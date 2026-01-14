Tổng thống Trump cùng nhiều nguyên thủ sẽ dự hội nghị thường niên WEF 2026

Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) ngày 14/1 cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ tham dự hội nghị thường niên của tổ chức này tại thị trấn Davos (Thụy Sĩ) trong tuần tới.

Thông báo của WEF cho biết phái đoàn Mỹ tham dự hội nghị sắp tới sẽ có cả 5 thành viên trong chính phủ và các quan chức cấp cao khác.

Dự kiến, tổng cộng 850 Giám đốc điều hành (CEO) và chủ tịch của các công ty hàng đầu thế giới sẽ nằm trong số 3.000 người tham dự đến từ 130 quốc gia có mặt tại thị trấn Davos trong tuần tới.

Trong thông báo, Chủ tịch WEF - ông Borge Brende cho biết 6 trong 7 nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7), trong đó có Tổng thống Trump, sẽ tham dự. Ngoài ra, lãnh đạo Ukraine và Syria cũng tham dự sự kiện này.

Tính đến thời điểm hiện tại, dự kiến có tổng cộng 64 nguyên thủ quốc gia hoặc người đứng đầu chính phủ tham dự, mức cao kỷ lục, dù con số này có thể tăng lên trước khi sự kiện chính thức khai mạc.

Cũng theo thông báo, Phó Thủ tướng Hà Lập Phong sẽ dẫn đầu phái đoàn Trung Quốc tham dự sự kiện của WEF ở Davos. Danh sách khách mời nổi bật còn có Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres, Tổng Giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới Ngozi Okonjo-Iweala, cùng nhiều lãnh đạo doanh nghiệp công nghệ hàng đầu như Giám đốc điều hành (CEO) Nvidia Jensen Huang và CEO Microsoft Satya Nadella.

Hội nghị thường niên của WEF, tổ chức cuộc họp đầu tiên vào năm 1971, đã trở thành diễn đàn quan trọng cho đối thoại, tranh luận và đàm phán.

Trong nhiệm kỳ đầu, ông Trump từng tham dự 2 lần; năm ngoái, ông tham dự hội nghị thông qua hình thức trực tuyến chỉ vài ngày sau khi nhậm chức nhiệm kỳ thứ hai.

Trong khi đó, Giám đốc điều hành WEF Saadia Zahidi cho biết diễn đàn năm nay cũng sẽ tập trung thảo luận cách trí tuệ nhân tạo (AI) có thể hỗ trợ con người, trong bối cảnh công nghệ đang phát triển nhanh chóng./.

Kinh tế thế giới xuất hiện dấu hiệu phục hồi sau hàng loạt biến động Liên hợp quốc dự báo sản lượng kinh tế toàn cầu sẽ tăng trưởng 2,7% trong năm nay, thấp hơn một chút so với mức ước tính 2,8% cho năm 2025 và thấp hơn nhiều so với mức trung bình 3,2% trước đại dịch.