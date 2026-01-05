Đời sống
Nguyên nhân giá vé Tết vẫn cao dù số chuyến bay tăng kỷ lục

Thị trường hàng không dịp Tết Nguyên đán 2026 ghi nhận nghịch lý khi số chuyến bay được bổ sung ở mức kỷ lục, nhưng giá vé vẫn khó giảm, đặc biệt trên các chặng cao điểm. 

Bản tin 60s ngày 05/01/2026 gồm những nội dung sau:

Chân dung 3 "ông trùm” sữa giả trong đại án thu lợi bất chính 2.400 tỷ đồng.

Đình chỉ hướng dẫn viên thuyết minh sai tại di tích Lam Kinh.

Bắt giữ vụ vận chuyển số lượng lớn bạc trái phép tại Quảng Ninh.

Cận cảnh con trâu có cặp sừng độc lạ giúp chủ xây nhà, mua xe ở Đà Nẵng.

Phiên họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cực nóng vì vụ Mỹ bắt Tổng thống Venezuela.

Hàng loạt cận vệ của Tổng thống Venezuela thiệt mạng khi Mỹ đột kích.

Biểu tình lan rộng tại Mỹ phản đối can thiệp quân sự vào Venezuela./.

#xét xử sữa giả hiup #giá vé tết 2026 #hdv thuyết minh sai lam kinh #cặp sừng trâu độc lạ #mỹ bắt tổng thống venezuela #dầu mỏ venezuela #trump #biểu tình mỹ

