Đội tuyển Điền kinh Việt Nam nhận "mưa tiền thưởng" sau SEA Games 33

Chiều 26/12, Liên đoàn Điền kinh Việt Nam phối hợp với các nhà tài trợ tổ chức lễ mừng công và khen thưởng tập thể đội tuyển Điền kinh Quốc gia Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu đề ra tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 33 (SEA Games 33) năm 2025.

Tại SEA Games 33, đội tuyển Điền kinh Việt Nam đã thi đấu xuất sắc, giành được tổng số 35 huy chương các loại, gồm 12 huy chương Vàng, 12 huy chương Bạc và 11 huy chương Đồng.

Với 12/87 huy chương Vàng, chiếm 13,8% tổng số huy chương Vàng của Đoàn Thể thao Việt Nam, Điền kinh đã đóng góp quan trọng vào thành công chung của Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 33.

Trong tổng số 12 huy chương Vàng của môn Điền kinh, các vận động viên Nữ giành được 10 huy chương Vàng (chiếm 83,3 %), các vận động viên Nam giành được 2 huy chương Vàng (chiếm 16,7%).

Nhằm kịp thời động viên, khen thưởng cho tập thể đội tuyển Điền kinh hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu đề ra, Liên đoàn Điền kinh Việt Nam phối hợp với các nhà tài trợ trao thưởng tổng số tiền 1 tỷ đồng cho đội.

Bên cạnh những tên tuổi đã thành danh như Nguyễn Thị Oanh, Quách Thị Lan, Nguyễn Thị Ngọc, Nguyễn Trung Cường..., đội tuyển Điền kinh Việt Nam đã giới thiệu thêm nhiều gương mặt trẻ triển vọng tại SEA Games 33 như Bùi Thị Kim Anh (nhảy cao), Lê Thị Cẩm Tú (200m), Nguyễn Khánh Linh (1.500m), Lê Thị Tuyết (10.000m), Hà Thị Thúy Hằng (nhảy xa), Hồ Trọng Mạnh Hùng (nhảy ba bước), Tạ Ngọc Tưởng (400m).

Đây là các vận động trẻ có thể lực, thể hình tốt, có khả năng tranh chấp huy chương ở tầm châu lục trong thời gian tới.

Nguyễn Thị Oanh tiếp tục là ngôi sao số 1 của Điền kinh Việt Nam. (Ảnh: TTXVN)

Tại Đại hội, hầu hết các vận động viên đã hoàn thành chỉ tiêu đề ra, phá 2 kỷ lục SEA Games ở nội dung Tiếp sức hỗn hợp 4x400m Nam-Nữ, tiếp sức 4x400m Nam, phá 4 kỷ lục quốc gia và phá nhiều kỷ lục của cá nhân vận động viên.

Nguyễn Thị Oanh tiếp tục khẳng định tầm ảnh hưởng của ngôi sao Điền kinh số 1 Việt Nam khi ghi tên mình vào lịch sử điền kinh khu vực với tấm huy chương Vàng thứ 15 tại SEA Games 33, trở thành vận động viên chạy cự ly trung bình và dài giàu thành tích nhất trong lịch sử Đại hội./.

