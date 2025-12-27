Trao Bằng khen của Thủ tướng cho vận động viên thi đấu xuất sắc tại SEA Games 33

Chiều 27/12, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã công bố Quyết định và trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc tại SEA Games 33.

Trong buổi lễ vào chiều 27/12, có 15 vận động viên đại diện cho các thành tích xuất sắc tại SEA Games 33 được trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Đó là vận động viên Trịnh Thu Vinh (Đội tuyển Bắn súng) giành 4 Huy chương Vàng, lập 3 kỷ lục SEA Games.

Vận động viên Nguyễn Thị Ngọc (Đội tuyển Điền kinh) giành 3 Huy chương Vàng, lập 1 kỷ lục SEA Games.

Vận động viên Nguyễn Thị Oanh (Đội tuyển Điền kinh) với thành tích 3 Huy chương Vàng.

Vận động viên Nguyễn Huy Hoàng (Đội tuyển Bơi) đạt 3 Huy chương Vàng và 1 Huy chương Đồng.

Vận động viên Hoàng Thị Mỹ Tâm (Đội tuyển Karate) với thành tích 2 Huy chương Vàng.

Vận động viên: Võ Thị Mỹ Tiên (Đội tuyển Bơi) đạt thành tích 1 Huy chương Vàng, 3 Huy chương Bạc và 5 Huy chương Đồng

Cùng với đó là các vận động viên: Cấn Tất Dự (Đội tuyển Vật); Đỗ Ngọc Linh (Đội tuyển Vật); Nguyễn Thị Hương (Đội tuyển Đua thuyền); Hồ Thị Duy (Đội tuyển Đua thuyền); Vương Minh Châu (Đội tuyển Cầu mây); Nguyễn Văn Lý (Đội tuyển Cầu mây); Đầu Văn Hoàng (Đội tuyển Cầu mây); Khuất Hải Nam (Đội tuyển Karate); Trần Hoàng Khôi (Đội tuyển Bowling quốc gia) đều giành được 1 huy chương Vàng tại SEA Games 33.

Trước đó, ngày 26/12/2025, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định tặng Bằng khen cho 300 vận động viên, huấn luyện viên có thành tích đặc biệt xuất sắc của các tập thể, cá nhân tại SEA Games 33.

Đây là sự ghi nhận những nỗ lực, quyết tâm và thành tích nổi bật của từng cá nhân, khích lệ tinh thần rèn luyện, thi đấu của toàn Đoàn; tạo động lực để các vận động viên tiếp tục phấn đấu, cống hiến cho thể thao nước nhà, góp phần nâng cao uy tín, vị thế của thể thao Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: SEA Games lần thứ 33 diễn ra từ ngày 9 - 20/12/2025 tại Thái Lan. Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 33 với 1.100 thành viên, trong đó có 841 vận động viên thi đấu ở 47 môn và phân môn.

Các vận động viên của Việt Nam đã xuất sắc giành 87 Huy chương Vàng, 81 Huy chương Bạc và 110 Huy chương Đồng, xếp thứ Ba toàn đoàn, sau Thái Lan và Indonesia./.

