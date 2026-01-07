Gia Lai: Khẩn trương sửa chữa Quốc lộ 19 đoạn qua đèo An Khê

Quốc lộ 19 đoạn qua đèo An Khê (tỉnh Gia Lai) vừa mới hoàn thành và đưa vào sử dụng vào năm 2025 nhưng đã xuất hiện nhiều hư hỏng cục bộ trên một số đoạn đường khiến người dân bức xúc và lo ngại nguy cơ tai nạn.

Theo ghi nhận, dọc đoạn qua đèo An Khê, có rất nhiều vị trí xuống cấp, mặt đường hư hỏng với nhiều ổ voi, ổ gà ngập nước. Thậm chí có đoạn, mặt đường bị "sóng trâu," bong tróc lớp nhựa đường; nước mưa đọng thành từng vũng lớn tạo thành những "bẫy" nguy hiểm đối với người tham gia giao thông, nhất là xe máy và xe tải nặng khi xuống dốc.

Tài xế Nguyễn Viết Đông (44 tuổi, trú phường Quy Nhơn, Gia Lai) cho biết, từ khi đèo An Khê được khánh thành, người dân ai nấy cũng vui mừng vì đi lại thuận tiện hơn trước. Nhưng thời gian gần đây, nhiều đoạn đường nhanh xuống cấp, ổ gà, ổ voi xuất hiện dày đặc, rất dễ gây nguy hiểm khi đi qua đoạn đường đèo này. Tuần nào cũng phải đi qua đoạn đèo này nên tài xế Đông mong cơ quan chức năng nhanh chóng sửa chữa để tạo an toàn cho người dân.

Cùng chung tâm trạng với anh Đông, hầu hết các tài xế đường dài khi đi qua đoạn đường này đều rất bức xúc. Anh Nguyễn Ngọc Vũ, tài xế container thường xuyên vận chuyển hàng lên Tây Nguyên chia sẻ, đoạn đèo An Khê bây giờ đẹp hơn trước nhưng có 1 số đoạn bị xuống cấp, cánh tài xế phải di chuyển thật chậm nếu không thì rất dễ "sụt" ổ gà, ổ voi. Nhẹ thì hư hỏng gầm, lốp còn nặng hơn thì mất lái lao xuống vực sâu, nguy hiểm vô cùng. Đường mới làm mà đã xuống cấp thì quá lãng phí.

Ngoài các vị trí mặt đường xuống cấp, một số lan can trên tuyến đèo cũng bị hư hỏng, một số vị trí mái taluy dương ở khu vực đèo An Khê tiếp tục bị sạt lở, làm đất, đá tràn ra phạm vi nền, mặt đường, vùi lấp rãnh thoát nước dọc.

Trước tình trạng này, ông Lê Anh Tuấn-Phó Giám đốc Sở Xây dựng Gia Lai cũng đã ký công văn số 4811/SXD-GT đề nghị Ban Quản lý dự án 2 khẩn trương khắc phục các tồn tại trên hiện trường Gói thầu XL01 (đoạn đèo An Khê) thuộc Dự án Tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên, đoạn tuyến Quốc lộ 19 để đảm bảo an toàn giao thông.

Taluy dương bị sạt lở trên Quốc lộ 19 đoạn qua đèo An Khê (tỉnh Gia Lai). (Ảnh: Sỹ Thắng/TTXVN)

Theo nhận định của Sở Xây dựng Gia Lai, ngoài các hư hỏng mặt đường, hiện nay tại các vị trí mái taluy dương ở khu vực đèo An Khê bị sạt lở, làm đất, đá tràn ra phạm vi nền, mặt đường, vùi lấp rãnh thoát nước dọc, làm ảnh hưởng đến việc lưu thông, khai thác của tuyến đường.

Đặc biệt, tại các vị trí sạt lở đất, hư hỏng rãnh đỉnh ở khu vực đèo An Khê vẫn chưa khắc phục theo như chỉ đạo của Bộ Xây dựng. Việc chưa khắc phục đã tạo tâm lý bất an, gây nguy hiểm cho người và phương tiện khi lưu thông qua khu vực này.

Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người, phương tiện tham gia giao thông trên đoạn tuyến và triển khai thực hiện việc tiếp nhận bàn giao công trình đưa vào khai thác sử dụng, Sở Xây dựng Gia Lai đề nghị Ban Quản lý dự án 2 chỉ đạo các đơn vị liên quan sớm khắc phục tồn tại, khiếm khuyết đối với những hạng mục công trình trong phạm vi hành lang đường bộ của đoạn tuyến.

Đồng thời, chỉ đạo đơn vị liên quan tổng kiểm tra, rà soát để tiến hành xử lý dứt điểm các tồn tại trên hiện trường. Đặc biệt, phải có giải pháp xử lý triệt để các vị trí có nguy cơ sạt lở, hư hỏng rãnh đỉnh tại khu vực đèo An Khê.

Ông Lê Ngọc Nam-Giám đốc Dự án Tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên (Ban QLDA 2, Bộ Xây dựng) cho biết, các vị trí hư hỏng trên đèo An Khê thuộc gói thầu XL01, do Công ty Cổ phần Bắc Trung Nam thi công. Ban đã có văn bản yêu cầu đơn vị thi công khắc phục. Tuy nhiên, đến nay nhà thầu thi công vẫn chưa sửa chữa hư hỏng mặt đường và khiếm khuyết liên quan như mặt đường, rãnh thoát nước, hộ lan, cọc tiêu hư hỏng cục bộ..., dọn dẹp thanh thải mặt bằng.

Trước tình hình này, Ban Quản lý dự án 2 tiếp tục yêu cầu nhà thầu nghiêm túc thực hiện và phải khẩn trương vá đảm bảo ATGT hoặc có kế hoạch sửa chữa triệt để gửi về Ban Quản lý dự án 2 trước ngày 9/1 và phải đảm bảo hoàn thành trong tháng 1/2026.

Đoạn Quốc lộ 19 đoạn qua đèo An Khê (tỉnh Gia Lai) có mặt đường xuống cấp. (Ảnh: Sỹ Thắng/TTXVN)

"Sau thời gian nêu trên, nếu nhà thầu không lập kế hoạch gửi về và tiến hành sửa chữa khắc phục, Ban Quản lý dự án 2 sẽ thông báo tới ngân hàng cam kết bảo lãnh cho nhà thầu thi công chuẩn bị các thủ tục liên quan đến việc thu hồi theo như nội dung bảo lãnh ngân hàng đã cam kết. Các hạng mục sửa chữa khiếm khuyết liên quan, thường xuyên báo cáo tình hình trên công trường (bằng hình ảnh) để các bên ghi nhận quá trình hoàn thiện và việc triển khai công tác bàn giao được thuận lợi (khi rà soát, kiểm tra)," ông Nam cho hay.

Trong khi đó, lý giải nguyên nhân tuyến đường xuống cấp nhanh, ông Nguyễn Quang Tú-Phó Giám đốc Công ty Cố phần Bắc Trung Nam cho biết, thời gian qua, đoạn này xảy ra hiện tượng mưa nhiều, yếu tố thiên tai và lưu lượng phương tiện tăng đột biến là nguyên nhân chính gây hư hỏng.

Đặc biệt, trong đợt mưa lũ vừa qua, đất đá từ taluy sạt, sụt xuống mặt đường nhiều, đơn vị phải đưa máy xúc lên xử lý. Hơn nữa, đợt mưa lũ này, các tuyến Quốc lộ khác bị tắc nên các xe đều dồn hết về Quốc lộ 19, xe tải trọng lưu thông nhiều với mật độ lớn đã ảnh hưởng đến tuyến đường.

Cũng theo ông Tú, hiện đơn vị đang phối hợp với đơn vị chức năng tỉnh Gia Lai rà soát lại các điểm bị hư hỏng và dự kiến đến ngày 25/1 sẽ sửa xong các điểm hư hỏng này.

Quốc lộ 19 là tuyến giao thông huyết mạch nối Quy Nhơn-Pleiku và được nâng cấp sửa chữa vào đầu năm 2021 với Dự án tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên trên Quốc lộ 19 được đầu tư với tổng mức đầu tư hơn 3.654 tỷ đồng, sử dụng vốn vay WB và vốn đối ứng trong nước.

Dự án có chiều dài 143 km, đi qua địa bàn tỉnh Gia Lai (dài 126 km) và Bình Định cũ (dài 17 km), thiết kế tốc độ 80 km/h./.

