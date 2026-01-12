Doanh nghiệp Đồng Nai chi hàng nghìn tỷ đồng thưởng Tết cho công nhân

Năm 2025, tình hình phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Đồng Nai có nhiều khởi sắc, lần đầu tiên tỉnh thu ngân sách trên 100.000 tỷ đồng. Đây là thành quả từ sự nỗ lực chung của cả hệ thống chính trị, trong đó người lao động đóng vai trò then chốt.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các doanh nghiệp, ngành chức năng quan tâm, có nhiều chính sách hỗ trợ, động viên để người lao động có Tết đủ đầy, đầm ấm.

Công nhân được thưởng Tết cao

Sau quá trình thương lượng với mục tiêu đảm bảo tốt nhất quyền lợi cho người lao động, ngày 10/1, Công ty trách nhiệm hữu hạn Pousung Việt Nam (Công ty Pousung Việt Nam, xã Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) đã chốt và thông báo cho toàn thể người lao động về mức thưởng Tết.

Người lao động làm đủ 1 năm được thưởng Tết 1 tháng lương, người làm việc từ 12 năm trở lên được thưởng 2,2 tháng lương.

Công ty hiện có hơn 15.500 lao động, Tết này doanh nghiệp chi hơn 350 tỷ đồng để thưởng cho công nhân, trung bình mỗi người được thưởng gần 22,6 triệu đồng; hỗ trợ vé tàu xe cho công nhân về quê. Công đoàn công ty chi hơn 7 tỷ đồng để tặng quà, thăm hỏi người lao động.

Ông Lê Nhật Trường, Chủ tịch Công đoàn Công ty Pousung Việt Nam, thông tin năm 2025, doanh nghiệp nhận được nhiều đơn hàng; tiền thưởng Tết Nguyên đán 2026 của người lao động cao hơn năm trước.

Việc thưởng Tết căn cứ vào số năm làm việc, người lao động làm việc càng lâu năm mức thưởng càng cao; nhiều người là công nhân phổ thông, không giữ chức vụ quản lý nhưng được thưởng trên 30 triệu đồng.

Đây là chính sách nhằm ghi nhận, tri ân những người gắn bó, đồng hành lâu năm với doanh nghiệp. Công ty sẽ chi tiền thưởng cho toàn thể người lao động vào ngày 6/2 (tức ngày 19/12 năm Ất Tỵ).

Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietnam+)

Tháng 12/2025, Công ty Cổ phần Đồng Phú Cường (Công ty Đồng Phú Cường, xã Thống Nhất) đã công bố mức thưởng Tết và các chế độ cuối năm đến toàn thể người lao động.

Tết này, mỗi công nhân được thưởng trung bình 14,5 triệu đồng (cao hơn 20% so với năm trước). Ngoài ra, công ty còn thưởng đạt loại A trong năm, thưởng một phần quà Tết, thưởng lao động tiên tiến, thưởng khuyến khích tích cực tham gia làm việc, chi hỗ trợ tiền du lịch, tiền tất niên...

Việc sớm công bố chế độ giúp người lao động yên tâm làm việc, chủ động bố trí các khoản chi dịp Tết.

Ông Ngô Ngọc Thuận, Phó Giám đốc Công ty Đồng Phú Cường chia sẻ, công ty được thành lập cách đây hơn 10 năm, ban đầu chỉ là một doanh nghiệp nhỏ với hơn 200 lao động, đến nay đã tăng lên 2.500 người, hàng hóa xuất khẩu ra nhiều nước trên thế giới.

Có nhiều thời điểm doanh nghiệp rất khó khăn, đặc biệt là giai đoạn dịch COVID-19, tuy nhiên người lao động luôn đồng hành, gắn bó với doanh nghiệp.

Công ty Đồng Phú Cường coi người lao động là tài sản quý với những đóng góp đặc biệt lớn. Dịp Tết, doanh nghiệp đưa ra nhiều chế độ hỗ trợ, đây là hình thức sẻ chia lợi ích, tri ân người lao động.

Theo ông Đặng Tuấn Tú, Chủ tịch Công đoàn Công ty Trách nhiệm hữu hạn Chang Shin Việt Nam (Công ty Chang Shin Việt Nam, phường Tân Triều, tỉnh Đồng Nai), Tết Bính Ngọ 2026, Công ty Chang Shin Việt Nam (khoảng 41.000 lao động) quyết định chi khoảng 700 tỷ đồng để thưởng cho người lao động.

Người lao động làm đủ 1 năm được thưởng 1 tháng lương, lao động làm thêm mỗi năm được thưởng thêm 5%, cao nhất là 2 tháng lương. Như vậy là Tết này, trung bình mỗi lao động được thưởng hơn 17 triệu đồng.

Công ty còn tổ chức bữa cơm đoàn viên giá 55.000 đồng/suất, có chương trình bốc thăm trúng thưởng với những phần thưởng giá trị gồm 16 xe máy, nhiều tủ lạnh, tivi, máy giặt…

Sắp tới, Công đoàn công ty sẽ trao quà cho tất cả người lao động, mỗi suất trị giá 350.000 đồng, tổ chức chương trình Tết sum vầy, hỗ trợ tiền vé tàu xe cho công nhân về quê.

Chăm lo, đảm bảo quyền lợi cho người lao động

Theo Liên đoàn lao động tỉnh Đồng Nai, Tết Nguyên đán 2026, đơn vị sẽ hỗ trợ 2.200 vé xe đưa công nhân về quê. Đồng Nai được Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam phân bổ 450 vé tàu và 120 vé máy bay để hỗ trợ người lao động về quê đón Tết.

Các công nhân có hoàn cảnh khó khăn, nhiều năm liền chưa có điều kiện về Tết sẽ được hỗ trợ vé. Dịp Tết, Công đoàn tặng hơn 9.000 voucher mua hàng với mệnh giá 500.000 đồng/phiếu cho đoàn viên tham gia Chợ Tết Công đoàn - Xuân 2026 trực tuyến.

Bà Bùi Thị Bích Thủy, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai, cho biết để đảm bảo quyền lợi, giúp công nhân đón Tết đủ đầy, thời gian qua, đơn vị phối hợp cùng công đoàn cơ sở làm việc, thương lượng với doanh nghiệp về chế độ lương, thưởng dịp cuối năm.

Tết Bính Ngọ 2026, Công đoàn Đồng Nai sẽ hỗ trợ hơn 74.400 suất quà cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị mất việc làm, tai nạn lao động, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng tiền mặt.

Người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại Đồng Nai được tặng quà trước khi lên đoàn tàu 0 đồng về quê đón Tết năm 2024. (Ảnh: Lê Xuân/TTXVN)

Đơn vị tổ chức nhiều hoạt động như: Tết sum vầy, họp mặt gia đình công nhân; văn nghệ, thể thao, giao lưu, bốc thăm trúng thưởng tại các khu công nghiệp, khu nhà trọ.

Sở Nội vụ Đồng Nai thông tin đến nay có khoảng 2.000 doanh nghiệp báo cáo về mức thưởng Tết Nguyên đán 2026. Mức thưởng bình quân tại doanh nghiệp dân doanh ở Đồng Nai khoảng 11,4 triệu đồng/người; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thưởng bình quân 13,3 triệu đồng/người.

Năm 2025 hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp ổn định hơn, mức lương cơ bản được điều chỉnh tăng, thưởng Tết của người lao động tăng.

Hầu hết doanh nghiệp ở Đồng Nai đều thực hiện đầy đủ chế độ lương, thưởng Tết cho người lao động, nhưng vẫn có doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa không báo cáo ngành chức năng.

Đa số doanh nghiệp căn cứ vào thâm niên làm việc để xét thưởng Tết, lao động làm đủ 1 năm được thưởng 1 tháng lương, lao động làm việc càng lâu năm mức thưởng càng cao. Những lao động mới vào làm việc (chưa đủ 1 năm) được doanh nghiệp hỗ trợ Tết với các mức khác nhau tùy vào số tháng làm việc.

Để đảm bảo quyền lợi của công nhân, ổn định quan hệ lao động dịp cuối năm, Sở Nội vụ Đồng Nai đang phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng tiếp tục giám sát, đôn đốc các doanh nghiệp thực hiện đúng chính sách lương, thưởng Tết. Kịp thời phát hiện và có giải pháp bảo vệ quyền lợi của công nhân tại những doanh nghiệp gặp khó khăn, nợ lương, chủ bỏ trốn hoặc giải thể, phá sản./.

