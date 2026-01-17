Kinh tế

Kinh doanh

Hợp tác kinh tế, thương mại Trung-Việt sẽ trở thành hình mẫu hợp tác khu vực

Trong nhiều năm liên tiếp, Trung Quốc luôn là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam và Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Công Tuyên-Quang Hưng
Hoạt động xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Chi Ma (Lạng Sơn) thông thoáng. (Ảnh: Văn Đạt/TTXVN)
Năm 2025 là năm có ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu bước phát triển vượt bậc của quan hệ song phương giữa Việt Nam và Trung Quốc trong bối cảnh hai bên tích cực triển khai các nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao và cùng kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh về kết quả đã đạt được trong năm qua, ông Hứa Ninh Ninh (Xu Ningning), Chủ tịch Ủy ban Hợp tác công nghiệp trong khuôn khổ Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP), cho biết trong năm 2025, nhân dịp kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Trung Quốc và Việt Nam, hợp tác kinh tế-thương mại song phương đã đạt được những kết quả đáng chú ý và hiệu quả, minh chứng sống động cho tình hữu nghị truyền thống “vừa là đồng chí, vừa là anh em."

Ông Hứa Ninh Ninh khẳng định trong nhiều năm liên tiếp, Trung Quốc luôn là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam và Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Hợp tác bổ trợ lẫn nhau trong các lĩnh vực nông sản, chế tạo… không ngừng sâu sắc, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Đánh giá về triển vọng trong thời gian tới, Chủ tịch Ủy ban Hợp tác công nghiệp RCEP cho rằng, hợp tác kinh tế-thương mại Trung Quốc-Việt Nam có triển vọng rộng mở và tiềm năng to lớn.

Thứ nhất, làm sâu sắc thêm hội nhập chuỗi công nghiệp, kết hợp lợi thế thị trường và công nghệ của Trung Quốc với sức sống sản xuất của Việt Nam, có thể tạo ra một chuỗi cung ứng khu vực bền vững hơn.

Thứ hai, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực mới nổi, tiến hành nghiên cứu và phát triển cũng như hợp tác ứng dụng trong các lĩnh vực như năng lượng mới, kinh tế số và kinh tế xanh, nhằm hỗ trợ nâng cấp công nghiệp của Việt Nam.

Thứ ba, tăng cường kết nối hạ tầng, thúc đẩy hợp tác trong các dự án đường bộ, đường sắt và cảng để giảm chi phí thương mại hơn nữa. Thứ tư, tạo điều kiện thuận lợi cho lưu thông khu vực, với vai trò là hai động lực chính của kinh tế khu vực, Trung Quốc và Việt Nam cần tăng cường phối hợp trong khuôn khổ RCEP, cùng nhau thúc đẩy hội nhập kinh tế khu vực và bảo vệ hệ thống thương mại tự do.

Ông Hứa Ninh Ninh tin rằng, với nỗ lực chung của cả hai bên, hợp tác kinh tế-thương mại Trung Quốc-Việt Nam sẽ đạt được sự phát triển chất lượng cao hơn trên nền tảng hiện có và trở thành hình mẫu hợp tác khu vực./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Việt Nam-Trung Quốc #Thương mại #RCEP #Kinh tế Trung Quốc
QUAN HỆ VIỆT NAM-TRUNG QUỐC

