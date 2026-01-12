Hội chợ Mùa Xuân 2026: Hỗ trợ miễn phí 20m2 trưng bày tại phân khu Sắc Xuân Việt

Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) đang khẩn trương triển khai các công tác chuẩn bị cho Hội chợ Quốc gia Mùa Xuân 2026, dự kiến diễn ra từ ngày 2-8/2/2026 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh, Hà Nội. Đây là sự kiện mở đầu cho chuỗi hội chợ “bốn mùa” được tổ chức theo mô hình quy mô quốc gia.

Một trong những điểm nhấn quan trọng của sự kiện lần này là Hội chợ Hoa Xuân, được tổ chức tại phân khu “Sắc Xuân Việt” ở khu vực ngoài trời sân Đông của VEC. Bộ Công Thương cho biết sẽ phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Nhân dân một số tỉnh, thành phố, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, cùng các hiệp hội chuyên ngành và Tập đoàn Vingroup/VEFAC để tạo nên một không gian trưng bày đặc trưng của mùa Xuân Việt Nam, kết hợp hài hòa giữa yếu tố truyền thống và hiện đại.

Theo kế hoạch, khu vực trưng bày sẽ sử dụng hệ thống nhà giàn ngoài trời, tạo không gian mở, thông thoáng, thuận tiện cho doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm và người dân tham quan, mua sắm. Nhằm khuyến khích các doanh nghiệp, hợp tác xã và làng nghề tham gia, mỗi đơn vị sẽ được hỗ trợ miễn phí 20m² diện tích trưng bày, góp phần giảm thiểu chi phí và thúc đẩy hoạt động xúc tiến tiêu dùng trong dịp cao điểm Tết.

Nội dung trưng bày tại Hội chợ Hoa Xuân năm nay được kỳ vọng sẽ phong phú và đa dạng hơn các năm trước. Các mặt hàng chủ đạo bao gồm hoa, cây cảnh, bonsai, cây thế, hoa lan, đào, mai, quất. Bên cạnh đó là các sản phẩm đặc trưng ngày Tết như đèn lồng, câu đối, tranh dân gian, gốm sứ, thủy tinh mỹ nghệ và vật phẩm phong thủy. Tất cả sẽ cùng nhau tái hiện một không gian mùa xuân truyền thống, đồng thời tạo cơ hội để các nghệ nhân, hộ sản xuất và làng nghề trên cả nước thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm.

Hiện tại, Cục Xúc tiến thương mại đang tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia từ các doanh nghiệp và tổ chức. Công tác rà soát ngành hàng, quy hoạch mặt bằng và bố trí gian trưng bày đang được triển khai đúng tiến độ, đảm bảo tính đồng bộ và chuyên nghiệp cho toàn bộ Hội chợ Quốc gia Mùa Xuân 2026.

Đáng chú ý, Cục Xúc tiến thương mại cũng đã phát đi cảnh báo tới các cơ quan, doanh nghiệp về việc một số đối tượng có thể lợi dụng danh nghĩa của Hội chợ để kêu gọi đóng tiền tham gia gian hàng. Bộ Công Thương khẳng định chưa có chủ trương thu bất kỳ khoản chi phí nào, ngoại trừ khoản đặt cọc 3 triệu đồng/gian hàng được nộp vào tài khoản của Trung tâm Hỗ trợ xúc tiến thương mại và đầu tư (trực thuộc Cục Xúc tiến thương mại) để đảm bảo cam kết tham gia.

Hội chợ Hoa Xuân 2026 được kỳ vọng sẽ trở thành một điểm nhấn đặc sắc trong chuỗi hoạt động xúc tiến thương mại mùa Tết, không chỉ thúc đẩy tiêu dùng nội địa mà còn góp phần tạo dựng một không gian văn hóa-thương mại chất lượng cao, phục vụ người dân Thủ đô và du khách trong dịp Tết Bính Ngọ 2026./.

Bộ Công Thương đề nghị các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp quan tâm phối hợp đăng ký theo hướng dẫn trong hồ sơ thông tin tổng quan của Hội chợ. Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương, 20 Lý Thường Kiệt, phường Cửa Nam, Hà Nội. Người phụ trách: bà Phạm Thị Minh Thu, điện thoại: 0975349898; email: thuptm@vietrade.gov.vn hoặc vnf@vietrade.gov.vn