Giá vàng ngày 12/1: Bảng giá tại các công ty vàng bạc đá quý

Tuần trước, thị trường vàng thế giới đã có một tuần tăng trưởng tích cực do tình hình căng thẳng địa chính trị và số liệu mới về kinh tế Mỹ.

Dù đối mặt với áp lực chốt lời kỹ thuật vào giữa tuần, kim loại quý vẫn giữ vững đà tăng nhờ kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất và nhu cầu đối với tài sản an toàn gia tăng.

Ông Alexander Zumpfe, chuyên gia giao dịch kim loại quý tại Heraeus Metals Germany nhận định tình hình tại Venezuela đã tái kích hoạt nhu cầu tài sản trú ẩn an toàn. Yếu tố này cùng với những lo ngại sẵn có về địa chính trị, nguồn cung năng lượng và chính sách tiền tệ đã đẩy giá vàng đi lên.

Ông Bart Melek, Giám đốc chiến lược hàng hóa toàn cầu tại TD Securities, nhận định môi trường tạo việc làm kém khả quan, kết hợp với căng thẳng địa chính trị và giá dầu cao đang tạo ra một "tổ hợp hoàn hảo" hỗ trợ giá kim loại quý.

Thị trường đang dự kiến Fed sẽ thực hiện ít nhất hai đợt cắt giảm lãi suất trong năm nay. Môi trường lãi suất thấp hơn thường là nhân tố thuận lợi cho các tài sản như vàng.

Ngoài ra, yếu tố địa chính trị tiếp tục củng cố vai trò "hầm trú ẩn" của vàng.

Căng thẳng leo thang tại Iran, xung đột Nga-Ukraine chưa có hồi kết, vụ bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và những động thái mới của Mỹ liên quan đến Greenland đang làm gia tăng sự bất an trên toàn cầu. Các chuyên gia phân tích cho rằng sự kiện tại Venezuela sẽ hỗ trợ giá vàng tăng cao hơn.

Ngân hàng HSBC hiện dự báo giá vàng sẽ đạt 5.000 USD/ounce trong nửa đầu năm 2026 do rủi ro địa chính trị và nợ công gia tăng. Trong khi đó, Morgan Stanley dự báo giá vàng có thể đạt mức 4.800 USD/ounce vào quý 4/2026, dựa trên các yếu tố: lãi suất giảm, thay đổi nhân sự lãnh đạo tại Fed và lực mua mạnh từ các ngân hàng trung ương cũng như các quỹ đầu tư.

Trong năm 2025, giá vàng đã ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng 64%, trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị và chu kỳ nới lỏng lãi suất của Fed.

Tại Việt Nam, sáng 12/1, giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 157,8-159,8 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Dưới đây là bảng giá vàng tại một số công ty vàng bạc đá quý trong nước sáng 12/1:

Giá vàng tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC):

Giá vàng tại Công ty Cổ phần Đầu tư vàng Phú Quý:

Giá vàng tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Doji: