạn phát triển mới-giai đoạn của chuyển đổi mô hình tăng trưởng, phát triển bền vững, hội nhập sâu rộng và khẳng định vị thế quốc gia trên trường quốc tế. Với sự đoàn kết và khí thế quyết tâm của Đại hội; với những quyết sách lớn đã được thông qua; với sự thống nhất ý chí và hành động của toàn Đảng; với sức mạnh của Nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc, có đầy đủ cơ sở để tin tưởng rằng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta nhất định sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV, xây dựng nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội./.

