Hoa hậu Võ Lê Quế Anh “vẫn đang trên hành trình khám phá bản thân"

Trong bộ ảnh mới thực hiện, Hoa hậu Quế Anh gây bất ngờ với tạo hình cá tính và táo bạo, khác biệt hoàn toàn với những hình ảnh chuẩn “beauty queen” mà khán giả từng quen thuộc.

Chia sẻ về lần “lột xác” này, cô bộc bạch: “Ở tuổi 25, tôi vẫn đang trên hành trình khám phá bản thân, tìm kiếm phong cách phù hợp nhất và tạo dựng bản sắc riêng. Tôi còn rất nhiều điều muốn thử, nhiều diện mạo muốn thể hiện. Quế Anh không ngại thử nghiệm và luôn khao khát mang đến những màu sắc mới. Tất nhiên, tôi cân nhắc kỹ lưỡng để mỗi lần xuất hiện đều là những hình ảnh chỉn chu và phù hợp nhất.”

Diện những trang phục từ bộ sưu tập mới nhất của nhà thiết kế Đỗ Long, Hoa hậu Quế Anh tạo dáng ấn tượng, khoe trọn vẻ quyến rũ và nóng bỏng cùng thần thái cuốn hút ở tuổi 25.

Tạm gác hình ảnh “an toàn” thường thấy với mái tóc dài uốn xoăn bềnh bồng cùng đầm dạ hội thướt tha, cô mang đến một làn gió mới phóng khoáng, hiện đại và đậm chất thời trang hơn.

Người đẹp sinh năm 2001 liên tục thử nghiệm những kiểu tóc lạ và kén gương mặt. Từ sắc đỏ rực lửa nổi loạn, màu bạch kim cổ điển sang trọng cho đến mái tóc đen tém sắc sảo hay mái ngang đầy mới mẻ.

Mỗi khung hình là một diện mạo khác, cho thấy tinh thần không ngại thử nghiệm và phá bỏ vùng an toàn cũng như những khuôn mẫu quen thuộc gắn liền với danh xưng hoa hậu.

Quế Anh cho biết bộ ảnh được cô và êkíp thực hiện ngay trước thềm bước sang năm 2026, như cột mốc đánh dấu sự trưởng thành cũng như mong muốn thay đổi phong cách của Miss Grand Vietnam 2024. Cô xem đây là một thử nghiệm về hình ảnh, là cơ hội khám phá những góc cạnh khác của chính mình, từng bước định hình bản sắc cá nhân rõ nét hơn.

Người đẹp tiết lộ năm tới sẽ tiếp tục làm mới hình ảnh thông qua các dự án thời trang và nghệ thuật. Sau khi khép lại nhiệm kỳ Miss Grand Vietnam 2024, cô ấp ủ nhiều dự định cá nhân, hướng đến xây dựng hình ảnh đa dạng và trưởng thành hơn trong mắt công chúng./.

