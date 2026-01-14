Cảng Singapore xác lập kỷ lục mới về hiệu quả hoạt động trong năm 2025

Theo phóng viên TTXVN tại Singapore, số liệu từ cơ quan hàng hải và cảng vụ Singapore (MPA) cho thấy, cả tổng trọng tải tàu cập cảng và sản lượng container thông quan đều chạm mốc cao nhất từ trước đến nay trong năm 2025 nhờ hoạt động thương mại toàn cầu ổn định và nhu cầu nhiên liệu mạnh mẽ.

Thông cáo báo chí của MPA ngày 13/1 cho biết, tổng trọng tải tàu cập cảng Singapore năm ngoái đạt mức kỷ lục 3,22 tỷ tấn, tăng 3,5% so với năm 2024.

Đồng thời, sản lượng container thông quan cũng tăng vọt 8,6%, đạt 44,66 triệu TEU (đơn vị tương đương container 20 feet).

Cơ quan này cho biết thêm, doanh số bán nhiên liệu hàng hải cũng xác lập đỉnh mới ở mức 56,77 triệu tấn, tăng 3,4% so với năm 2024. Đáng chú ý là việc sử dụng nhiên liệu hàng hải thay thế tiếp tục tăng trưởng, đạt 1,95 triệu tấn trong năm 2025, so với mức 1,35 triệu tấn của năm 2024.

Trong năm qua, Singapore cũng đã gặt hái nhiều giải thưởng danh giá, từ danh hiệu cảng container hàng đầu thế giới trong báo cáo đầu tiên "Các cảng container hàng đầu thế giới" của DNV-Menon, đến việc được vinh danh là cảng biển toàn cầu tốt nhất lần thứ tư và cảng biển tốt nhất châu Á lần thứ 37 tại Giải thưởng chuỗi cung ứng, logistics và vận tải châu Á 2025. Ngoài ra, Singapore vẫn giữ vững vị trí dẫn đầu trong chỉ số phát triển trung tâm hàng hải Quốc tế Xinhua- Baltic.

Phát biểu tại sự kiện của Quỹ Hàng hải Singapore diễn ra ngày 13/1, Quốc vụ khanh cấp cao Bộ Luật pháp và Giao thông Murali Pillai đã nhấn mạnh ý nghĩa của những số liệu kỷ lục này.

Ông Murali nhận định con số tổng trọng tải tàu cập cảng khẳng định "vai trò bền vững của Singapore như một điểm đến được lựa chọn hàng đầu và vị thế trung tâm hàng hải toàn cầu."

Trong khi đó, sản lượng container thông qua và giải thưởng từ DNV-Menon tái khẳng định Singapore là "nút giao quan trọng trong thương mại toàn cầu."

Bên cạnh đó, dữ liệu doanh số nhiên liệu hàng hải cho thấy Singapore tiếp tục là "trung tâm tiếp nhiên liệu hàng đầu và đáng tin cậy", với lượng nhiên liệu thay thế được tiêu thụ là "minh chứng cho sự tiến bộ của Singapore và ngành hàng hải trong nỗ lực khử carbon."

Nhìn về năm tới, ông Murali cho rằng môi trường bên ngoài của Singapore "vẫn còn nhiều thách thức, với những bất ổn tiếp diễn từ căng thẳng địa chính trị, thay đổi thuế quan và nguy cơ gián đoạn chuỗi cung ứng."

Tuy nhiên, ông nhận định ngành hàng hải được kỳ vọng sẽ duy trì khả năng phục hồi bất chấp những rạn nứt địa chính trị và căng thẳng thương mại gia tăng.

Thương mại đường biển toàn cầu được dự báo sẽ tăng trưởng, đặc biệt đối với thương mại hàng hóa, nơi sự đa dạng hóa và định tuyến lại đang thúc đẩy nhu cầu vận chuyển./.

