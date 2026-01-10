Đảm bảo chất lượng, kỹ thuật và thẩm mỹ tại sân bay Long Thành

Ngày 10/1, đoàn công tác của Bộ Xây dựng do Bộ trưởng Trần Hồng Minh dẫn đầu trực tiếp kiểm tra thực địa Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành).

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cho rằng thời gian qua các đơn vị đã có nhiều nỗ lực, tổ chức thi công khoa học, bài bản, qua đó đảm bảo tiến độ công trình. Các đơn vị cần tiếp tục tăng tốc, liên tục tổ chức thi công “3 ca, 4 kíp,” mục tiêu hoàn thành các hạng mục tại sân bay Long Thành trước tháng 6/2026.

Bộ trưởng lưu ý đây là giai đoạn thi công nước rút, cùng với việc đẩy nhanh tiến độ, các đơn vị cần đặc biệt chú trọng yếu tố chất lượng, an toàn lao động, bảo đảm mỹ quan - thi công đến đâu phải gọn gàng, sạch sẽ đến đó. Mỗi hạng mục hoàn thành phải đạt chuẩn về chất lượng, kỹ thuật và thẩm mỹ, xứng đáng là một cảng hàng không quốc tế hiện đại, thân thiện với môi trường, đạt tiêu chuẩn 5 sao khi đi vào vận hành.

Theo Bộ trưởng Trần Hồng Minh, giao thông kết nối là yếu tố then chốt nhằm phát huy tiềm năng, khai thác tối đa lợi thế sân bay Long Thành. Đồng thời, đề nghị tỉnh Đồng Nai nghiên cứu, bổ sung thêm các tuyến đường kết nối trực tiếp vào sân bay, kết nối sân bay với các tuyến cao tốc, đường vành đai, quốc lộ và hệ thống giao thông nội tỉnh.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tặng quà cho đơn vị thi công sân bay Long Thành. (Ảnh: Công Phong/TTXVN)

Ông Nguyễn Tiến Việt, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), cho hay sân bay Long Thành đang đồng loạt triển khai các gói thầu, các đơn vị huy động gần 15.000 nhân lực, 3.000 máy móc thi công với tinh thần “vượt nắng, thắng mưa,” “3 ca, 4 kíp,” thi công xuyên lễ Tết.

Đến nay, hầu hết các gói thầu vượt tiến độ từ 3 đến 6 tháng so với hợp đồng. Đặc biệt là đường cất hạ cánh, hệ thống đường lăn và sân đỗ tàu bay đã hoàn thành, phục vụ chuyến bay kỹ thuật ngày 19/12/2025.

Với hạng mục giao thông nội cảng và hạ tầng kỹ thuật, hệ thống tuynen kỹ thuật dài hơn 21km đã hoàn thành trên 90%; các tuyến đường trục chính, đường cấp 3, cầu cạn, hồ điều hòa, hệ thống cấp-thoát nước, cấp điện nguồn đang được triển khai đồng bộ, phấn đấu cơ bản hoàn thành trước tháng 4/2026, đảm bảo đưa vào khai thác trước 30/6/2026.

Hệ thống cung cấp nhiên liệu tàu bay đã hoàn thành 100% bồn chứa và toàn bộ tuyến ống khu vực sân đỗ. Các hạng mục còn lại đang được hoàn thiện, lắp đặt thiết bị, chạy thử, sẵn sàng vận hành đồng bộ trong tháng 6/2026.

Hạng mục nhà ga hành khách đã cơ bản hoàn thành phần xây dựng. Nhiều hệ thống quan trọng đã được lắp đặt, nghiệm thu từng phần và đưa vào vận hành kỹ thuật phục vụ chuyến bay thử nghiệm ngày 19/12/2025 như: thang cuốn, thang máy, một số cầu dẫn hành khách, hệ thống băng chuyền hành lý, soi chiếu an ninh.

Các hạng mục còn lại đang gấp rút hoàn thiện, mục tiêu cơ bản hoàn thành toàn bộ nhà ga trước 31/5/2026, sẵn sàng chạy thử liên động và khai thác chính thức trong tháng 6/2026.

Theo lãnh đạo tỉnh Đồng Nai, hiện tỉnh có 8 dự án giao thông kết nối với sân bay Long Thành; trong đó, có 4 dự án đang triển khai gồm: Cao tốc tốc Biên Hòa-Vũng Tàu, đường Vành đai 3-Thành phố Hồ Chí Minh, đường 25B, đường 25C.

Các dự án còn lại tỉnh đang hoàn thiện thủ tục (đường ĐT.769, đường 770B, đường ĐT.769E, đường ĐT.773), dự kiến khởi công trong năm nay.

Ngoài ra, tỉnh cũng đang nghiên cứu, mở thêm 1 tuyến đường kết nối từ đường Vành đai 4-Thành phố Hồ Chí Minh vào sân bay Long Thành.

Các tuyến đường trên sẽ góp phần tăng cường năng lực kết nối, giảm áp lực cho các tuyến giao thông hiện hữu tạo thêm nhiều hướng tiếp cận thuận tiện khi sân bay đi vào khai thác./.

Kiểm tra giải phóng mặt bằng các dự án giao thông kết nối sân bay Long Thành Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai cho rằng tình trạng chậm giải phóng mặt bằng, chậm thi công do các đơn vị phối hợp chưa tốt.

Điều này liên quan đến trách nhiệm của nhiều đơn vị, đặc biệt là chủ đầu tư.