Thưởng Tết năm 2026: Chênh lệch lớn giữa các địa phương, loại hình doanh nghiệp

Chỉ còn một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, bức tranh thưởng Tết tại các địa phương trên cả nước tiếp tục ghi nhận những con số kỷ lục cùng sự chênh lệch đáng kể giữa các loại hình doanh nghiệp và ngành nghề.

Doanh nghiệp FDI dẫn đầu về thưởng Tết

Theo báo cáo từ Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh với 3.802 doanh nghiệp và gần 700.000 lao động tham gia khảo sát, mức thưởng Tết cao nhất năm nay đã thiết lập kỷ lục mới khi chạm mức hơn 1,8 tỷ đồng/người dịp Tết Nguyên đán. Con số ấn tượng này thuộc về một doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI), vượt xa mức thưởng Tết Dương lịch cao nhất là hơn 1,1 tỷ đồng/người của cùng loại hình doanh nghiệp này.

Đây không chỉ là mức thưởng cao nhất tại Thành phố Hồ Chí Minh mà còn là con số kỷ lục trong số các tỉnh, thành phố đã công bố kết quả khảo sát thưởng Tết năm nay. Mức lương bình quân của người lao động tại các doanh nghiệp FDI ở Thành phố Hồ Chí Minh cũng đạt mức cao nhất với hơn 972 triệu đồng/tháng, tiếp theo là doanh nghiệp dân doanh với hơn 741 triệu đồng/tháng.

Tại các địa phương khác, mức thưởng cao cũng được ghi nhận ở nhiều nơi. Đồng Nai với gần 1.500 doanh nghiệp báo cáo cho thấy khối doanh nghiệp dân doanh có mức thưởng Tết Nguyên đán cao nhất lên tới 840 triệu đồng/người, trong khi doanh nghiệp FDI đạt 700 triệu đồng/người. Tại Hà Nội, với hơn 3.182 doanh nghiệp tham gia khảo sát, mức thưởng cao nhất thuộc về doanh nghiệp dân doanh với hơn 614 triệu đồng/người.

Phân tích dữ liệu từ các địa phương cho thấy, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu về mức thưởng Tết. Tại Bắc Ninh, với hơn 643.000 lao động được khảo sát, mức lương cao nhất thuộc về khối FDI là 461 triệu đồng/tháng đồng thời mức thưởng cao nhất cũng đạt 400 triệu đồng/người.

Tại Khánh Hòa, trong số 764 doanh nghiệp với 62.776 lao động, có 527 doanh nghiệp có kế hoạch thưởng Tết với mức cao nhất 350 triệu đồng/người thuộc về doanh nghiệp FDI. Ngay cả tại Đà Nẵng, dù mặt bằng thưởng thấp hơn các năm trước, doanh nghiệp FDI vẫn dẫn đầu với mức thưởng cao nhất 368 triệu đồng/người.

Ưu thế của các doanh nghiệp FDI không chỉ thể hiện ở mức thưởng tối đa mà còn ở mức thưởng bình quân. Tại Đồng Nai, mức thưởng bình quân của doanh nghiệp FDI đạt 13,3 triệu đồng/người, cao hơn so với 11,4 triệu đồng/người của doanh nghiệp dân doanh.

Theo Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh, các ngành có mức thưởng cao bao gồm điện tử-công nghệ thông tin, chế biến thực phẩm, phát triển phần mềm và kinh doanh bất động sản. Đây là những lĩnh vực đang có tốc độ phát triển mạnh, thu hút nhiều vốn đầu tư và có hiệu quả kinh doanh cao.

Ngược lại, các doanh nghiệp sản xuất quy mô nhỏ và sử dụng lao động giản đơn có mức thưởng thấp hơn đáng kể. Điều này phản ánh sự phân hóa rõ rệt trong nền kinh tế, nơi các ngành công nghệ cao và dịch vụ chất lượng cao đang tạo ra giá trị gia tăng lớn hơn.

Bên cạnh những con số kỷ lục, thực tế thưởng Tết 2026 cũng ghi nhận những mức thưởng cực thấp, tạo nên khoảng cách lớn trong xã hội. Tại nhiều địa phương, mức thưởng thấp nhất chỉ dao động từ 50.000 đến 100.000 đồng/người.

Chuyến xe "0" đồng đưa hàng nghìn lao động từ Hà Nội về quê ăn Tết. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Cụ thể, tại Đà Nẵng, dù doanh nghiệp FDI có mức thưởng cao nhất 368 triệu đồng, nhưng mức thấp nhất của khối này chỉ 50.000-150.000 đồng/người. Tương tự, tại Khánh Hòa, mức thưởng thấp nhất là 500.000 đồng/người, trong khi tại Lâm Đồng, con số này chỉ 50.000 đồng/người ở khối doanh nghiệp FDI.

Nguyên nhân của tình trạng này được xác định là do khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, có tới 719 doanh nghiệp (chiếm 18,91%) báo cáo gặp khó khăn trong việc thưởng Tết do đơn hàng giảm, phải thu hẹp hoạt động, khó thu hồi công nợ và gánh nặng lãi vay.

Phúc lợi Tết không chỉ là tiền thưởng

Bên cạnh tiền thưởng, nhiều doanh nghiệp đã triển khai các chương trình phúc lợi đa dạng nhằm chăm sóc người lao động dịp Tết. Các hình thức hỗ trợ phổ biến bao gồm tặng quà Tết, phiếu mua hàng, lì xì, tổ chức xe đưa đón hoặc hỗ trợ tiền tàu xe.

Đặc biệt, tại Đồng Nai, thông qua sự phối hợp giữa Sở Nội vụ và Liên đoàn Lao động tỉnh, hơn 2.200 vé xe miễn phí đã được cung cấp để đưa công nhân về quê các tỉnh miền Bắc, miền Trung và Tây Nguyên. Ngoài ra, hơn 600 vé tàu hỏa và vé máy bay, cùng nhiều chuyến "tàu 0 đồng" miễn phí hai chiều cũng được tổ chức.

Tỉnh này còn dự kiến trao hơn 74.000 phần quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh hiểm nghèo. Nhiều chương trình văn hóa, văn nghệ, bốc thăm trúng thưởng được tổ chức tại các khu công nghiệp, góp phần tạo không khí Tết ấm áp.

Trong bối cảnh nhiều khó khăn, một số địa phương vẫn ghi nhận những tín hiệu tích cực. Tại Hải Phòng, tiền lương bình quân tại các doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp dân doanh tiếp tục tăng 4,4-4,5% so với năm trước. Thành phố này cũng chưa ghi nhận tình trạng nợ lương kéo dài, chủ yếu do tình hình sản xuất kinh doanh của đa số doanh nghiệp cơ bản ổn định.

Dù có sự chênh lệch lớn, hầu hết doanh nghiệp đều cố gắng thực hiện thưởng Tết theo quy chế thưởng, thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động. Điều này thể hiện trách nhiệm xã hội và sự quan tâm của doanh nghiệp đối với người lao động trong bối cảnh kinh tế còn nhiều thách thức./.

Hà Nội: Lương chạm ngưỡng 230 triệu đồng, thưởng Tết cao nhất 614 triệu đồng Mức tiền lương cao nhất tại Hà Nội là 230 triệu đồng/người/tháng và mức thưởng Tết cao nhất là 614 triệu đồng/người, cả hai mức chi trả cao này đều ở khối doanh nghiệp dân doanh.