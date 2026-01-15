Thị trường hàng hóa thế giới: Bạc bứt phá lên đỉnh lịch sử 90 USD mỗi ounce

Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới tiếp tục sôi động khi lực mua áp đảo kéo dài sang phiên tăng thứ ba liên tiếp.

Bạc trở thành tâm điểm khi bứt phá lên đỉnh lịch sử quanh mốc 90 USD/ounce, kích hoạt làn sóng mua vào mạnh mẽ từ giới đầu tư trong và ngoài nước.

Trái chiều, giá cacao lao dốc dưới áp lực cung-cầu, tạo nên bức tranh phân hóa rõ nét.

Kết phiên, chỉ số MXV-Index tăng gần 1,2%, lên mức 2.559 điểm. Khép lại phiên giao dịch ngày 14/1, thị trường kim loại quý tiếp tục ghi nhận diễn biến bứt phá khi giá bạc vươn lên mức cao kỷ lục mới.

Duy trì sắc xanh trong 4 phiên liên tiếp, bạc vẫn đang là tâm điểm thu hút dòng tiền trong bối cảnh nhà đầu tư gia tăng nhu cầu phòng vệ trước các rủi ro vĩ mô và chính sách.

Khép lại phiên hôm qua, giá bạc giao ngay trên sàn COMEX tăng 5,9%, lên mức 91,4 USD/ounce - mức cao nhất trong lịch sử.

Tính từ đầu năm 2026, mặt hàng này đã tăng gần 29%, vượt trội so với nhiều loại tài sản khác. Đà tăng của bạc diễn ra song song với sự suy yếu của đồng USD, khi chỉ số DXY lùi về 99,07 điểm.

Theo giới phân tích, việc đồng bạc xanh đánh mất các ngưỡng hỗ trợ quan trọng phản ánh xu hướng dịch chuyển dòng vốn khỏi tiền tệ pháp định sang các tài sản trú ẩn có tính thanh khoản cao.

Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), động lực thúc đẩy giá bạc không chỉ đến từ cung-cầu vật chất mà còn liên quan đến những bất định xoay quanh triển vọng chính sách tiền tệ của Mỹ. Các tín hiệu gần đây từ môi trường điều hành vĩ mô đang khiến thị trường điều chỉnh kỳ vọng về lộ trình lãi suất trong thời gian tới.

Trong bối cảnh đó, nhà đầu tư có xu hướng gia tăng tỷ trọng các tài sản không sinh lãi như kim loại quý. Về vĩ mô, các dữ liệu lạm phát mới công bố cho thấy áp lực giá tại Mỹ đang hạ nhiệt.

Chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 11/2025 chỉ tăng 0,2%, trong khi chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 12 ở mức 2,7%, CPI lõi duy trì quanh 2,6%.

Theo Pantheon Macroeconomics, việc doanh nghiệp chủ động hấp thụ chi phí đầu vào thay vì chuyển hoàn toàn sang giá bán đang góp phần kiểm soát lạm phát kỳ vọng, qua đó tạo dư địa chính sách trong năm 2026 và hỗ trợ cho các tài sản trú ẩn như bạc.

Phân tích kỹ thuật và dòng tiền, nhiều tổ chức tài chính lớn nhận định xu hướng tăng của bạc đang được củng cố bởi tình trạng nguồn cung vật chất thắt chặt, nhu cầu đầu tư gia tăng và các yếu tố bất ổn trên thị trường tài chính toàn cầu.

Giá bạc được kỳ vọng có thể sớm tiếp cận ngưỡng tâm lý 100 USD/ounce, dù rủi ro điều chỉnh kỹ thuật có thể xuất hiện khi thị trường bước sang giai đoạn sau quý 1.

Trong nước, giá bạc miếng 999 trong phiên ngày 15/1 đã ghi nhận ngày tăng thứ ba liên tiếp với biên độ lên tới 5,7% ở cả hai chiều mua-bán.

