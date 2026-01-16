Kinh tế

Giá vàng thế giới giảm nhẹ trước sức ép của đồng USD

Giá vàng giao ngay giảm 0,1% xuống 4.614,93 USD/ounce; giá vàng kỳ hạn giao tháng 2/2026 giảm 0,3% xuống 4.623,70 USD/ounce.

Vàng miếng được bày bán tại sàn giao dịch ở Seoul, Hàn Quốc. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)
Giá vàng thế giới đã giảm trong phiên 15/1, trong bối cảnh lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần của Mỹ thấp hơn dự kiến đã giúp đồng USD phục hồi và tâm lý lo ngại rủi ro địa chính trị lắng xuống sau những phát biểu mới nhất của Tổng thống Donald Trump về vấn đề Iran.

Giá vàng giao ngay giảm 0,1% xuống 4.614,93 USD/ounce. Kim loại quý này đã chạm mức lỷ lục 4.642,72 USD/ounce hôm 14/1. Giá vàng kỳ hạn giao tháng 2/2026 giảm 0,3% xuống 4.623,70 USD/ounce.

Yếu tố tác động đến thị trường vàng đến từ số liệu cho thấy lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần của Mỹ bất ngờ giảm trong tuần trước. Diễn biến này đã đẩy chỉ số đồng USD leo lên mức cao nhất kể từ ngày 2/12 và khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn cho người mua nắm giữ các loại tiền tệ khác.

Ông Peter Grant, Phó Chủ tịch kiêm chiến lược gia kim loại cấp cao tại Zaner Metals, nhận định các dữ liệu gần đây củng cố dự báo Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ giữ nguyên lãi suất trong nửa đầu năm 2026. Điều này giúp đồng USD đạt mức cao nhất trong nhiều tuần và tạo 'cơn gió ngược' đối với giá vàng ở thời điểm hiện tại.

Thị trường dự báo Fed sẽ duy trì lãi suất trong cuộc họp ngày 27-28/1 tới, bất chấp kêu gọi cắt giảm từ phía Tổng thống Trump. Tuy nhiên, giới đầu tư vẫn kỳ vọng sẽ có ít nhất hai đợt cắt giảm 25 điểm cơ bản vào cuối năm.

Liên quan đến nhân sự cấp cao, ngày 14/1, Tổng thống Trump tuyên bố chưa có kế hoạch sa thải Chủ tịch Fed Jerome Powell, mặc dù Bộ Tư pháp đang tiến hành điều tra hình sự đối với quan chức này, song ông nhấn mạnh còn "quá sớm" để đưa ra quyết định cuối cùng.

Nhu cầu trú ẩn an toàn vốn là động lực tăng giá của vàng cũng suy giảm sau khi Tổng thống Trump dịu giọng về vấn đề Iran.

Trên thị trường kim loại quý khác, giá bạc giao ngay giảm nhẹ 0,3% xuống 92,50 USD/ounce sau khi chạm đỉnh lịch sử 93,57 USD/ounce vào đầu phiên. Giá bạch kim giảm 0,8% xuống 2.404,18 USD/ounce, trong khi giá palladium giữ ổn định ở mức 1.826,32 USD/ounce.

Tại Việt Nam, cuối ngày 15/1, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 160,80-162,80 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra)./.

