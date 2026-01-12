Thị trường hàng hóa thế giới: Giá bạc vọt tăng do nguồn cung bị siết chặt

Tuần qua, giá bạc tăng vọt 12%, lên sát mốc 80 USD/ounce trong bối cảnh nguồn cung bị siết chặt, trong khi thị trường càphê lại biến động giằng co trước rủi ro thời tiết và áp lực xuất khẩu.

Dòng tiền quay lại thị trường hàng hóa, đẩy MXV-Index tăng hơn 2%, lên 2.445 điểm. Thị trường kim loại thế giới vừa khép lại tuần giao dịch sôi động nhất kể từ đầu năm khi cả 10 mặt hàng đồng loạt tăng giá.

Tâm điểm chú ý dồn về nhóm kim loại quý, đặc biệt là bạc, trong bối cảnh rủi ro địa chính trị gia tăng và những lo ngại ngày càng rõ nét về nguồn cung vật chất.

Kết thúc phiên 9/1, giá bạc COMEX kỳ hạn tháng 3 tăng vọt gần 12% trong một tuần, lên mức cao kỷ lục 79,34 USD/ounce.

Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), đà tăng mạnh của mặt hàng bạc diễn ra song song với sự leo thang của căng thẳng địa chính trị toàn cầu, cùng tâm lý phòng thủ trước các chính sách thuế quan mới của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Những yếu tố này đã thúc đẩy dòng tiền tìm đến bạc như một tài sản trú ẩn thay thế, bên cạnh vàng. Đáng chú ý hơn, thị trường còn chịu cú sốc từ phía nguồn cung.

Từ đầu năm 2026, Trung Quốc bắt đầu siết chặt xuất khẩu bạc nhằm tăng cường kiểm soát nguyên liệu chiến lược phục vụ quá trình chuyển dịch năng lượng.

Theo số liệu của Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC) năm 2024, Trung Quốc chiếm khoảng 12% lượng bạc xuất khẩu toàn cầu. Động thái này ngay lập tức tạo ra một “cơn khát” bạc vật chất trên thị trường quốc tế, đặc biệt khi các ngành công nghệ cao khó có thể tìm được nguồn cung thay thế trong ngắn hạn.

Một điểm đáng chú ý là đà tăng mạnh của giá bạc không đi kèm với sự mở rộng tương ứng của dòng tiền đầu cơ. Dữ liệu từ Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC) cho thấy vị thế mua ròng của các quỹ đầu cơ (Managed Money) đã giảm tuần thứ ba liên tiếp, xuống còn 14.008 hợp đồng.

Điều này cho thấy đợt tăng giá vừa qua chủ yếu được thúc đẩy bởi lực mua trên thị trường vật chất và hoạt động đóng trạng thái bán khống, hơn là sự gia tăng kỳ vọng dài hạn từ các nhà đầu tư tổ chức.

Về yếu tố vĩ mô, triển vọng giá bạc vẫn đối mặt với những yếu tố trái chiều. Chỉ số PMI sản xuất của Mỹ tiếp tục ở dưới ngưỡng 50 điểm trong tháng thứ 10 liên tiếp, đạt 47,9 điểm, phản ánh sự suy yếu kéo dài của lĩnh vực sản xuất và tiềm ẩn rủi ro đối với nhu cầu bạc công nghiệp.

Tuy nhiên, thị trường lao động Mỹ lại phát đi tín hiệu hạ nhiệt rõ rệt khi số việc làm mới chỉ đạt khoảng 50.000, thấp hơn nhiều so với kỳ vọng. Dù tỷ lệ thất nghiệp vẫn ở mức 4,4%, nhưng xu hướng suy yếu này đang gia tăng áp lực buộc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) phải cân nhắc nới lỏng chính sách tiền tệ sớm hơn, yếu tố thường hỗ trợ tích cực cho giá kim loại quý.

Trong nước, diễn biến giá bạc cũng đi cùng xu hướng thế giới. Giá bạc 999 tăng hơn 9% trong tuần qua.

Tại thị trường Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, giá bán ra đã vượt mốc 2,61 triệu đồng/lượng.

Giá càphê giằng co trước thông tin trái chiều từ Nam Mỹ và Đông Nam Á

Không nằm ngoài xu hướng chung của thị trường, nhóm nguyên liệu công nghiệp cũng ghi nhận lực mua chiếm ưu thế với 5 trên 9 mặt hàng đồng loạt tăng giá.

