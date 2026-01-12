Trung Quốc-EU đạt được thỏa thuận giải quyết tranh chấp thuế quan xe điện

Trung Quốc và Liên minh châu Âu (EU) ngày 12/1 thông báo đã đạt được thỏa thuận về các bước đi nhằm giải quyết tranh chấp thương mại kéo dài liên quan đến việc nhập khẩu xe điện (EV) sản xuất tại Trung Quốc vào thị trường chung châu Âu.

Theo tuyên bố từ Bộ Thương mại Trung Quốc, EU sẽ ban hành các hướng dẫn về mức giá tối thiểu đối với các nhà xuất khẩu ôtô Trung Quốc. Trung Quốc nhận định động thái này không chỉ có lợi cho sự phát triển lành mạnh của quan hệ kinh tế-thương mại song phương, mà còn góp phần bảo vệ trật tự thương mại quốc tế dựa trên luật lệ.

Về phía châu Âu, khối này đã công bố tài liệu hướng dẫn cho các nhà sản xuất EV về việc đưa ra đề nghị giá, bao gồm giá nhập khẩu tối thiểu cũng các chi tiết khác. EU tuyên bố Ủy ban châu Âu (EC) sẽ đánh giá từng đề nghị một cách khách quan và công bằng, tuân theo nguyên tắc không phân biệt đối xử và phù hợp với các quy tắc của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Tuy nhiên, thông báo không đề cập trực tiếp đến việc liệu thỏa thuận này có đồng nghĩa với việc chấm dứt mức thuế quan lên tới 35,3% mà EU đã áp đặt đối với xe điện nhập khẩu từ Trung Quốc vào năm 2024 hay không.

Trước đó, EU cáo buộc các nhà sản xuất Trung Quốc hưởng lợi từ các khoản trợ cấp không công bằng của chính phủ (như đơn đặt hàng công, vay vốn lãi suất thấp, đất đai và nguyên liệu giá rẻ) để cạnh tranh về giá.

Bất chấp hàng rào thuế quan, các thương hiệu xe Trung Quốc vẫn đang mở rộng thị phần tại châu Âu.

Theo số liệu từ Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô châu Âu (ACEA) và S&P Global Mobility (đơn vị kinh doanh thuộc tập đoàn S&P Global, chuyên cung cấp dữ liệu, phân tích và giải pháp chuyên sâu cho ngành công nghiệp ôtô), tỷ lệ xe sản xuất tại Trung Quốc đã chiếm 6% tổng số xe được bán ra tại EU trong nửa đầu năm 2025, tăng từ mức 5% cùng kỳ năm 2024.

Công ty tư vấn AlixPartners ước tính thị phần của các nhà sản xuất ôtô Trung Quốc tại châu Âu có thể tăng gấp đôi lên 10% vào năm 2030.

Trong khi đó, các nhà sản xuất có trụ sở tại EU vẫn chiếm 74% tổng doanh số bán xe trong khu vực vào nửa đầu năm 2025. Đức là quốc gia sản xuất ôtô lớn nhất, chiếm khoảng 20% lượng xe bán ra tại EU, tiếp theo là Tây Ban Nha, Cộng hòa Séc và Pháp./.

