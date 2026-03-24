World Cup 2026: Người hâm mộ được lưu trú qua đêm miễn phí tại sân Azteca

Tập đoàn cung cấp dịch vụ lưu trú quốc tế Airbnb và huyền thoại bóng đá Mexico Hugo Sánchez vừa giới thiệu chương trình trải nghiệm độc đáo dành cho người hâm mộ tại sân vận động Estadio Azteca - địa điểm sẽ diễn ra lễ khai mạc World Cup 2026 vào tháng 6 tới.

Trải nghiệm trên cho phép người hâm mộ được lưu trú qua đêm miễn phí ngay bên trong sân vận động mang tính biểu tượng của bóng đá Mexico vào ngày 5/4 tới. Người hâm mộ cần truy cập airbnb.com/hugol để đăng ký tham gia.

Trong khuôn khổ chương trình, các khách mời sẽ được cựu danh thủ Hugo Sánchez, một trong những cầu thủ vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá Mexico, trực tiếp đón tiếp. Huyền thoại này sẽ dẫn khách tham quan các khu vực đặc biệt của sân, chia sẻ những câu chuyện về sự nghiệp thi đấu cũng như hướng dẫn kỹ thuật thực hiện cú “xe đạp chổng ngược” nổi tiếng gắn liền với tên tuổi của ông.

Điểm nhấn của trải nghiệm là việc 2 khu vực khán đài được cải tạo thành các phòng suite riêng với tầm nhìn trực tiếp xuống mặt sân.

Người tham gia sẽ được dùng bữa tối và bữa sáng trong không gian đặc biệt này, đồng thời tham gia nhiều hoạt động tương tác như thi đấu bóng bàn mini, trò chơi điện tử bóng đá và thiết kế các vật lưu niệm mang dấu ấn cá nhân.

Đáng chú ý, mỗi khách tham gia còn được tặng vé tham dự trận khai mạc World Cup 2026 diễn ra ngày 11/6 tại chính sân Azteca, qua đó tạo nên chuỗi trải nghiệm trọn vẹn từ lưu trú, giao lưu đến thưởng thức sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh.

Giới chuyên môn nhận định sáng kiến này là một phần trong xu hướng các thương hiệu quốc tế tận dụng sức hút của World Cup để phát triển các sản phẩm trải nghiệm mới, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh sân Azteca - công trình lịch sử từng tổ chức nhiều sự kiện bóng đá mang tính biểu tượng, tới người hâm mộ toàn cầu trước thềm ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh năm 2026.

Việc ra mắt trải nghiệm đặc biệt tại sân Azteca cũng được xem là một hoạt động quảng bá đáng chú ý trong chuỗi chương trình chuẩn bị cho World Cup 2026, giải đấu mà Mexico đồng đăng cai với Mỹ và Canada, dự kiến thu hút hàng triệu người hâm mộ từ khắp nơi trên thế giới./.