Thu hoạch cà phê được trồng bằng phương pháp hữu cơ. (Ảnh: Hồng Điệp/TTXVN)

Tuy vậy, tâm điểm của thị trường đổ dồn vào hai mặt hàng càphê khi giá Arabica và Robusta ghi nhận những diễn biến tương đối trái chiều.

Cụ thể, sau ba phiên tăng mạnh đầu tuần, giá càphê Arabica đã bất ngờ lao dốc, xóa sạch toàn bộ đà tích lũy trước đó. Đóng cửa tuần, hợp đồng Arabica giao tháng 3 giao dịch quanh mức 7.885 USD/tấn, tăng nhẹ 0,1% so với tuần trước đó.

Trong khi đó, giá càphê Robusta suy giảm nhẹ 1,29%, xuống mức 3.903 USD/tấn. Theo MXV, thị trường càphê thế giới đang chứng kiến sự giằng co mạnh mẽ giữa các yếu tố sụt giảm nguồn cung tại Nam Mỹ và áp lực tăng tốc xuất khẩu từ khu vực Đông Nam Á.

Tại Colombia - quốc gia sản xuất hạt Arabica chế biến ướt lớn nhất thế giới, số liệu từ Liên đoàn Những người trồng càphê Quốc gia (FNC) cho thấy sự sụt giảm sản lượng đáng lo ngại.

Trong tháng 12, sản lượng của nước này chỉ đạt hơn 1,23 triệu bao, giảm tới 31,42% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 3 tháng đầu niên vụ 2025-2026, sản lượng càphê nước này sụt giảm tới 24,31% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống mức 3,7 triệu bao.

Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), sản lượng dự kiến của Colombia trong niên vụ 2025-2026 đạt 13,8 triệu bao, giảm 6,7% - tương đương với mức khoảng 1 triệu bao so với niên vụ trước, do ảnh hưởng từ lượng mưa quá mức và mây mù trong giai đoạn ra hoa.

Trái ngược với sự thu hẹp tại thị trường Nam Mỹ, hoạt động xuất khẩu càphê của Việt Nam đang ghi nhận sự bứt phá mạnh mẽ trong giai đoạn cuối năm 2025.

Số liệu từ Cục Hải quan cho thấy lượng càphê thông quan trong tháng 12 đạt 182.970 tấn, tăng 43,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nguồn cung dồi dào từ Việt Nam đã phần nào giải tỏa áp lực khan hiếm hàng trên thị trường quốc tế, tạo sức ép lên giá cà phê Robusta. Tuy nhiên, rủi ro nguồn cung tại khu vực Đông Nam Á vẫn đang hiện hữu khi tình hình thời tiết tại đây vẫn đang diễn biến tương đối khó lường.

Tại Indonesia, tổ chức World Weather Inc cảnh báo tình trạng mưa lũ sẽ tiếp tục duy trì tại các vùng trồng trọng điểm trong tuần tới khi đất đã bão hòa nước.

Cùng với đó, Trung tâm Dự báo Khí hậu (CPC) thuộc Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ cũng nhận định hiện tượng La Nina vốn mang lại lượng mưa lớn hơn bình thường cho Indonesia sẽ duy trì đến hết tháng 1, đặt nguồn cung của quốc gia này trước nguy cơ gián đoạn trong ngắn hạn.

Tại thị trường nội địa, hoạt động xuất khẩu trong tuần qua diễn ra khá trầm lắng. Dù các đối tác ngoại vẫn quan tâm tìm nguồn hàng nhưng tốc độ chốt hợp đồng còn chậm.

Nhiều khách hàng quốc tế đang có tâm lý chờ đợi mức giá thấp hơn khi vụ thu hoạch tại Việt Nam bước vào giai đoạn đỉnh điểm. Đáng chú ý, tại khu vực Đắk Nông và Đắk Lắk, một số doanh nghiệp cung ứng và kho xuất khẩu quy mô lớn đã bắt đầu động thái thu mua tích trữ khi giá càphê dao động quanh mốc 90.000 đồng/kg, với khối lượng giao dịch ghi nhận tại một số đơn vị lên tới 300-500 tấn./.

