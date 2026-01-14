Giá vàng và bạc lập kỷ lục sau dữ liệu lạm phát của Mỹ

Giá vàng và bạc thế giới đều chạm mức cao kỷ lục trong phiên giao dịch 13/1, trong bối cảnh dữ liệu lạm phát của Mỹ củng cố các dự báo Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất trong năm nay.

Bên cạnh đó, những bất ổn dai dẳng về địa chính trị và kinh tế cũng thúc đẩy nhu cầu trú ẩn an toàn của các nhà đầu tư.

Vào lúc 1 giờ 31 phút sáng ngày 14/1 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay ổn định ở mức 4.591,49 USD/ounce, sau khi có thời điểm chạm mức cao kỷ lục 4.634,33 USD/ounce trong phiên này. Giá vàng giao tháng 2/2026 của Mỹ chốt phiên giảm 0,3% xuống còn 4.599,10 USD/ounce.

Trong khi đó, giá bạc giao ngay tăng 2,1% lên 86,74 USD/ounce, sau khi đạt mức cao nhất mọi thời đại là 89,10 USD/ounce vào đầu phiên này. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) lõi của Mỹ trong tháng 12/2025 đã tăng 0,2% so với tháng trước đó và tăng 2,6% so với cùng kỳ năm 2024, thấp hơn mức dự báo lần lượt là 0,3% và 2,7% của các nhà phân tích.

Ông David Meger, Giám đốc giao dịch kim loại tại công ty dịch vụ thương mại hàng hóa kỳ hạn High Ridge Futures, nhận định rằng lý do khiến thị trường có tâm lý tích cực là do dữ liệu CPI khá ôn hòa, làm gia tăng khả năng Fed cắt giảm lãi suất trong tương lai.

Fed được dự báo sẽ giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp ngày 27-28/1 tới, mặc dù các nhà đầu tư hiện đang dự đoán sẽ có hai đợt cắt giảm lãi suất trong năm nay. Lãi suất thấp hơn thường có lợi cho các loại tài sản không sinh lãi như vàng.

Bên cạnh đó, theo ông Meger, các yếu tố cơ bản như căng thẳng địa chính trị và những quan ngại xoay quanh sự độc lập của Fed cũng đang tiếp tục hỗ trợ cho vai trò trú ẩn an toàn của vàng.

Những lo ngại về tính độc lập trong hoạt động điều hành chính sách tiền tệ của Fed đã gia tăng sau khi chính quyền Tổng thống Trump mở cuộc điều tra hình sự đối với Chủ tịch Fed Jerome Powell, động thái đã vấp phải ý kiến trái chiều từ các cựu lãnh đạo Fed và các ngân hàng trung ương toàn cầu.

Ngoài ra, ông Trump cũng cảnh báo áp thuế 25% đối với các quốc gia giao thương với Iran, gây ra nguy cơ làm bùng phát lại những bất đồng giữa các đối tác thương mại lớn.

Ở một diễn biến khác, Nga đã thực hiện các hoạt động quân sự nhắm vào nhiều thành phố trên khắp Ukraine trong đêm.Ngân hàng Commerzbank đã nâng dự báo giá vàng cuối năm 2026 lên mức 4.900 USD/ounce.

Trên thị trường các kim loại quý khác, giá bạch kim giao ngay không đổi ở mức 2.343,35 USD/ounce.Tại Việt Nam, vào đầu giờ sáng 14/1, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 160,00-162,00 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra)./.

Giá vàng tại thị trường châu Á chững lại sau khi vọt lên mức cao kỷ lục Tại Singapore, giá vàng giao ngay giảm 0,2% xuống 4.588,99 USD/ounce, sau khi đã tăng hơn 2% để chạm mốc kỷ lục 4.629,94 USD/ounce trong phiên 12/1.