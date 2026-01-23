Không ngừng củng cố và phát triển mối quan hệ Việt Nam và Trung Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Trùng Khánh (Trung Quốc) vừa long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 76 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Trung Quốc (18/1/1950-18/1/2026).

Tham dự buổi lễ, về phía Trung Quốc có Chủ nhiệm Văn phòng Ngoại vụ Trùng Khánh Vương Văn, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Ngoại vụ Trùng Khánh Lý Minh Toàn, cùng lãnh đạo và cán bộ các phòng/ban của Sở Ngoại vụ Trùng Khánh.

Về phía Việt Nam có Tổng Lãnh sự Bùi Nguyên Long, cùng toàn thể cán bộ, nhân viên Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Trùng Khánh.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Tổng Lãnh sự Bùi Nguyên Long điểm lại những dấu mốc quan trọng trong quan hệ hai nước nói chung và Việt Nam với Trùng Khánh nói riêng trong 76 năm qua, ôn lại những năm tháng nhân dân hai nước kề vai sát cánh, ủng hộ, giúp đỡ lẫn nhau trong sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc và xây dựng, phát triển đất nước của mỗi bên; nhấn mạnh ý nghĩa tốt đẹp của quan hệ hữu nghị “vừa là đồng chí, vừa là anh em” giữa hai nước.

Tổng Lãnh sự cho rằng thực tiễn 76 năm qua đã chứng minh việc không ngừng củng cố và phát triển quan hệ Việt-Trung là hoàn toàn phù hợp với nguyện vọng và lợi ích căn bản, lâu dài của nhân dân hai nước, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển bền vững của hai nước cũng như hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực và thế giới.

Tổng Lãnh sự Bùi Nguyên Long cho biết thời gian qua, hợp tác giữa Việt Nam và Trùng Khánh trên các lĩnh vực, nhất là kinh tế, thương mại, đầu tư, đã phát triển mạnh, Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Trùng Khánh trong Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN); đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ, thúc đẩy giao lưu hữu nghị, hợp tác cùng có lợi giữa các địa phương của Việt Nam và Trùng Khánh phát triển mạnh mẽ, ổn định, bền vững, hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Quang cảnh lễ kỷ niệm 76 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Trung Quốc tại Trùng Khánh. (Ảnh: TTXVN phát)

Trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm, Tổng Lãnh sự Bùi Nguyên Long cũng giới thiệu với bạn bè Trùng Khánh về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, bao gồm ý nghĩa, bối cảnh, định hướng, mục tiêu tổng quát, nhiệm vụ cụ thể cũng như các giải pháp đột phá để đưa đất nước tiến vào kỷ nguyên mới.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ nhiệm Văn phòng Ngoại vụ Trùng Khánh Vương Văn nhiệt liệt chúc mừng Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhấn mạnh đây là sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam, đánh dấu một giai đoạn phát triển mới của Việt Nam với những định hướng chiến lược quan trọng, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, bảo đảm ổn định chính trị-xã hội, thúc đẩy mạnh mẽ phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, vững bước tiến lên theo con đường chủ nghĩa xã hội; đồng thời bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, Việt Nam sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV.

Chủ nhiệm Vương Văn bày tỏ trong 76 năm qua, quan hệ Việt Nam-Trung Quốc đã vượt qua thử thách, ngày càng bền vững, gặt hái được nhiều kinh nghiệm quý báu. Dưới sự định hướng chiến lược của các nhà lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai nước, quan hệ Việt-Trung đã bước vào thời đại mới.

Chủ nhiệm Vương Văn nhấn mạnh chính quyền Trùng Khánh hết sức coi trọng quan hệ với các địa phương của Việt Nam, cho rằng mối quan hệ này liên tục phát triển và đi vào chiều sâu.

Thời gian tới, Văn phòng Ngoại vụ Trùng Khánh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Trùng Khánh thực hiện tốt nhận thức chung của các lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, thúc đẩy quan hệ giữa Trùng Khánh với các địa phương của Việt Nam lên tầm cao mới, góp phần thiết thực xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai có ý nghĩa chiến lược./.

