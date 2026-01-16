Kinh tế

Kinh doanh

Giá vàng ngày 16/1: Bảng giá tại các công ty vàng bạc đá quý

Cập nhật bảng giá vàng hôm nay (16/1) tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC), Công ty Cổ phần Đầu tư vàng Phú Quý, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Doji.

Vàng nhẫn tại Công ty Bảo Tín Minh Châu. (Ảnh: TTXVN)
Vàng nhẫn tại Công ty Bảo Tín Minh Châu. (Ảnh: TTXVN)

Ông Peter Grant, Phó Chủ tịch kiêm chiến lược gia kim loại cấp cao tại Zaner Metals, nhận định các dữ liệu gần đây củng cố dự báo Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ giữ nguyên lãi suất trong nửa đầu năm 2026. Điều này giúp đồng USD đạt mức cao nhất trong nhiều tuần và tạo "cơn gió ngược" đối với giá vàng ở thời điểm hiện tại.

Thị trường dự báo Fed sẽ duy trì lãi suất trong cuộc họp ngày 27-28/1 tới, bất chấp kêu gọi cắt giảm từ phía Tổng thống Trump. Tuy nhiên, giới đầu tư vẫn kỳ vọng sẽ có ít nhất hai đợt cắt giảm 25 điểm cơ bản vào cuối năm.

Liên quan đến nhân sự cấp cao, ngày 14/1, Tổng thống Trump tuyên bố chưa có kế hoạch sa thải Chủ tịch Fed Jerome Powell, mặc dù Bộ Tư pháp đang tiến hành điều tra hình sự đối với quan chức này, song ông nhấn mạnh còn "quá sớm" để đưa ra quyết định cuối cùng.

Nhu cầu trú ẩn an toàn vốn là động lực tăng giá của vàng cũng suy giảm sau khi Tổng thống Trump dịu giọng về vấn đề Iran.

Trên thị trường kim loại quý khác, giá bạc giao ngay giảm nhẹ 0,3% xuống 92,50 USD/ounce sau khi chạm đỉnh lịch sử 93,57 USD/ounce vào đầu phiên. Giá bạch kim giảm 0,8% xuống 2.404,18 USD/ounce, trong khi giá palladium giữ ổn định ở mức 1.826,32 USD/ounce.

Tại Việt Nam, sáng 16/1, giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 160,80-162,80 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Dưới đây là bảng giá vàng tại một số công ty vàng bạc đá quý trong nước sáng 16/1:

Giá vàng tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC):

screenshot-2026-01-16-082256.png

Giá vàng tại Công ty Cổ phần Đầu tư vàng Phú Quý:

screenshot-2026-01-16-085313.png

Giá vàng tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Doji:

screenshot-2026-01-16-082511.png
(Vietnam+)
#giá vàng #già vàng hôm nay #giá vàng cập nhật #giá vàng ngày 16/1 #Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) #Công ty Cổ phần Đầu tư vàng Phú Quý #Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Doji
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Một cơ sở lọc dầu của Nga. (Ảnh: The Moscow Times/TTXVN)

EU hạ trần giá dầu thô Nga xuống 44,10 USD mỗi thùng

EU chính thức kích hoạt cơ chế điều chỉnh tự động trần giá dầu thô Nga, đưa mức trần xuống 44,10 USD/thùng, thấp hơn đáng kể so với mức trước, nhằm tiếp tục siết nguồn thu năng lượng của Moskva.

Càphê đặc sản của Đắk Lắk đã có mặt ở thị trường các nước châu Âu, Nhật Bản, Hoa Kỳ, Canada, Trung Quốc. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Không gian giá trị quốc gia cho càphê Việt Nam

Liên kết vùng và liên kết chuỗi là con đường tất yếu để càphê Việt Nam vượt qua ngưỡng "cường quốc sản xuất" và tiến tới vị thế quốc gia kiến tạo giá trị trong chuỗi càphê toàn cầu.

Giá xăng E5 RON 92 tăng 143 đồng mỗi lít

Giá xăng E5 RON 92 tăng 143 đồng mỗi lít

Trong kỳ điều hành ngày 15/1, giá xăng dầu đồng loạt tăng từ 15 giờ, xăng RON95-III có giá mới là 18.712 đồng/lít còn giá dầu diesel tăng lên ngưỡng 17.287 đồng/lít.