Premier League: Liverpool và Chelsea cùng thất bại, M.U hưởng lợi

Liverpool và Chelsea có cơ hội lớn để thu hẹp khoảng cách với Manchester United sau khi đội bóng này chia điểm trước Bournemouth. Tuy nhiên, cả hai đều gây thất vọng khi cùng nhận thất bại ở vòng 31 Premier League.

Người cũ của M.U "gieo sầu" cho The Kop

Hành quân đến sân Amex, Liverpool tự tin sẽ giành chiến thắng trước "con mồi" quen thuộc với 5 chiến thắng trong 6 lần chạm trán nhau gần nhất.

Tuy nhiên, sự tự tin đó là không đủ để giúp cho đoàn quân của huấn luyện viên Arne Slot hoàn thành nhiệm vụ trong giai đoạn quan trọng của mùa giải.

Tham vọng có điểm của The Kop bị dội "gáo nước lạnh" ở phút 14 sau pha dứt điểm cận thành bằng đầu của Danny Welbeck.

Milos Kerkez sau đó mang đến hy vọng cho Liverpool với pha băng xuống ghi bàn gỡ hòa 1-1 ở phút 30 nhờ sai lầm đáng trách của Lewis Dunk.

Tuy nhiên, bàn thắng của Kerkez là tất cả những gì mà đội khách có thể làm được ở chuyến làm khách này.

Sau khi có bàn thắng, The Kop thi đấu nỗ lực nhưng không thể có thêm bàn thắng. Trái lại, thủ thành Giorgi Mamardashvili còn phải lần thứ 2 vào lưới nhặt bóng khi trận đấu bước vào hiệp 2.

Phút 56, cựu cầu thủ của Manchester United, Danny Welbeck dễ dàng đệm bóng để hoàn tất cú đúp ở trận này sau pha kiến tạo ngon ăn của Jack Hinshelwood.

Danny Welbeck giúp đội nhà đánh bại Liverpool. (Nguồn: Getty Images)

Kết quả này khiến Lữ đoàn đỏ vùng Merseyside phải nhận thất bại thứ 2 liên tiếp ở Premier League, qua đó hụt hơi trong cuộc đua cạnh tranh vé dự Champions League mùa tới.

Trong khi đó, Brighton tiếp tục cải thiện vị trí của mình khi leo lên xếp thứ 10 trên bảng xếp hạng với 43 điểm để nuôi hy vọng có thể chen chân vào nhóm tham dự cúp châu Âu mùa tới.

Chelsea lún sâu trong khủng hoảng

Sau khi Liverpool thất bại, Chelsea là đội có lợi thế để vượt qua đối thủ và vươn lên vị trí thứ 5. Tuy nhiên, đoàn quân của huấn luyện viên Liam Rosenior lại không thể giành chiến thắng.

Chuyến làm khách trên sân Goodison Park trở thành "cơn ác mộng" cho The Blues khi mà Everton tiếp tục có ngày thi đấu xuất sắc.

Trên hàng công, tiền đạo Beto đã có ngày thi đấu thăng hoa khi để lại dấu giày trong cả ba bàn thắng để giúp Everton đánh bại Chelsea 3-0.

Ở phần sân nhà, thủ thành Jordan Pickford cũng có màn trình diễn ấn tượng khi liên tiếp cứu thua qua đó góp công trong chiến thắng của Everton.

Chiến thắng này giúp Everton nhảy 3 bậc để tạm thời chiếm lấy vị trí thứ 8 bảng xếp hạng Premier League với 46 điểm.

Bên kia chiến tuyến, thất bại tại Goodison Park khiến Chelsea nối dài chuỗi trận gây thất vọng khi mà họ đã để thua đến 4 trận liên tiếp.

Chelsea đã thua PSG cả hai lượt trận để rồi bị loại ở vòng 1/8 Champions League với tổng tỷ số 2-8, thất bại 0-1 trước Newcastle ở vòng 30 Premier League và mới nhất là thúc thủ 0-3 trước Everton ở vòng 31.

Ở trận thắng gần nhất, Chelsea cũng đã phải rất vất vả mới đánh bại đội bóng hạng dưới Wrexham tại FA Cup nhờ loạt sút luân lưu may rủi.

Everton khiến Chelsea nhận trái đắng. (Nguồn: Getty Images)

Với việc cả Liverpool và Chelsea cùng nhận thất bại, Manchester United và Aston Villa là hai đội hưởng lợi trong cuộc đua tranh top 4 Premier League trong bối cảnh mùa giải đang đi vào giai đoạn cuối.

Sau 31 vòng đấu, Liverpool vẫn chỉ có được 49 điểm, kém 2 điểm so với Aston Villa (đội đang xếp thứ 4, mới thi đấu 30 trận) và 6 điểm so với đội xếp thứ 3 Manchester United.

Trong khi đó, khoảng cách giữa Chelsea và hai đội bóng kể trên còn lớn hơn. The Blues mới chỉ giành được 48 điểm, kém 3 điểm so với Aston Villa (đội đang xếp thứ 4, mới thi đấu 30 trận) và 7 điểm so với đội xếp thứ 3 Manchester United.

Cũng ở loạt trận vòng 31 diễn ra đêm qua, Fulham đã có chiến thắng cách biệt 3-1 trước Burnley trên sân nhà Craven Cottage.

Fulham bị dẫn trước bởi bàn thắng của Zian Flemming nhưng đã vùng lên mạnh mẽ và ngược dòng thành công với ba pha lập công của Joshua King, Harry Wilson và Raúl Jiménez.

Kết quả này giúp cho Fulham vươn lên vị trí thứ 9 với 44 điểm, trong khi Burnley đang gần với vé xuống hạng Nhất khi mới có 20 điểm sau 31 vòng đấu./.

