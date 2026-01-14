Kinh tế

Giá vàng trong nước tăng mạnh, giao dịch gần 163 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng trong nước hôm nay tăng 900.000 đồng/lượng, giao dịch quanh 163 triệu đồng/lượng, trong khi giá thế giới cũng tăng mạnh, duy trì chênh lệch lớn.

Hạnh Dung
Giá vàng trong nước tăng mạnh, giao dịch gần 163 triệu đồng mỗi lượng. (Ảnh: Vietnam+)
Giá vàng trong nước tăng mạnh, giao dịch gần 163 triệu đồng mỗi lượng. (Ảnh: Vietnam+)

Sáng nay (14/1), giá vàng trong nước tiếp tục tăng mạnh, trong khi tỷ giá trung tâm cũng cộng thêm 6 đồng.

Tại thời điểm 10 giờ, giá vàng SJC của Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Công ty Doji và Công ty Phú Quý niêm yết từ 160,9-162,9 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra). Tại công ty Phú Quý, doanh nghiệp thông báo giá vàng SJC từ 160,4-162,9 triệu đồng/lượng.

Như vậy, giá vàng SJC tại các doanh nghiệp cùng tăng 900.000 đồng/lượng so với phiên trước.

Cùng xu hướng trên, giá vàng nhẫn tại Công ty Bảo Tín Minh Châu giao dịch từ 159,9-162,9 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra); tại Công ty Phú Quý, giá vàng nhẫn giao dịch từ 158,2-161,2 triệu đồng/lượng, cộng thêm 900.000 đồng/lượng so với chốt phiên ngày 13/1.

Trên thị trường thế giới, đồng kim loại quý hiện giao dịch quanh ngưỡng 4.623 USD/ounce, tăng 31 USD/ounce so với cùng thời điểm hôm qua. Mức giá này tương đương khoảng 147 triệu đồng/lượng khi quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank.

Ở mức giá hiện tại, vàng thế giới tiếp tục thấp hơn thương hiệu SJC trong nước khoảng 15,9 triệu đồng/lượng.

Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm là 25.135 đồng/USD, tăng 6 đồng so với ngày 13/1. Tỷ giá tại các ngân hàng thương mại cũng tăng tương ứng.

Theo đó, với biên độ +/-5%, Ngân hàng Vietcombank thông báo tỷ giá USD từ 26.061-26.391 đồng/USD (mua vào/bán ra). Ngân hàng VietinBank thông báo tỷ giá USD từ 26.091-26.391 đồng/USD (mua vào/bán ra)

Ngân hàng BIDV giao dịch 26.091-26.391 đồng/USD (mua vào/bán ra). Ngân hàng Eximbank giao dịch 26.070-26.391 đồng/USD (mua vào/bán ra)./.

(Vietnam+)