Tại Hà Nội, bạc 999 hiện được niêm yết tại mức 2,912-2,942 triệu đồng/lượng. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, giá giao dịch quanh ngưỡng 2,914-2,947 triệu đồng/lượng.

Nông dân thu hoạch quả ca cao tại Yogyakarta, Indonesia. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ở chiều ngược lại, lực bán chiếm ưu thế trên thị trường nguyên liệu công nghiệp; trong đó, nổi bật là mặt hàng cacao với mức giảm tới gần 2,6% xuống mức 5.090 USD/tấn.

Theo nhận định từ, tiêu thụ kém tích cực cùng với triển vọng nguồn cung dồi dào tại khu vực Tây Phi đã đẩy giá cacao suy yếu trong phiên hôm qua. Về phía nhu cầu, dữ liệu từ Reuters đang phác họa một bức tranh ảm đạm trong hoạt động chế biến cacao toàn cầu.

Các đại lý dự báo sản lượng nghiền tại châu Âu sẽ giảm từ 0,3% đến 2%, trong khi khu vực châu Á còn phải đối mặt với mức sụt giảm sâu hơn, dao động từ 10% đến 11,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trước đó, kết quả kinh doanh quý 3 cũng cho thấy xu hướng tiêu cực khi lượng nghiền tại châu Âu và châu Á lần lượt thấp hơn 4,8% và 17% so với cùng kỳ; duy chỉ có Bắc Mỹ duy trì mức tăng trưởng nhẹ 3,2%.

Trong khi đó, tại các vùng nguyên liệu trọng điểm Tây Phi, điều kiện canh tác đang được cải thiện rõ rệt đã tạo ra áp lực giảm trực tiếp lên giá cacao.

Cả Tập đoàn Tropical General Investments (TGI) và hãng Mondelez đều ghi nhận tình trạng mùa vụ tích cực tại Bờ Biển Ngà và Ghana. Số liệu kiểm đếm thực tế của Mondelez cho thấy lượng quả cacao hiện cao hơn 7% so với mức trung bình 5 năm.

Với chất lượng quả to và khỏe mạnh hơn hẳn niên vụ trước, nông dân đang đặt kỳ vọng lớn vào sản lượng thu hoạch trong giai đoạn cao điểm tháng 2 và tháng 3 tới.

Dữ liệu hậu cần tại các cảng xuất khẩu cũng phản ánh sự hồi phục rõ nét của nguồn cung. Trong tuần kết thúc vào ngày 11/1, lượng cacao cập cảng tại Bờ Biển Ngà đạt 54.000 tấn, tăng 25,6% so với tuần trước và tăng 12,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đây là lần đầu tiên kể từ giữa tháng 12 năm trước, lượng hàng tuần vượt qua mức cùng kỳ. Dù lũy kế niên vụ tính đến nay vẫn thấp hơn 2,76% so với năm ngoái (đạt mức 1,125 triệu tấn), nhưng xu hướng tăng trưởng dương trong những tuần gần đây đã làm dịu đi đáng kể nỗi lo về tình trạng khan hiếm hàng hóa.

Tuy nhiên, yếu tố tồn kho vẫn đang đóng vai trò là "bệ đỡ" ngăn đà giảm sâu của giá. Lượng tồn kho cacao do sàn ICE giám sát tại các cảng của Mỹ ghi nhận vào thứ Tư vừa qua chỉ ở mức 1,68 triệu bao.

Con số này vẫn nằm trong vùng thấp sau khi chạm mức đáy 10 tháng (hơn 1,62 triệu bao) vào ngày 26/12 năm ngoái, cho thấy trạng thái dự trữ vẫn còn tương đối mỏng trong bối cảnh thị trường đang chờ đợi nguồn cung mới từ vụ thu hoạch tới./.

Thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới: Giá đậu tương giảm sâu Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam, áp lực điều chỉnh của giá đậu tương trong phiên giao dịch ngày hôm qua chủ yếu bắt nguồn từ chuyển biến tích cực trong triển vọng nguồn cung tại khu vực Nam Mỹ.