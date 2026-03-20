7 nhóm nội dung trọng tâm về phát triển KH-CN, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số

Phiên họp lần thứ nhất năm 2026 của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo) đã diễn ra ngày 12/3/2026 tại Trụ sở Trung ương Đảng.

Phiên họp do Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo, chủ trì.

Trên cơ sở báo cáo của Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo, ý kiến phát biểu của đồng chí Thủ tướng Chính phủ, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo và các đại biểu tham dự Phiên họp, Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo đã kết luận chỉ đạo những nội dung cụ thể; trong đó yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện quyết liệt 7 nhóm nội dung trọng tâm trong thời gian tới nhằm triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW quyết liệt hơn, bài bản hơn, chắc chắn hơn và hiệu quả hơn./.