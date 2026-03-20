Danh mục 11 nhóm công nghệ chiến lược của Việt Nam

Tại Quyết định số 1131/QĐ-TTg ngày 12/6/2025, Thủ tướng đã ban hành danh mục gồm 11 nhóm công nghệ chiến lược và 35 nhóm sản phẩm công nghệ chiến lược.

Tại Quyết định số 1131/QĐ-TTg ngày 12/6/2025, Thủ tướng đã ban hành danh mục gồm 11 nhóm công nghệ chiến lược và 35 nhóm sản phẩm công nghệ chiến lược. Nhóm công nghệ trí tuệ nhân tạo, bản sao số, thực tế ảo/thực tế tăng cường được xếp ở vị trí đầu tiên trong Danh mục, tiếp theo là các nhóm công nghệ: Điện toán đám mây, lượng tử, dữ liệu lớn; Blockchain; Mạng di động thế hệ sau (5G/6G); Robot và tự động hóa; Chip bán dẫn…