Đắk Lắk: Bàn giao hàng trăm nhà trong “Chiến dịch Quang Trung”

Ngày 10/1, các lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk tổ chức bàn giao hàng trăm nhà trong “Chiến dịch Quang Trung.” Những căn nhà mới đáp ứng đầy đủ yêu cầu về kỹ thuật, mỹ thuật và an toàn, phù hợp với điều kiện thời tiết khắc nghiệt và địa hình bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Tại phường Tuy Hòa, Phú Yên, Sông Cầu, Xuân Đài, Đông Hòa và các xã Phú Hòa 1, Phú Hòa 2, Xuân Cảnh, Xuân Lãnh, Yang Mao, Hòa Sơn, Tây Sơn, Tây Hòa, Công an tỉnh Đắk Lắk bàn giao nhà mới cho 175 hộ gia đình có nhà bị sập đổ, hư hại hoàn toàn sau đợt bão lũ vừa qua. Đến nay, Công an tỉnh Đắk Lắk hoàn thành 100% thi công xây dựng, vượt tiến độ so với kế hoạch đề ra.

Các hộ dân được bàn giao đều thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không có khả năng tự khắc phục hậu quả sau thiên tai. Những căn nhà mới được xây dựng với diện tích từ 44-55m2 đảm bảo tiêu chí “3 cứng.” Tổng kinh phí hỗ trợ xây dựng mỗi căn nhà là 170 triệu đồng.

Chiều cùng ngày, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Hòa Xuân tổ chức khánh thành, bàn giao 3 căn nhà cho hộ dân bị sập đổ do mưa lũ trên địa bàn tỉnh.

Sau 31 ngày đêm thi công, nhà mới của gia đình ông Huỳnh Ngọc Thuyền (thôn Hiệp Đồng, xã Hoà Xuân, tỉnh Đắk Lắk) đã hoàn thành với diện tích trên 44m2, kết cấu bêtông cốt thép kiên cố, mái lợp tôn gồm phòng khách, phòng ngủ, phòng thờ, bếp, khu vệ sinh và gác lửng tránh lũ, bảo đảm điều kiện sinh hoạt ổn định, lâu dài.

Ông Huỳnh Ngọc Thuyền cho biết sau trận mưa lũ, căn nhà cũ bị sập hoàn toàn, gia đình rơi vào hoàn cảnh hết sức khó khăn. “Nếu không có Bộ đội Biên phòng và chính quyền quan tâm giúp đỡ, gia đình tôi không bao giờ dám nghĩ sẽ có được căn nhà khang trang như thế này," ông Thuyền xúc động chia sẻ.

Công an tỉnh Đắk Lắk tặng quà cho hộ dân trong “Chiến dịch Quang Trung.” (Ảnh: TTXVN phát)

Thiếu tướng Vũ Quốc Ân, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng nhấn mạnh việc hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, phẩm chất cao đẹp của người lính biên phòng “vì nhân dân phục vụ."

Ngôi nhà mới không chỉ giúp gia đình ông Huỳnh Ngọc Thuyền sớm ổn định cuộc sống, mà còn tiếp tục khẳng định nghĩa tình quân - dân, thể hiện vai trò, trách nhiệm của Bộ đội Biên phòng trong công tác giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai, đồng thời góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào lực lượng nơi tuyến đầu Tổ quốc.

Theo ông Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, các hộ gia đình sẽ sớm ổn định cuộc sống, yên tâm lao động, sản xuất và đón Tết cổ truyền ấm áp, sum vầy trong những ngôi nhà mới khang trang. Đây không chỉ là niềm vui riêng của gia đình mà còn là minh chứng cụ thể cho quyết tâm "không để ai bị bỏ lại phía sau" của hệ thống chính trị.

Hoàn thành và bàn giao nhà thể hiện quyết tâm cao độ của cả hệ thống chính trị trong thực hiện “Chiến dịch Quang Trung” và mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Những mái ấm mới được dựng lên không chỉ là nơi che mưa che nắng, giúp nhân dân sớm “an cư, lạc nghiệp,” mà còn là minh chứng sinh động cho nghĩa tình quân-dân bền chặt, là kết tinh của trách nhiệm, tấm lòng và sự sẻ chia sâu sắc của các lực lượng vũ trang tỉnh Đắk Lắk, góp phần tiếp thêm niềm tin, nghị lực để đồng bào vùng lũ vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống./.

