Giá vàng ngày 16/1: Bảng giá tại các công ty vàng bạc đá quý

Ông Peter Grant, Phó Chủ tịch kiêm chiến lược gia kim loại cấp cao tại Zaner Metals, nhận định các dữ liệu gần đây củng cố dự báo Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ giữ nguyên lãi suất trong nửa đầu năm 2026. Điều này giúp đồng USD đạt mức cao nhất trong nhiều tuần và tạo "cơn gió ngược" đối với giá vàng ở thời điểm hiện tại.

Thị trường dự báo Fed sẽ duy trì lãi suất trong cuộc họp ngày 27-28/1 tới, bất chấp kêu gọi cắt giảm từ phía Tổng thống Trump. Tuy nhiên, giới đầu tư vẫn kỳ vọng sẽ có ít nhất hai đợt cắt giảm 25 điểm cơ bản vào cuối năm.

Liên quan đến nhân sự cấp cao, ngày 14/1, Tổng thống Trump tuyên bố chưa có kế hoạch sa thải Chủ tịch Fed Jerome Powell, mặc dù Bộ Tư pháp đang tiến hành điều tra hình sự đối với quan chức này, song ông nhấn mạnh còn "quá sớm" để đưa ra quyết định cuối cùng.

Nhu cầu trú ẩn an toàn vốn là động lực tăng giá của vàng cũng suy giảm sau khi Tổng thống Trump dịu giọng về vấn đề Iran.

Trên thị trường kim loại quý khác, giá bạc giao ngay giảm nhẹ 0,3% xuống 92,50 USD/ounce sau khi chạm đỉnh lịch sử 93,57 USD/ounce vào đầu phiên. Giá bạch kim giảm 0,8% xuống 2.404,18 USD/ounce, trong khi giá palladium giữ ổn định ở mức 1.826,32 USD/ounce.

Tại Việt Nam, sáng 16/1, giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 160,80-162,80 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Dưới đây là bảng giá vàng tại một số công ty vàng bạc đá quý trong nước sáng 16/1:

Giá vàng tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC):

Giá vàng tại Công ty Cổ phần Đầu tư vàng Phú Quý:

Giá vàng tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Doji: