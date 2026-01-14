Giá dầu Nga “phá đáy,” ngân sách liên bang giảm mạnh từ doanh thu dầu khí

Bộ Phát triển Kinh tế Nga ngày 13/1 cho biết giá trung bình dầu thô Urals của Nga trong tháng 12/2025 đã giảm xuống còn 39,18 USD/thùng.

So với mức giá 44,87 USD/thùng của tháng 11/2025, giá dầu chủ chốt của Nga đã giảm thêm 13% và giảm 41% so với đầu năm (67,66 USD vào tháng 1).

Do lệnh trừng phạt của Mỹ đối với hai công ty Rosneft và Lukoil, mức chiết khấu cho dầu Urals đã đạt kỷ lục 28 USD/thùng cho dầu Brent tại các cảng Biển Baltic và 26 USD/thùng tại Biển Đen, theo số liệu thống kê của Argus.

Kết quả là giá trung bình dầu của Nga đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 5/2020 (31,03 USD/thùng), khi đại dịch COVID-19 hoành hành trên toàn thế giới và thị trường dầu mỏ toàn cầu trải qua sự sụp đổ chưa từng có về nhu cầu.

Trên thực tế giá dầu đã quay trở lại mức của nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Vladimir Putin (41,73 USD/thùng năm 2004) và giữ ở mức dưới giá trong ngân sách năm 2026 (59 USD/thùng) tới gần 20 USD.

Theo ước tính, từ tháng 1 đến tháng 11/2025, ngân sách liên bang đã mất 20% doanh thu dầu khí, và trong tháng 12, mức giảm đã tăng lên 49% so với cùng kỳ năm ngoái.

Bộ Tài chính đã dự trù 8.900 tỷ ruble (khoảng 113 tỷ USD) doanh thu từ dầu khí cho ngân sách năm nay. Tuy nhiên, với giá cả và mức chiết khấu hiện tại, doanh thu từ dầu khí sẽ thấp hơn 1.100-1.400 tỷ ruble so với kế hoạch (tức 7.500-7.800 tỷ ruble).

Kết quả là, thâm hụt ngân sách, dự kiến ở mức 1,6% GDP, có thể đến 2,5-2,7% GDP, và các chuyên gia cảnh báo rằng chính phủ sẽ phải sử dụng đến những khoản tiền còn lại trong Quỹ Phúc lợi Quốc gia để bù đắp khoản doanh thu bị mất. Quỹ Phúc lợi Quốc gia hiện có 4.100 tỷ ruble, tương đương mức bù cho 1,5-2 năm giá dầu không thuận lợi.

Giá thành dầu mỏ ở Nga ước tính khoảng 47 USD/thùng nhưng con số này cũng phụ thuộc vào loại và tuổi của mỏ dầu. Với giá dầu khoảng 40 USD/thùng, một số mỏ và dự án đã trở nên không có lợi nhuận.

Theo Bloomberg, bất chấp hạn ngạch của Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và những quốc gia sản xuất dầu liên minh, còn gọi là OPEC+, Nga đã trải qua sự sụt giảm đáng kể sản lượng dầu trong tháng 12/2025, giảm 100.000 thùng mỗi ngày, xuống còn 9,326 triệu thùng.

Các lệnh trừng phạt đối với Rosneft và Lukoil đang tạo ra vấn đề cho xuất khẩu của Nga. Và hiện không còn chỗ để lưu trữ dầu chưa bán.

Theo Bloomberg, kể từ cuối tháng 11, khi các lệnh trừng phạt của Mỹ có hiệu lực, khối lượng dầu của Nga "trên biển" - tức là trong các tàu chở dầu đang chờ người mua - đã tăng thêm 35 triệu thùng./.

