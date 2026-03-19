Thứ hạng của Đội tuyển Việt Nam trên bảng xếp hạng FIFA đã thăng tiến mạnh mẽ sau khi Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đưa ra án phạt dành cho Đội tuyển Malaysia.

Trước đó, ngày 17/3/2026, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã chính thức ban hành quyết định kỷ luật đối với Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) do vi phạm Điều 56 của Bộ Quy tắc Kỷ luật và Đạo đức AFC, qua đó tạo ra bước ngoặt quan trọng đối với cục diện bảng F tại Vòng loại cuối Asian Cup 2027.

Theo quyết định của AFC, đội tuyển Malaysia bị xử thua ở hai trận đấu đã diễn ra, gồm trận gặp Nepal ngày 25/3/2025 và trận gặp đội tuyển Việt Nam ngày 10/6/2025. Căn cứ Điều 25.1 của Bộ Quy tắc Kỷ luật và Đạo đức AFC, Malaysia bị xử thua với cùng tỷ số 0-3 ở cả hai trận đấu này do sử dụng các cầu thủ không đủ điều kiện, bất kể kết quả thực tế trước đó trên sân.

Quyết định này giúp đội tuyển Việt Nam được cộng thêm chiến thắng 3-0 ở trận đối đầu trực tiếp, qua đó nâng tổng điểm lên 15 điểm, vươn lên dẫn đầu bảng F và giành vé dự vòng chung kết Asian Cup 2027.

Quyết định được đưa ra từ AFC cũng giúp Đội tuyển Việt Nam thăng tiến mạnh mẽ trên bảng xếp hạng FIFA.

Theo trang football-ranking, "các chiến binh Sao vàng" hiện có 1.203,43 điểm so với 1.189,51 điểm trên bảng xếp hạng FIFA được công bố ngày 19/1.

Đội tuyển Việt Nam cũng tăng 5 bậc trên bảng xếp hạng FIFA, từ vị trí 108 thế giới lên 103, xếp hạng 18 châu Á, xếp thứ 2 khu vực Đông Nam Á còn kém đội dẫn đầu là Thái Lan chỉ 7 bậc.

Trái ngược Việt Nam, Đội tuyển Malaysia hiện đã tụt thêm đến 7 bậc xuống hạng 128 thế giới, so với vị trí 121 hồi đầu năm sau.

Cơ hội để Đội tuyển Việt Nam tăng điểm

Sau khi đón tin vui, đoàn quân của huấn luyện viên Kim Sang-sik đang đứng trước cơ hội tăng hạng khi có hai trận đấu với Bangladesh ngày 26/3 (giao hữu quốc tế) và gặp Malaysia ngày 31/3 ở lượt cuối vòng loại Asian Cup 2027 trong dịp FIFA Days tháng 3.

Đội tuyển Bangladesh hiện xếp vị trí 180 thế giới và hạng 36 châu Á, xếp dưới cả đội tuyển Campuchia. Đây sẽ là cơ hội thuận lợi để Đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng và tích lũy thêm điểm.

Đội tuyển Bangladesh sẽ có mặt tại Hà Nội vào sáng 21/3 tới, sớm hơn 5 ngày so với thời điểm diễn ra trận giao hữu quốc tế FIFA Days gặp đội tuyển Việt Nam trên sân vận động Hàng Đẫy.

Sau trận đấu này 5 ngày, Đội tuyển Việt Nam sẽ chạm trán Đội tuyển Malaysia ở lượt trận cuối cùng vòng loại Asian Cup 2027 tại Thiên Trường. Trận đấu này chỉ còn mang tính chất thủ tục đối với cả hai đội.

Đội tuyển Việt Nam sẽ tái đấu Malaysia vào ngày 31/3.

Nếu giành chiến thắng hai trận trong dịp FIFA Days, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ bứt phá để trở lại top 100 thế giới như dưới thời cựu huấn luyện viên Park Hang-seo (giai đoạn năm 2017-2023).

Đây được xem là lợi thế lớn với Việt Nam trước khi diễn ra lễ bốc thăm chia bảng vòng chung kết Asian Cup 2027, diễn ra vào ngày 11/4 tới tại Riyadh (Saudi Arabia).

Theo kế hoạch, vòng chung kết Asian Cup 2027 sẽ diễn ra từ ngày 7/1 đến ngày 5/2/2027 tại ba thành phố Riyadh, Jeddah và Al Khobar.

Tính đến thời điểm hiện tại, vòng chung kết Asian Cup 2027 đã xác định 21/24 đội tuyển tham dự, gồm đội chủ nhà Saudi Arabia, Australia, Iraq, Iran, Uzbekistan, Qatar, UAE, Nhật Bản, Hàn Quốc, Oman, Palestine, Bahrain, Jordan, Trung Quốc, Indonesia, CHDCND Triều Tiên, Kuwait, Kyrgyzstan, Syria, Singapore và Việt Nam.

Syria, Singapore và Việt Nam là ba đội tuyển giành quyền đến Saudi Arabia tham dự giải đấu sau khi đã vượt qua vòng loại thứ ba.

Ba tấm vé còn lại tham dự giải đấu sẽ được xác định sau khi loạt trận cuối vòng loại Asian Cup 2027 khép lại (vào ngày 31/3).

Ba tấm vé cuối sẽ là cuộc tranh chấp rất căng thẳng giữa các đội tuyển Tajikistan và Philippines (bảng A), Liban và Yemen (bảng B), Thái Lan và Turkmenistan ở bảng D.

Hai đại diện của Đông Nam Á là Philippines và Thái Lan đều đang nắm quyền tự quyết. Tuy nhiên, cả hai buộc phải thắng mới hoàn thành mục tiêu./.

