Điền kinh Việt Nam nhìn từ bệ phóng SEA Games 33

Theo phóng viên TTXVN đưa tin từ Thái Lan, điền kinh Việt Nam đã kết thúc SEA Games 33 với việc giành 12 Huy chương Vàng, xếp sau đoàn chủ nhà Thái Lan vì kém đúng một tấm Huy chương Vàng.

Điều này chưa thật sự làm hài lòng những người làm công tác quản lý, nhưng sự nổi lên của các vận động viên trẻ tại đại hội lần này cho thấy việc trẻ hóa lực lượng điền kinh Việt Nam đang đi đúng hướng.

12 Huy chương Vàng cũng chính là thành tích của đội điền kinh Việt Nam tại SEA Games 32 trên đất Campuchia, với 10 trong số đó thuộc về các vận động viên nữ và hầu hết những vận động viên và những nội dung trọng điểm đều đạt mục tiêu của mình.

Ông Nguyễn Đức Nguyên, Phụ trách bộ môn điền kinh Việt Nam thuộc Cục Thể dục Thể thao, nói: “Điền kinh Việt Nam chỉ mới đạt mức Huy chương Vàng tối thiểu. Tôi cảm thấy chưa hài lòng nhưng thành tích của các vận động viên là rất đáng mừng vì chúng ta đang trong quá trình trẻ hóa đội hình. Trong số 12 Huy chương Vàng đã giành được có đến quá nửa thuộc về các vận động viên trẻ.”

Năm nay điền kinh rất quyết liệt, ngoài đội chủ nhà Thái Lan rất mạnh thì các nước khác cũng có sự tiến bộ đáng kể. Thái Lan kỳ vọng giành được 17 hoặc 18 Huy chương Vàng nhưng cũng chỉ giành được 13.

Ngoài ra, các đoàn điền kinh của các nước cũng chỉ hơn kém nhau một Huy chương Vàng, cho thấy thách thức mà các vận động viên điền kinh Việt Nam phải đối mặt là rất lớn.

Trong khi đó, đoàn đánh mất một số tấm Huy chương Vàng đáng tiếc như ở nội dung 800m nữ hay 100m vượt rào nữ.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Tổng thư ký Liên đoàn điền kinh Việt Nam - đánh giá: “90% số Huy chương Vàng trong dự kiến đã được chinh phục nhưng việc để mất Huy chương Vàng ở nội dung 800m nữ quả là đáng tiếc, vì chúng ta có thế mạnh và truyền thống.

Ở đây là sai lầm về chiến thuật. Ngược lại, có những tấm Huy chương Vàng dù được tính toán là có khả năng nhưng vẫn đem lại bất ngờ từ các vận động viên trẻ như Hồ Trọng Mạnh Hùng (nhảy ba bước nam) hay Bùi Thị Kim Anh (nhảy cao nữ), Tạ Ngọc Tưởng (400m nam).”

Việc các vận động viên trẻ thi đấu ấn tượng tại kỳ SEA Games 33 cho thấy công tác trẻ hóa lực lượng của điền kinh Việt Nam đang đi đúng hướng.

Tuy nhiên, gặt hái Huy chương Vàng tại đại hội thể thao khu vực mới chỉ là thành công bước đầu để điền kinh Việt Nam chuẩn bị cho những mục tiêu dài hạn như ASIAD hay Olympic.

Ông Nguyễn Đức Nguyên cho biết thêm: “Chúng tôi phấn đấu ASIAD 2026 phải có một Huy chương Vàng và có một chuẩn Olympic vào năm 2028. Rất mừng là một số vận động viên trẻ của chúng ta có thể tiệm cận được mục tiêu này như nhảy xa của Trần Thị Loan, nhảy cao của Bùi Kim Anh hay Tạ Ngọc Tưởng ở nội dung 400m nam.”

Đồng tình với ý kiến này, ông Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh: “Chúng ta đang có rất nhiều vận động viên trẻ có thể thay thế cho thế hệ đi trước như nhảy ba bước nam, nhảy cao nữ và nhảy xa nữ.

Đối với ASIAD, chúng tôi đã có sự chuẩn bị dài hơi từ 4-8 năm. Liên đoàn đã có kế hoạch đầu tư cho các vận động viên trọng điểm và nội dung trọng điểm. Chúng tôi xây dựng kế hoạch báo cáo lãnh đạo Cục cử các vận động viên trẻ tài năng đi tập huấn ở nước ngoài để theo đúng lộ trình phát triển.”

Cũng theo ông Hùng, những người làm quản lý "sẽ lựa chọn và phân loại các vận động viên ở tầm ASIAD hoặc SEA Games." Đối với từng thứ bậc sẽ có sự đầu tư khác nhau: tập huấn dài hay ngắn hạn, hoặc thi đấu ở nước ngoài để phù hợp với chính sách phát triển.”

Thành công của các vận động viên trẻ cũng như các nội dung thế mạnh mang về những tấm Huy chương Vàng tại SEA Games 33 chính là động lực để điền kinh Việt Nam tiếp tục xây dựng và phát triển đúng hướng cho các đấu trường lớn hơn./.

