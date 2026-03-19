Multimedia

Phú Quốc “tăng tốc” hạ tầng giao thông, sẵn sàng cho APEC 2027

Phú Quốc tăng tốc hoàn thiện hạ tầng giao thông hiện đại, rút ngắn thời gian di chuyển, nâng cao kết nối, sẵn sàng cho APEC 2027 và các sự kiện tầm cỡ quốc tế.

Dương Linh
Phú Quốc đang đẩy nhanh hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ trên cả ba trục đường không, đường bộ và đường thủy nhằm phục vụ APEC 2027 và phát triển lâu dài.

Dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc nâng công suất lên 20 triệu hành khách mỗi năm, ứng dụng công nghệ hiện đại, rút ngắn thời gian làm thủ tục xuống còn 15–20 giây. Đường bộ, tuyến ĐT.975 quy mô lớn kết hợp tàu điện nhẹ tạo trục giao thông xương sống, kết nối nhanh các khu chức năng. Tuyến LRT cùng hệ thống vận tải điện hóa giúp giảm áp lực giao thông, trong khi Cảng An Thới nâng cấp mở rộng khả năng đón tàu du lịch cỡ lớn. Mạng lưới liên hoàn này hình thành “vòng tròn kết nối”, cho phép di chuyển giữa các điểm trọng yếu trong thời gian ngắn./.

Theo dõi VietnamPlus

Diễn đàn APEC

Tin cùng chuyên mục

Việc Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua Nghị quyết về Ngày quốc tế Càphê có ý nghĩa đặc biệt đối với Việt Nam-một trong những quốc gia sản xuất và xuất khẩu càphê hàng đầu thế giới.